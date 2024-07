Práci mi zadávali faxem a létala jsem Concordem, vzpomíná Daniela Peštová

Dokážete jako zkušená modelka odhadnout, jestli někdo má předpoklady pro modeling?

Nedokážu to odhadnout. Modeling se tak změnil, že vlastně neexistuje žádná formička, podle které by se dal ten člověk nějak vystřihnout. Dneska opravdu modeling může dělat kdokoliv a rozhodující je určitě nějaké charisma, které z něj vyzařuje. To je určitě důležitější než nějaká souměrnost, výška a podobně.

Je pro vás svým způsobem úlevou, že už si nemusíte hlídat jídelníček, když vidíte všechny ty plus size modelky, jako když byl ten fit teror v devadesátkách?

Já nevím. Já bych se asi jako plus size modelka necítila úplně dobře. Takže ne, u mě to asi neplatí.

Danielo, když doma otevřete šuplík se svými obálkami magazínů, na které jste pyšná?

Já mám štěstí, že rodiče sbírali všechny časopisy, kde jsem se objevila. Je jich obrovská skříň... Mně se vždycky nejvíc líbí ta poslední práce. Takže ta titulka, která byla k výročnímu číslu Elle, ta se mi hrozně moc líbila. Ale vlastně stejně jako ta první, před kolika, třiceti lety?

Jaké focení je pro vás nezapomenutelné?

Musím říct, že osudové pro mě jsou Viktoria Secret a Sports Illustrated. To jsou dva pro mě ikoničtí klienti, ty nemůžu vynechat.

Jakou dobou pro vás byly devadesátky?

Normální – jako je pro vás normální tahle doba. Prostě jsme žili v devadesátkách... Teď zpětně, když se na to dívám, tak to byly takové ‚hey days‘ modelingu. Rozpočty byly opravdu obrovské. To byl takový luxus, kdy se mohlo jet na focení na celý týden někam do Karibiku a fotit jeden den. Z tohoto pohledu to bylo to moc fajn.

Češka Daniela Peštová patří k originálním andílkům. V 90. letech a ještě pár let poté byla oficiální tváří značky. Její sportem vypracovaná postava jí zůstala dodnes, kdy vychovává tři děti. Stále fotí a je tváří několika značek.

Kšefty se domlouvaly přes tu obří Motorolu a přivezli vás limuzínou?

Tohle bylo ještě předtím, to byly ještě faxy. Na konci dne přišel fax, kde máte být další den. A, jak jinak, Concorde, limuzíny...

Vy jste létala Concordem?

No jasně, takhle já jsem pendlovala, že jsem stíhala mít v jeden den práci jak v Paříži, tak v New Yorku.