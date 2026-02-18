Denise Richardsová se proslavila koncem 90. let rolemi ve filmech Nebezpečné hry (Wild Things), Hvězdná pěchota (Starship Troopers) a bondovce Jeden svět nestačí (The World Is Not Enough). Později se objevila také v seriálu Dva a půl chlapa (Two and a Half Men) či v reality show The Real Housewives of Beverly Hills.
Herečka, která v úterý oslavila 55. narozeniny, vypadá i tři desetiletí po vrcholu popularity v pánských časopisech stále skvěle a to hlavně díky svému stravovacímu a cvičebnímu režimu. Trojnásobná maminka má postavu a břišní svaly, které jí lze jen závidět.
Přestože se v minulosti opakovaně objevovaly spekulace o tom, že prodělala mnoho plastických operací, popírá to. „Jediné, co jsem si kdysi nechala upravit jsou prsa a to na velikost 36C (v evropském značení přibližně 75C). A o tom jsem vždy mluvila naprosto otevřeně a upřímně. Nos mám pořád stejný, když si to lidé dohledají a porovnají fotky, tak to uvidí. A stejně tak rty, nic se nezměnilo,“ říká modelka, jejíž prvním zaměstnáním byla prodavačka v potravinách.
V roce 2019 Richardsová v jednom z rozhovorů prozradila, že přešla na bezlepkovou dietu. „Vyřadila jsem ze zdravotních důvodů z jídelníčku lepek. Neměla jsem tušení, jak moc může strava ovlivnit naše tělo a jak toxický pro mě osobně lepek je,“ popsala.
|
Prsa, nos, rty, botox. Dcera Sheena a Richardsové promluvila o plastikách
Herečka zařadila v posledních letech do jídelníčku také více masa a ryb, ale nedrží se pravidla dvou až tří hlavních jídel denně, což je dnes jedním z hollywoodských trendů. Raději jí menší porce jídla a to průběžně během dne po přibližně třech hodinách.
„Obvykle mám k snídani spíš obědové nebo večeřové jídlo, ale někdy si dám klasickou snídani, třeba omeletu s mozzarellou, rajčaty a bazalkou. A můj oběd? Řekla bych, že jsem takový ‚uzobávač‘. Ráda si dám talíř hromadu čerstvě nakrájené zeleniny, okurku, rajče, mrkev a celer a posypu to mořskou solí. Miluji také čerstvé sýry, takže jím hodně i ty a k tomu také během dne zobu ořechy,“ popsala pro časopis Women’s Health.
„Pro rodinu ráda vařím větší večeře, snažím se ale, aby jídlo nebylo moc těžké na noc. Peču hodně kuře v jednom pekáčku pod kterým jsou třeba třeba brambory s mrkví. Miluji také artyčoky – připravuji je v páře, aby změkly, pak je opeču na pánvi či grilu a nakonec zakápnu balzamikem,“ říká.
Pokud jde o pohyb, Denise se zaměřuje na cvičení jako pilates a tanec a také ráda chodí na túry. „Mým tajemstvím, jak zůstat ve formě a mít sexy postavu, je hlavně důslednost. Když se držím své rutiny a dělám věci pravidelně, cítím se nejlépe. Také si myslím, že je potřeba cvičit podle potřeb vlastního těla. To, co funguje někomu jinému, nemusí rozhodně fungovat vám.“
Na otázku, jaké je tajemství jejích břišních svalů, odpovídá: „Jsem velmi aktivní. Našla jsem, co funguje pro moje tělo. Myslete vždy na to, že každé tělo je jiné. Pro mě je ideální pilates a tanec. Nejlepší trénink pro břicho je podle mě na pilates reformeru (speciální cvičební stroj, který pomáhá posilovat svaly, zlepšovat držení těla, flexibilitu a stabilitu, se zaměřením na hluboké svaly břicha a zad.) Měla jsem dva císařské řezy a tohle bylo jediné, co mi pomohlo opět zpevnit a zeštíhlit břicho,“ tvrdí.
Denise také často propaguje neinvazivní procedury pro tvarování postavy. Uvedla, že je mimo jiné fanouškem metody Emsculpt Neo, což je estetické ošetření, které pomáhá zpevnit svaly a zmenšit tuk v dané oblasti. Metoda používá kombinaci dvou technologií: silné elektromagnetické impulzy, které vyvolají intenzivní stahy svalů jako při cvičení a k tomu radiofrekvenční zahřívání tukových buněk, které se postupně odbourávají.
„Rozhodně nejde o náhradu hubnutí a funguje asi hlavně u lidí, kteří mají jen opravdu velmi mírnou vrstvu tuku. Připevní vám přístroj na břicho nebo třeba na stehna, zkrátka tam, kde potřebujete hubnout a ten vysílá elektromagnetické impulzy hluboko do svalů, což způsobí jejich náhlé stažení. Během třiceti minut vyvolá ten stroj asi dvacet tisíc svalových kontrakcí, což odpovídá dvaceti tisícům sedů-lehů. Nejlepší je však nespoléhat na stroje, ale sami na sebe. Na hubnutí se mi nejlépe osvědčily procházky, chůze, pilates a tanec. Každý pohyb se ale počítá,“ dodala Richardsová.