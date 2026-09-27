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Claudia Schifferová se předvedla v bikinách. Na dovolené září jako kdysi na mole

Autor:
  9:45
Rok 1994 a Claudia Schifferová v bikinách, které pro Chanel navrhl Karl...

Rok 1994 a Claudia Schifferová v bikinách, které pro Chanel navrhl Karl Lagerfeld. Prestižní módní domy se v této době pustily do dosud neprobádaných vod plážové módy, a začaly vytvářet luxusní verze plavek. | foto: Courtesy Everett CollectionProfimedia.cz

Claudia Schifferová (2025)
Claudia Schifferová v letech 1994 a 2019
Britská zpěvačka Marianne Faithfullová (vlevo), americká herečka Kirsten...
Claudia Schifferová (Miláno, 2023)
51 fotografií
Německá supermodelka Claudia Schifferová (56) patřila mezi největší hvězdy modelingového světa 90. let. Ani po třiceti letech neztratila nic ze svého tehdejšího lesku a směle může pózovat v bikinách. Ostatně je to stále její práce, protože na sociální síti propaguje různé módní značky.

Dcera Schifferové jde v jejích šlépějích. V Řecku ukázala postavu v plavkách

Claudia Schifferová dál pracuje pro luxusní módní domy, jen už nemusí chodit po mole. Stačí nafotit hezké fotky třeba během dovolené v Řecku, přidat značku do popisku a nabídnout to svým 2,5 milionu fanoušků na Instagramu.

claudiaschiffer

An endless summer ⛱️

24. září 2026 v 18:25, příspěvek archivován: 27. září 2026 v 9:05
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Schifferová, která se kromě modelingu objevila i před kamerou v několika filmech, tak vydělává pohodlně a nemusí se už hnát za další kariérou. Tu omezila už před víc než dvaceti lety, když se provdala za britského filmaře Matthewa Vaughna a měli spolu tři děti – syna Caspera (23) a dcery Clementine (21) a Cosimu (16). Coby matka se Schifferová dle svých slov stala méně soutěživou, spokojenější a dosáhla rovnováhy, kterou v životě potřebovala.

„Když mi bylo dvacet a cestovala jsem po světě, soustředila jsem se na svou kariéru – tvrdě jsem pracovala, byla jsem konkurenceschopná a dostala se na vrchol. To se změnilo, když jsem měla děti a teď jsem šťastná, že mám tak úžasnou rodinu,“ řekla v roce 2024 Schifferová pro časopis Hello.

Rok 1994 a Claudia Schifferová v bikinách, které pro Chanel navrhl Karl Lagerfeld. Prestižní módní domy se v této době pustily do dosud neprobádaných vod plážové módy, a začaly vytvářet luxusní verze plavek.
Claudia Schifferová (2025)
Claudia Schifferová v letech 1994 a 2019
Britská zpěvačka Marianne Faithfullová (vlevo), americká herečka Kirsten Dunstová (uprostřed se slunečními brýlemi) a německá modelka Claudia Schifferová se účastní přehlídky kolekce Chanel pro jaro a léto 2008.
51 fotografií

„Jsem hrdá na své děti. Stojí pevně na zemi a jejich blaho je pro mě i pro mého manžela prioritou. Mohla bych mnohem víc chodit po mole, brát víc focení a dalších projektů, ale udržet rovnováhu, která mi umožňuje trávit kvalitní čas s rodinou a být tu pro ně, když mě potřebují, je pro mě mnohem důležitější než realizovat skvělou novou kampaň,“ dodala modelka.

claudiaschiffer

August in

18. září 2026 v 22:40, příspěvek archivován: 27. září 2026 v 9:06
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