Denise Richardsová se o prodělaném zákroku rozpovídala v rozhovoru pro magazín Allure, kde popsala nejen samotnou operaci, ale i své pocity před ní. Přiznala, že rozhodnutí nebylo vůbec jednoduché a hodně dlouho o všem přemýšlela a radila se s mnoha odborníky i přáteli. „Chtěla jsem jen vrátit věci tam, kde byly dřív,“ vysvětlila s tím, že jejím cílem nebyla radikální změna, ale přirozené omlazení.
Herečka, která se proslavila v devadesátkách, podstoupila zákrok před osmi měsíci, ve svých čtyřiapadesáti letech. Známý plastický chirurg Ben Talei jí provedl lifting obočí, úpravu očních víček, lehké zvednutí koutků rtů a použil v obličeji tuk z jiné části hereččina těla, který tvář „vyplnil a vizuálně omladil“.
Výsledek podle Richardsové naprosto předčil veškerá její očekávání. Proměnu popsala jako „rozdíl mezi dnem a nocí“ a přiznala, že zákrok jí dodal velké sebevědomí v době, kdy procházela náročným obdobím v soukromém životě a rozváděla se se svým druhým manželem, podnikatelem Aaronem Phypersem.
Velký ohlas vzbudila u veřejnosti i její otevřenost. Richardsová totiž nesdílela jen finální výsledek, ale i snímky z období rekonvalescence, které ukazují realitu plastické chirurgie bez příkras. Získala si tím respekt fanoušků i odborníků, kteří její přístup označují za neobvykle upřímný v prostředí, kde se podobné zákroky často tají.
|
Podle vlastních slov se přitom herečka zákroku zpočátku bála. „Bylo to dost děsivé, protože jde přece jen o můj obličej. Bála jsem se, abych nevypadala jako někdo úplně jiný,“ svěřila se. Nakonec ale dala na doporučení svého okolí i lékařů a rozhodla se pro komplexnější řešení, které mělo zajistit co nejpřirozenější efekt.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Na internetu se objevily tisíce pochvalných komentářů, z nichž většina chválí nejen samotný výsledek, ale i odvahu herečky mluvit o estetických zákrocích beze studu.
Richardsová tak otevřela širší debatu o stárnutí, tlaku na vzhled i o tom, že cesta k mladistvému vzhledu nevede jen přes kosmetiku a zdravý životní styl, ale ve většině případů musí v případě takto radikální změny nutně vést i přes chirurgii.
Denise Richardsová se proslavila koncem 90. let rolemi ve filmech Nebezpečné hry (Wild Things), Hvězdná pěchota (Starship Troopers) a bondovce Jeden svět nestačí (The World Is Not Enough). Později se objevila také v seriálu Dva a půl chlapa (Two and a Half Men) či v reality show The Real Housewives of Beverly Hills. V bulváru se objevovala hlavně v souvislosti se svým manželstvím s hercem Charliem Sheenem.