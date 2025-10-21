Když vám zavolají z Armani, prostě nemůžete říct ne, říká Daniela Peštová

Miláno, déšť a neplánované setkání se vzpomínkami. Daniela Peštová se v listopadovém vydání Harper’s Bazaar vrací do města, kde začínala svou modelingovou kariéru – a po třiceti letech znovu kráčí pro Armaniho. Tentokrát už ne jako modelka, ale jako žena, která rozumí módě i životu.

Letiště Bergamo, pondělní ráno, provazy deště a kolečka kufru klapající v rytmu italské odrhovačky. Tak začíná osobní fejeton Daniely Peštové, který redakce Harper’s Bazaar přináší v listopadovém čísle.

Daniela Peštová na UniCredit party v Karlových Varech (6. července 2025)
Pavol Habera a Daniela Peštová (Praha, charitativní setkání a předání šeku pro nadaci Terezy Maxové dětem, 5. června 2025)
Daniela Peštová na Harper’s Bazaar Wellness Day (2025)
Daniela Peštová na Harper’s Bazaar Wellness Day (2025)
Modelka, jež byla tváří desítek světových kampaní, vzpomíná na své začátky v Miláně, na nekonečné přehlídky, kavárny i na to, jak moc se město změnilo. Tentokrát se sem vrací jako redaktorka a pozorovatelka – a přiznává, že návrat do centra módy v ní probouzí stejné emoce jako tehdy.

První zastávkou je přehlídka Fendi, poslední pod vedením Silvie Venturini Fendi. „Byla to psychedelická óda na romantiku a barvy, jichž není nikdy dost,“ píše Peštová. Vzpomíná na atmosféru módního týdne, který v Miláně trvá opravdu celý týden, i na anonymitu, kterou si po letech užívá. „Poprvé po dlouhé době jsem nebyla modelka ani celebrita. Jen pozorovatelka. A bylo to osvobozující.“

Jenže pak zazvoní telefon a z anonymní návštěvy se stane moment, který by nevymyslel ani scénárista. „V Armani si tě vyžádali a chtějí tě na přehlídku,“ ozývá se hlas agenta.

„Hmm… ne, děkuji?“ odpovídá instinktivně. Nakonec ale podlehne – stejně jako před třiceti lety, kdy byla tváří kampaně s Peterem Lindberghem. „Prostě když ti zavolají z Armani, tak nemůžeš říct ne,“ píše v textu, který je zároveň poctou zesnulému návrháři Giorgiu Armanimu, jehož poslední kolekce byla pro mnohé emocionálním rozloučením.

Listopadový Harper’s Bazaar vyšel 16. října

Magazín přináší číslo plné emocí, inspirace i ženské energie. Kromě osobního fejetonu Daniely Peštové o návratu na přehlídku Armani v něm najdete report z letošní konference IDEAMAKERS: Art at Heart, která hledala harmonii mezi uměním, byznysem a vnitřním klidem.

V beauty sekci redakce představuje hlavní vítěze Pro-Aging Beauty Awards 2025 a odhaluje, kam se posouvá péče o pleť i vnímání krásy.

Autorka Lucie Tomišková rozebírá, jak Gen Z mění svět luxusu a proč se nové generace už nechtějí řídit pravidly minulosti.

A nechybí ani osobní text Báry Karpíškové, která se svěřuje se svými podzimními plány, bilancuje, kam ji dovedl rok plný změn, a proč se někdy vyplatí prostě zpomalit.

24. června 2025
