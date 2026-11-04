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Claudia Schifferová se svlékla do půl těla, pózuje se zlatým náhrdelníkem

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  10:30
Rok 1994 a Claudia Schifferová v bikinách, které pro Chanel navrhl Karl...

Rok 1994 a Claudia Schifferová v bikinách, které pro Chanel navrhl Karl Lagerfeld. Prestižní módní domy se v této době pustily do dosud neprobádaných vod plážové módy, a začaly vytvářet luxusní verze plavek. | foto: Courtesy Everett CollectionProfimedia.cz

Claudia Schifferová pózuje v reklamní kampani nahoře bez zakrytá jen svými...
Německá topmodelka Claudia Schifferová v kampani francouzského módního domu...
Německá topmodelka Claudia Schifferová v kampani francouzského módního domu...
Německá topmodelka Claudia Schifferová v kampani francouzského módního domu...
69 fotografií
Německá supermodelka a herečka Claudia Schifferová znovu dokázala, že ani po padesátce neztrácí nic ze svého půvabu. V nové kampani módní značky odhodila vrchní díl oblečení a před objektivem zapózovala pouze v džínách a výrazném zlatém náhrdelníku.

Německá topmodelka Claudia Schifferová se v nové sváteční kampani francouzského módního domu Chloé předvedla nahoře bez. Na jednom ze snímků pózuje pouze v tmavých džínách a výrazném zlatém náhrdelníku, který jí zakrývá část hrudníku. Její dlouhé blond vlasy navíc rafinovaně splývají přes tělo.

Claudia Schifferová se předvedla v bikinách. Na dovolené září jako kdysi na mole

Šestapadesátiletá kráska se před objektivem fotografa Davida Simse představila v několika různých podobách. Kromě odvážného snímku, na kterém odložila halenku i podprsenku, oblékla například saténové šaty v šampaňském odstínu s krajkovými detaily, černé sako nebo výrazné šaty s bohatými volány.

Nová kampaň nese sváteční atmosféru, tentokrát však v poněkud smyslnějším a tajemnějším pojetí. Její podobu připravila kreativní ředitelka značky Chemena Kamaliová.

Rok 1994 a Claudia Schifferová v bikinách, které pro Chanel navrhl Karl Lagerfeld. Prestižní módní domy se v této době pustily do dosud neprobádaných vod plážové módy, a začaly vytvářet luxusní verze plavek.
Claudia Schifferová pózuje v reklamní kampani nahoře bez zakrytá jen svými vlasy a náhrdelníkem. (listopad 2026)
Německá topmodelka Claudia Schifferová v kampani francouzského módního domu Chloé (listopad 2026)
Německá topmodelka Claudia Schifferová v kampani francouzského módního domu Chloé (listopad 2026)
69 fotografií

„Chtěla jsem prozkoumat noční podobu ženy Chloé, s filmovou atmosférou, která působí spontánně, smyslně a trochu tajemně,“ vysvětlila. Schifferová podle ní do kampaně vnáší přirozenost, osobitý charakter a nadčasový půvab.

Pro Schifferovou nejde o první setkání s touto značkou. Jejich spolupráce sahá až do začátku devadesátých let, kdy se modelka objevila také na jejich přehlídkovém mole. Významnou osobností její kariéry byl rovněž návrhář Karl Lagerfeld, pod jehož vedením později spolupracovala se značkou Chanel.

Dvacetiletá dcera německé topmodelky Claudie Schifferové vyrostla do krásy

Schifferová patřila v devadesátých letech k největším světovým modelingovým hvězdám. Přestože už se nevěnuje modelingu v takovém rozsahu jako v době své největší slávy, příležitostné módní kampaně a veřejná vystoupení neopouští.

Od roku 2002 je vdaná za britského filmového režiséra Matthewa Vaughna. Společně vychovávají tři děti, syna Caspara a dcery Clementine a Cosimu.

Modelingové geny podědila také nejstarší dcera Schifferové, Clementine Vaughnová. Jednadvacetiletá blondýnka se rovněž vydala do světa módy a v New Yorku rozvíjí svou modelingovou kariéru i další tvůrčí projekty. Svou slavnou maminku nezapře, podobá se jí dlouhými blond vlasy i výraznými rysy. Sama se ale chce prosadit vlastním jménem. „Viděla jsem, jak vypadá konec úspěšné kariéry. Teď chci vidět i její začátek,“ řekla v rozhovoru pro britskou verzi magazínu Vogue.

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