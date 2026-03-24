Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Autor:
  10:01
Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před a po faceliftu, které okamžitě vzbudily velkou pozornost. Fanoušci se shodují na tom, že hvězda omládla nejméně o dvacet let a vypadá skvěle.

Denise Richardsová se o prodělaném zákroku rozpovídala v rozhovoru pro magazín Allure, kde popsala nejen samotnou operaci, ale i své pocity před ní. Přiznala, že rozhodnutí nebylo vůbec jednoduché a hodně dlouho o všem přemýšlela a radila se s mnoha odborníky i přáteli. „Chtěla jsem jen vrátit věci tam, kde byly dřív,“ vysvětlila s tím, že jejím cílem nebyla radikální změna, ale přirozené omlazení.

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje. Nyní ukázala herečka fotky před zákrokem a po něm. (březen 2026)
Denise před zákrokem (2025)
Po zákroku herečka neuvěřitelně vizuálně omládla. (březen 2026)
Takto vypadala herečka Denise Richardsová před osmi měsíci. (2026)
56 fotografií

Herečka, která se proslavila v devadesátkách, podstoupila zákrok před osmi měsíci, ve svých čtyřiapadesáti letech. Známý plastický chirurg Ben Talei jí provedl lifting obočí, úpravu očních víček, lehké zvednutí koutků rtů a použil v obličeji tuk z jiné části hereččina těla, který tvář „vyplnil a vizuálně omladil“.

Výsledek podle Richardsové naprosto předčil veškerá její očekávání. Proměnu popsala jako „rozdíl mezi dnem a nocí“ a přiznala, že zákrok jí dodal velké sebevědomí v době, kdy procházela náročným obdobím v soukromém životě a rozváděla se se svým druhým manželem, podnikatelem Aaronem Phypersem.

Velký ohlas vzbudila u veřejnosti i její otevřenost. Richardsová totiž nesdílela jen finální výsledek, ale i snímky z období rekonvalescence, které ukazují realitu plastické chirurgie bez příkras. Získala si tím respekt fanoušků i odborníků, kteří její přístup označují za neobvykle upřímný v prostředí, kde se podobné zákroky často tají.

Prsa, nos, rty, botox. Dcera Sheena a Richardsové promluvila o plastikách

Podle vlastních slov se přitom herečka zákroku zpočátku bála. „Bylo to dost děsivé, protože jde přece jen o můj obličej. Bála jsem se, abych nevypadala jako někdo úplně jiný,“ svěřila se. Nakonec ale dala na doporučení svého okolí i lékařů a rozhodla se pro komplexnější řešení, které mělo zajistit co nejpřirozenější efekt.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Na internetu se objevily tisíce pochvalných komentářů, z nichž většina chválí nejen samotný výsledek, ale i odvahu herečky mluvit o estetických zákrocích beze studu.

Richardsová tak otevřela širší debatu o stárnutí, tlaku na vzhled i o tom, že cesta k mladistvému vzhledu nevede jen přes kosmetiku a zdravý životní styl, ale ve většině případů musí v případě takto radikální změny nutně vést i přes chirurgii.

Denise Richardsová se proslavila koncem 90. let rolemi ve filmech Nebezpečné hry (Wild Things), Hvězdná pěchota (Starship Troopers) a bondovce Jeden svět nestačí (The World Is Not Enough). Později se objevila také v seriálu Dva a půl chlapa (Two and a Half Men) či v reality show The Real Housewives of Beverly Hills. V bulváru se objevovala hlavně v souvislosti se svým manželstvím s hercem Charliem Sheenem.

ANKETA: Uvažujete i vy o nějaké plastické operaci?

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Móda z party po Oscarech: Sexy výstřihy i rafinované modely, pánové překvapili také

Móda na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)

Součástí filmových Oscarů jsou i následné večírky. Na party magazínu Vanity Fair nebyla nouze o spoustu známých tváří, které se například neukázaly na červeném koberci. Zatímco některé hvězdy se na...

Skandalistka Lauberová hledá lásku. V Naked Attraction to zkouší už podruhé

Nikola Lauberová v Naked Attraction

Kontroverzní pornoherečka Nikola Lauberová nemá s nahotou žádný problém. Předvedla to i na předávání Českých lvů, kam vyběhla z auta nahá na červený koberec, aby zapózovala fotografům. A zase odjela....

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před a po...

