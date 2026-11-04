Německá topmodelka Claudia Schifferová se v nové sváteční kampani francouzského módního domu Chloé předvedla nahoře bez. Na jednom ze snímků pózuje pouze v tmavých džínách a výrazném zlatém náhrdelníku, který jí zakrývá část hrudníku. Její dlouhé blond vlasy navíc rafinovaně splývají přes tělo.
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Claudia Schifferová se předvedla v bikinách. Na dovolené září jako kdysi na mole
Šestapadesátiletá kráska se před objektivem fotografa Davida Simse představila v několika různých podobách. Kromě odvážného snímku, na kterém odložila halenku i podprsenku, oblékla například saténové šaty v šampaňském odstínu s krajkovými detaily, černé sako nebo výrazné šaty s bohatými volány.
Nová kampaň nese sváteční atmosféru, tentokrát však v poněkud smyslnějším a tajemnějším pojetí. Její podobu připravila kreativní ředitelka značky Chemena Kamaliová.
„Chtěla jsem prozkoumat noční podobu ženy Chloé, s filmovou atmosférou, která působí spontánně, smyslně a trochu tajemně,“ vysvětlila. Schifferová podle ní do kampaně vnáší přirozenost, osobitý charakter a nadčasový půvab.
Pro Schifferovou nejde o první setkání s touto značkou. Jejich spolupráce sahá až do začátku devadesátých let, kdy se modelka objevila také na jejich přehlídkovém mole. Významnou osobností její kariéry byl rovněž návrhář Karl Lagerfeld, pod jehož vedením později spolupracovala se značkou Chanel.
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Dvacetiletá dcera německé topmodelky Claudie Schifferové vyrostla do krásy
Schifferová patřila v devadesátých letech k největším světovým modelingovým hvězdám. Přestože už se nevěnuje modelingu v takovém rozsahu jako v době své největší slávy, příležitostné módní kampaně a veřejná vystoupení neopouští.
Od roku 2002 je vdaná za britského filmového režiséra Matthewa Vaughna. Společně vychovávají tři děti, syna Caspara a dcery Clementine a Cosimu.
Modelingové geny podědila také nejstarší dcera Schifferové, Clementine Vaughnová. Jednadvacetiletá blondýnka se rovněž vydala do světa módy a v New Yorku rozvíjí svou modelingovou kariéru i další tvůrčí projekty. Svou slavnou maminku nezapře, podobá se jí dlouhými blond vlasy i výraznými rysy. Sama se ale chce prosadit vlastním jménem. „Viděla jsem, jak vypadá konec úspěšné kariéry. Teď chci vidět i její začátek,“ řekla v rozhovoru pro britskou verzi magazínu Vogue.