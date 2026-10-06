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Modelka Daniela Zálešáková koupila v Norsku turistický areál za 52 milionů

Autor:
  9:20
Josef Smolík a Daniela Zálešáková (Česko-Slovenský ples, Praha, Obecní dům, 1....

Josef Smolík a Daniela Zálešáková (Česko-Slovenský ples, Praha, Obecní dům, 1. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Česká modelka a miss Daniela Zálešáková, dnes Daniela Smolík, rozšířila své...
Daniela Zálešáková ve své kuchařce Dej si mě (2025)
Josef Smolík a Daniela Zálešáková se vzali na Mauriciu (květen 2025)
Ráda dává na odiv své silikony.
44 fotografií
Česká modelka a miss Daniela Zálešáková (27), dnes Daniela Smolík, rozšířila své aktivity o podnikání v Norsku. Podle místního listu Flatangernytt koupila areál Seter Brygge za 23 milionů norských korun, tedy v přepočtu zhruba 52 milionů českých korun. Součástí areálu je ubytování pro více než sto lidí, desítky lodí k pronájmu, hospoda a restaurace.

Daniela Smolík na sebe upozornila výrazným podnikatelským krokem v Norsku. Podle lokálního listu Flatangernytt se stala majitelkou turistického areálu Seter Brygge v norském regionu Flatanger. Smlouva byla podle listu podepsána ve středu 23. září a kupní cena činila 23 milionů norských korun, tedy v přepočtu přibližně 52 milionů korun.

Modelka Daniela Zálešáková si na Mauriciu vzala o 32 let staršího podnikatele

Seter Brygge se nachází v Sæterviku v regionu Trøndelag přímo u pobřeží a zaměřuje se především na ubytování, rybaření a pobyt v přírodě. Nabízí více než stovku lůžek, třicet pronajímaných lodí, hospodu a restauraci. Oficiální web areálu uvádí šest rybářských chat a jedenáct apartmánů.

Součástí areálu je také přístav pro návštěvní lodě a zázemí pro rybáře. Hosté mají k dispozici například sprchy, toalety, pračku, sušičku a přípojky elektřiny a vody. V areálu lze také natankovat benzin a naftu. K gastronomickému zázemí patří restaurace a kavárna Brøgga Kro, která podle provozovatele slouží turistům i místním a její prostory lze využít také pro společenské akce.

Josef Smolík a Daniela Zálešáková (Česko-Slovenský ples, Praha, Obecní dům, 1. února 2025)
Česká modelka a miss Daniela Zálešáková, dnes Daniela Smolík, rozšířila své aktivity o podnikání v Norsku. Podle místního listu Flatangernytt koupila areál Seter Brygge za 23 milionů norských korun, tedy v přepočtu zhruba 52 milionů českých korun. Součástí areálu je ubytování pro více než sto lidí, desítky pronajímaných lodí, hospoda a restaurace.
Daniela Zálešáková ve své kuchařce Dej si mě (2025)
Josef Smolík a Daniela Zálešáková se vzali na Mauriciu (květen 2025)
44 fotografií

Seter Brygge je zároveň základnou pro mořský rybolov. Návštěvníci si mohou pronajmout rybářské lodě a využít vybavení určené ke zpracování úlovků. Lokalita nabízí také možnosti potápění, výlety k vrakům lodí a pěší výlety v okolní přírodě.

Daniela Smolík, rozená Zálešáková, se v Česku proslavila především jako modelka. V roce 2017 se stala třetí v soutěži Miss Face Czech Republic, jejíž vítězkou byla Kateřina Kasanová. O rok později reprezentovala Česko na Miss International. Oficiální profil soutěže uvádí, že se narodila 15. června 1999 a pochází ze Želenic.

V posledních letech se věnuje také dalším tvůrčím aktivitám. Maluje obrazy, zajímá se o bytový design a v roce 2025 vydala kuchařku Dej si mě, která kombinuje recepty s výrazně stylizovanými fotografiemi. Sama popsala malování jako způsob, kterým přenáší na plátno své emoce.

Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

Pozornost médií dlouhodobě poutá také její osobní život. Daniela je řadu let partnerkou o 32 let staršího podnikatele Josefa Smolíka. Vzali se 25. května 2025 na Mauriciu. Svatby se zúčastnili například Andrea Verešová, Dominika Myslivcová nebo Kazma.

Jejich vztah začal v době, kdy bylo Daniele přibližně 15 let. V lednu 2026 v rozhovoru pro TN Live uvedla, že s Josefem Smolíkem tvoří pár už jedenáct let a že se jejich vztah v minulosti potýkal kvůli velkému věkovému rozdílu s velkou kritikou okolí.

Ještě před svatbou byla Zálešáková známá také tím, že veřejně hovořila o své bisexualitě. Nějakou dobu tvořila podle informací bulvárních médií vztah ve třech společně se Smolíkem a Terezou Nguyenovou. Později se rozešla se Smolíkem kvůli jinému vztahu, nakonec se však k podnikateli vrátila.

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