24. března 2026  10:01

David Pastrňák s manželkou ukázali druhou dceru a prozradili její jméno

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová (Karlovy Vary, 28. srpna 2021)

Před pár dny se dočkali další dcery a nyní se pochlubili jejími fotkami. Hokejista David Pastrňák (29) s manželkou Rebeccou na sítích ukázali své druhé miminko a prozradili, jaké jméno vybrali pro...

24. března 2026  8:11

Na operu jsem neměla dost nadání, říká Klára Doležalová, jejíž otec je tenorista

Klára Doležalová

Je z umělecké rodiny, takže se očekávalo, že v branži zůstane. Klára Doležalová začínala jako herečka, ale pak nejistou profesi vyměnila za kariéru moderátorky. Posledních třináct let provází diváky...

24. března 2026

Petra Uhlíka navlékli do dámských šatů. Přesto nehrál ženu

Josef Trojan a Petr Uhlík v seriálu Rekordwoman (2026)

Role se obrátily, Petr Uhlík, který výjimečným způsobem ztvárnil sériového vraha a kanibala Ladislava Hojera, je tentokrát za normálního. Narušenou osobu hraje Ivana Chýlková, která si jej sama...

24. března 2026

Násilí, vydírání a manipulace. Sklenaříková promluvila o vztahu s miliardářem

Aram Ohanian a Adriana Sklenaříková (Praha, 17. února 2015)

Modelka Adriana Sklenaříková (54) i před blízkými skrývala, co prožívá v manželství s marocko-francouzským podnikatelem Aramem Ohanianem. Rozešli se už v roce 2022 a mají spolu dceru Ninu (7). Nyní...

23. března 2026  14:48

Umělkyně Lucka v nahé seznamce: Zaujaly ji kérky i handicapovaný punkáč

Lucie alias Luc Tuc v Naked Attraction

Extravagantní umělkyně Lucie (29) je po toxickém vztahu rozhodnutá najít si pohodového mladíka, který se nebojí experimentovat v sexu. Miluje techno, tetování i 69 a věří, že se najde podobně...

23. března 2026  14:08

Budu se léčit s rakovinou lymfomu, oznámil moderátor a novinář Petr Šimůnek

Petr Šimůnek

Zakladatel a dlouholetý šéfredaktor českého magazínu Forbes, novinář a moderátor Petr Šimůnek (57) na sítích spustil svůj nový podcast Všechno začíná dnes. Zároveň oznámil, že mu před pár dny lékaři...

23. března 2026  12:27

Zdeněk Svěrák kvůli ní uvažoval o rozvodu. Kam se poděla Ivona Krajčovičová

Věčného idealistu Bohouše Burdu, kterého otravuje dosavadní neuspokojivý život...

Krásná slovenská herečka Ivona Krajčovičová oslnila v 80. letech filmové publikum i štáb, obzvlášť hereckého kolegu Zdeňka Svěráka. Jaký byl jejich skutečný vztah a kam se herečka později vytratila?

23. března 2026  11:53

Playmate kritizovali za velká prsa. Manželka herce Houlta si to nenechala líbit

Bryana Holly a Nicholas Hoult na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15....

Britský herec Nicholas Hoult se předávání filmových Oscarů zúčastnil spolu se svou manželkou, modelkou a bývalou playmate Bryanou Holly. Ta po galavečeru sklidila na sítích nevybíravé poznámky...

23. března 2026  10:18

Jane Seymourová má v 75 letech skvělou postavu. Jím hodně zeleniny a ovoce, říká

Herečka Jane Seymourová vypadá i po sedmdesátce skvěle.

Jane Seymourová, známá zejména rolí doktorky Quinnové ze stejnojmenného televizního seriálu, bude své únorové pětasedmdesáté narozeniny slavit v průběhu celého letošního roku. V novém rozhovoru...

23. března 2026  9:04

Natálii Puškinovou postihla missí nemoc. Byli jsme každý jiný, říká o expříteli

Natálie Puškinová

Skutečná přitažlivost začíná pohledem a oči neobelžete, tvrdí světová Miss Earth 2025 Natálie Puškinová. Modelka v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že je obětí missí nemoci, tedy že se po zisku...

23. března 2026

Mrzelo mě, že si bulvár dělá legraci z mého vaření, přiznává Aneta Vignerová

Aneta Vignerová sdílí na Instagramu pravidelně videa z domácího vaření, která...

Aneta Vignerová v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že ji zaskočilo a zamrzelo, když se v bulváru dočetla, že její domácí vaření, které pravidelně sdílí ve videích na Instagramu, je prý bizár. Modelka...

23. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.