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Dcera Schifferové jde v jejích šlépějích. V Řecku ukázala postavu v plavkách
Claudia Schifferová dál pracuje pro luxusní módní domy, jen už nemusí chodit po mole. Stačí nafotit hezké fotky třeba během dovolené v Řecku, přidat značku do popisku a nabídnout to svým 2,5 milionu fanoušků na Instagramu.
Schifferová, která se kromě modelingu objevila i před kamerou v několika filmech, tak vydělává pohodlně a nemusí se už hnát za další kariérou. Tu omezila už před víc než dvaceti lety, když se provdala za britského filmaře Matthewa Vaughna a měli spolu tři děti – syna Caspera (23) a dcery Clementine (21) a Cosimu (16). Coby matka se Schifferová dle svých slov stala méně soutěživou, spokojenější a dosáhla rovnováhy, kterou v životě potřebovala.
„Když mi bylo dvacet a cestovala jsem po světě, soustředila jsem se na svou kariéru – tvrdě jsem pracovala, byla jsem konkurenceschopná a dostala se na vrchol. To se změnilo, když jsem měla děti a teď jsem šťastná, že mám tak úžasnou rodinu,“ řekla v roce 2024 Schifferová pro časopis Hello.
„Jsem hrdá na své děti. Stojí pevně na zemi a jejich blaho je pro mě i pro mého manžela prioritou. Mohla bych mnohem víc chodit po mole, brát víc focení a dalších projektů, ale udržet rovnováhu, která mi umožňuje trávit kvalitní čas s rodinou a být tu pro ně, když mě potřebují, je pro mě mnohem důležitější než realizovat skvělou novou kampaň,“ dodala modelka.