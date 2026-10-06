Daniela Smolík na sebe upozornila výrazným podnikatelským krokem v Norsku. Podle lokálního listu Flatangernytt se stala majitelkou turistického areálu Seter Brygge v norském regionu Flatanger. Smlouva byla podle listu podepsána ve středu 23. září a kupní cena činila 23 milionů norských korun, tedy v přepočtu přibližně 52 milionů korun.
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Modelka Daniela Zálešáková si na Mauriciu vzala o 32 let staršího podnikatele
Seter Brygge se nachází v Sæterviku v regionu Trøndelag přímo u pobřeží a zaměřuje se především na ubytování, rybaření a pobyt v přírodě. Nabízí více než stovku lůžek, třicet pronajímaných lodí, hospodu a restauraci. Oficiální web areálu uvádí šest rybářských chat a jedenáct apartmánů.
Součástí areálu je také přístav pro návštěvní lodě a zázemí pro rybáře. Hosté mají k dispozici například sprchy, toalety, pračku, sušičku a přípojky elektřiny a vody. V areálu lze také natankovat benzin a naftu. K gastronomickému zázemí patří restaurace a kavárna Brøgga Kro, která podle provozovatele slouží turistům i místním a její prostory lze využít také pro společenské akce.
Seter Brygge je zároveň základnou pro mořský rybolov. Návštěvníci si mohou pronajmout rybářské lodě a využít vybavení určené ke zpracování úlovků. Lokalita nabízí také možnosti potápění, výlety k vrakům lodí a pěší výlety v okolní přírodě.
Daniela Smolík, rozená Zálešáková, se v Česku proslavila především jako modelka. V roce 2017 se stala třetí v soutěži Miss Face Czech Republic, jejíž vítězkou byla Kateřina Kasanová. O rok později reprezentovala Česko na Miss International. Oficiální profil soutěže uvádí, že se narodila 15. června 1999 a pochází ze Želenic.
V posledních letech se věnuje také dalším tvůrčím aktivitám. Maluje obrazy, zajímá se o bytový design a v roce 2025 vydala kuchařku Dej si mě, která kombinuje recepty s výrazně stylizovanými fotografiemi. Sama popsala malování jako způsob, kterým přenáší na plátno své emoce.
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Pozornost médií dlouhodobě poutá také její osobní život. Daniela je řadu let partnerkou o 32 let staršího podnikatele Josefa Smolíka. Vzali se 25. května 2025 na Mauriciu. Svatby se zúčastnili například Andrea Verešová, Dominika Myslivcová nebo Kazma.
Jejich vztah začal v době, kdy bylo Daniele přibližně 15 let. V lednu 2026 v rozhovoru pro TN Live uvedla, že s Josefem Smolíkem tvoří pár už jedenáct let a že se jejich vztah v minulosti potýkal kvůli velkému věkovému rozdílu s velkou kritikou okolí.
Ještě před svatbou byla Zálešáková známá také tím, že veřejně hovořila o své bisexualitě. Nějakou dobu tvořila podle informací bulvárních médií vztah ve třech společně se Smolíkem a Terezou Nguyenovou. Později se rozešla se Smolíkem kvůli jinému vztahu, nakonec se však k podnikateli vrátila.