Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

V rozhovoru pro iDNES.cz Zálešáková popsala, co ji vedlo k napsání kuchařky, a prozradila i to, jak na odvážné snímky reagoval její o dvaatřicet let starší manžel, podnikatel Josef Smolík, s nímž se letos v létě vzali na tropickém ostrově Mauricius.
Na křtu knihy Dej si mě v pražském Casablanca Sky Baru se o hudební program postaral zpěvák, skladatel a producent Marcell (vlastním jménem Marcel Procházka). Ačkoliv vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl se nakonec pro hudební dráhu.
Modelka Daniela Zálešáková si na Mauriciu vzala o 32 let staršího podnikatele
Součástí večera byla také dražba autorské fotografie. Snímek, který můžete vidět i v naší fotogalerii, zachycuje Danielu Zálešákovou s humrem na prsou. Nakonec se vydražil za půl milionu korun, které modelka obratem věnovala na účet své nadace. Ta prostřednictvím prodeje umění financuje zásadní programy a iniciativy poskytující pomoc a péči těm, kteří ji nejvíce potřebují.