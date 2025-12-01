Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

Daniela Zálešáková se do povědomí veřejnosti dostala v roce 2017, kdy se stala druhou vicemiss v soutěži krásy Miss Czech Republic. Modelka, která se netají svou bisexualitou a od letošního léta je také vdanou paní, vydala kuchařku s provokativním názvem Dej si mě. Knihu plnou svůdných fotografií pokřtila modelka Andrea Verešová, samotný křest moderovala herečka Alena Doláková.
Daniela Zálešáková ve své kuchařce Dej si mě (2025)
Daniela Zálešáková
Daniela Zálešáková
Daniela Zálešáková
V rozhovoru pro iDNES.cz Zálešáková popsala, co ji vedlo k napsání kuchařky, a prozradila i to, jak na odvážné snímky reagoval její o dvaatřicet let starší manžel, podnikatel Josef Smolík, s nímž se letos v létě vzali na tropickém ostrově Mauricius.

Na křtu knihy Dej si mě v pražském Casablanca Sky Baru se o hudební program postaral zpěvák, skladatel a producent Marcell (vlastním jménem Marcel Procházka). Ačkoliv vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl se nakonec pro hudební dráhu.

Modelka Daniela Zálešáková si na Mauriciu vzala o 32 let staršího podnikatele

Součástí večera byla také dražba autorské fotografie. Snímek, který můžete vidět i v naší fotogalerii, zachycuje Danielu Zálešákovou s humrem na prsou. Nakonec se vydražil za půl milionu korun, které modelka obratem věnovala na účet své nadace. Ta prostřednictvím prodeje umění financuje zásadní programy a iniciativy poskytující pomoc a péči těm, kteří ji nejvíce potřebují.

