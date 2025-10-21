Když vám zavolají z Armani, prostě nemůžete říct ne, říká Daniela Peštová

Letiště Bergamo, pondělní ráno, provazy deště a kolečka kufru klapající v rytmu italské odrhovačky. Tak začíná osobní fejeton Daniely Peštové, který redakce Harper’s Bazaar přináší v listopadovém čísle.
Modelka, jež byla tváří desítek světových kampaní, vzpomíná na své začátky v Miláně, na nekonečné přehlídky, kavárny i na to, jak moc se město změnilo. Tentokrát se sem vrací jako redaktorka a pozorovatelka – a přiznává, že návrat do centra módy v ní probouzí stejné emoce jako tehdy.
První zastávkou je přehlídka Fendi, poslední pod vedením Silvie Venturini Fendi. „Byla to psychedelická óda na romantiku a barvy, jichž není nikdy dost,“ píše Peštová. Vzpomíná na atmosféru módního týdne, který v Miláně trvá opravdu celý týden, i na anonymitu, kterou si po letech užívá. „Poprvé po dlouhé době jsem nebyla modelka ani celebrita. Jen pozorovatelka. A bylo to osvobozující.“
Jenže pak zazvoní telefon a z anonymní návštěvy se stane moment, který by nevymyslel ani scénárista. „V Armani si tě vyžádali a chtějí tě na přehlídku,“ ozývá se hlas agenta.
„Hmm… ne, děkuji?“ odpovídá instinktivně. Nakonec ale podlehne – stejně jako před třiceti lety, kdy byla tváří kampaně s Peterem Lindberghem. „Prostě když ti zavolají z Armani, tak nemůžeš říct ne,“ píše v textu, který je zároveň poctou zesnulému návrháři Giorgiu Armanimu, jehož poslední kolekce byla pro mnohé emocionálním rozloučením.
Listopadový Harper’s Bazaar vyšel 16. října
Magazín přináší číslo plné emocí, inspirace i ženské energie. Kromě osobního fejetonu Daniely Peštové o návratu na přehlídku Armani v něm najdete report z letošní konference IDEAMAKERS: Art at Heart, která hledala harmonii mezi uměním, byznysem a vnitřním klidem.
V beauty sekci redakce představuje hlavní vítěze Pro-Aging Beauty Awards 2025 a odhaluje, kam se posouvá péče o pleť i vnímání krásy.
Autorka Lucie Tomišková rozebírá, jak Gen Z mění svět luxusu a proč se nové generace už nechtějí řídit pravidly minulosti.
A nechybí ani osobní text Báry Karpíškové, která se svěřuje se svými podzimními plány, bilancuje, kam ji dovedl rok plný změn, a proč se někdy vyplatí prostě zpomalit.
