Dceři supermodelky Claudie Schifferové je 21 let, jablko nepadlo daleko od stromu

Dcery světových topmodelek bývají od dětství pod drobnohledem. Clementine Vaughnová, prostřední dítě legendární německé krásky Claudie Schifferové a britského režiséra Matthewa Vaughna, je však výjimkou.
Ačkoliv vyrůstala v jednom z nejzajímavějších a nejkreativnějších prostředí světového šoubyznysu, dlouho se držela mimo světla reflektorů. Dnes, ve svých jednadvaceti letech, začíná přitahovat pozornost módních znalců i médií – a to zcela po svém.
Clementine, které některá německá média přezdívají „mini Claudie“, se narodila v listopadu 2004, v době, kdy její matka stále patřila k nejvýraznějším tvářím světového modelingu. Dětství trávila mezi Londýnem a rodinným sídlem na venkově, obklopená uměním, fotografií a filmem. Na rozdíl od mnoha dětí celebrit však vyrůstala poměrně nenápadně – Schifferová i Vaughn pečlivě dbali na to, aby dětem uchovali soukromí.
V posledních měsících se Clementine objevuje na veřejnosti častěji – zejména na prestižních módních akcích, filmových premiérách a vernisážích. Odborníci si všímají jejího decentního, velmi britského stylu, který kombinuje minimalismus, vintage prvky a nenucenou eleganci. Na první pohled je patrné, že módní cit má v genech: po matce zdědila nejen výrazné rysy, ale i přirozenou noblesu.
Na rozdíl od mnoha potomků celebrit není Clementine příliš aktivní na sociálních sítích. Na veřejnosti se objevuje jen zřídka, což je v dnešním světě influencerů spíše výjimka.
|
Dvacetiletá dcera německé topmodelky Claudie Schifferové vyrostla do krásy
Nedávno sdílela na Instagramu fotografie z divoké oslavy svých 21. narozenin, na kterých pózuje s kamarádkami. Mladá modelka je své matce výrazně podobná: má jemné rysy, světlé vlasy, typickou „severskou“ elegantní krásu, podobný úsměv i výraz očí a vysokou, štíhlou postavu.
Zatím není jasné, zda se Clementine rozhodne pro kariéru v modelingu, herectví, nebo se vydá zcela jinou profesní cestou. V zákulisí módního průmyslu se však spekuluje, že nabídky má na stole už delší dobu. Pokud by je přijala, je velmi pravděpodobné, že o ní v příštích letech uslyšíme stejně často jako o její slavné matce.
Claudia Schifferová žije s manželem a dětmi na východě Anglie v hrabství Suffolk. Rodina miluje cestování, ale nejlépe se cítí na klidném anglickém venkově. „Miluju typický britský životní styl – hrajeme s rodinou deskové hry u krbu, jíme tousty s marmeládou, pijeme čaj a chodíme na dlouhé procházky s přáteli,“ popsala bývalá supermodelka.
V jednom z rozhovorů kdysi prozradila, jak se dala dohromady se svým britským manželem. „Potkali jsme se na schůzce naslepo a okamžitě jsme zjistili, že jsme ze stejného těsta. I když jsme vyrůstali v jiných zemích, jsme opravdu jako jeden člověk. Možná i proto nám to už tolik let tak dobře funguje,“ uvedla pro magazín Harper’s Bazaar.
|
Mívala jsem ochranku i na spodní prádlo, vzpomíná Claudia Schifferová
Schifferová odstartovala kariéru v modelingu v říjnu 1987. Tehdy sedmnáctileté, 182 cm vysoké blondýny si všiml ředitel modelingové agentury, který jí okamžitě nabídl módní focení v Paříži. Výsledné snímky se setkaly s velkým ohlasem a Claudia se krátce poté objevila na obálce magazínu Elle.
Kromě značky Chanel spolupracovala s mnoha slavnými jmény, mezi něž patří například Armani, Bvlgari, Chloé, Michael Kors, Oscar de la Renta, Marc Jacobs, Versace, Salvatore Ferragamo a další. Propagovala také automobily značky Citroën, kosmetiku L’Oréal či šampaňské Dom Pérignon.
Objevila se na obálkách snad všech prestižních světových magazínů o módě a životním stylu. Je dokonce zapsaná v Guinnessově knize rekordů jako modelka, která se objevila na největším počtu časopisových obálek – údajně jich má už přes tisíc.