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Manžel mi chirurgické zákroky zakazuje, přiznala modelka Cindy Crawfordová

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  9:20
Supermodelka Cindy Crawfordová otevřeně promluvila o plastických operacích i o stárnutí. V podcastu Gloss Angeles prozradila, že její manžel Rande Gerber je zásadně proti tomu, aby podstoupila facelift nebo jiný chirurgický zákrok v obličeji. Podporuje ji prý v tom, aby si zachovala svůj přirozený vzhled.
Kaia Gerberová a její matka Cindy Crawfordová v Los Angeles (3. listopadu 2025)

Kaia Gerberová a její matka Cindy Crawfordová v Los Angeles (3. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Rande Gerber a Cindy Crawfordová (New York, 28. září 2023)
Cindy Crawfordová v New Yorku (9. ledna 2026)
Cindy Crawfordová
Cindy Crawfordová
27 fotografií

„Mám štěstí, že můj manžel je proti tomu. Pořád mi říká, že vypadám krásně i tak. Nemá rád ani make-up. Nejradši mě vidí bez make-upu,“ svěřila se šedesátiletá modelka. Přiznala ale, že některé neinvazivní procedury vyzkoušela, například lasery nebo ošetření PRP.

Crawfordová zároveň uvedla, že chápe, proč některé ženy plastickou operaci podstoupí. Jako příklad zmínila svou přítelkyni Kris Jennerovou, jejíž facelift loni vzbudil velkou pozornost. Sama však zastává názor, že podobné zákroky se nemají uspěchat. „Odkládejte všechno co nejdéle, protože pak už k tomu budete uvázané,“ radila v podcastu mladším ženám s tím, že po zákrocích často vznikne pocit, že se v nich musí pokračovat.

Presley Gerber, Kaia Gerberová, Cindy Crawfordová a Rande Gerber (Paříž, 29. září 2017)

Cindy Crawfordová a Rande Gerber letos oslavili 28 let manželství. Společně mají dvě děti, dceru Kaiu a syna Presleyho. Při výročí modelka na sociálních sítích zveřejnila společné fotografie a manželovi vzkázala: „Je privilegium být za tebe vdaná. Miluju tě.“

Modelka také promluvila o svém zdravotním problému, se kterým se potýká už přes deset let. Trpí blefaroptózou, tedy poklesem horního víčka, kvůli kterému její oči po ránu nepůsobí tak svěže jako dříve. Přiznala, že při focení někdy museli vizážisté její víčka nadzvedávat, aby jí mohli správně nanést make-up. „Můžu vstát kdykoliv, ale můj obličej se probudí až v devět, takže radši neplánujte žádné detailní záběry,“ říkala prý hvězda při focení.

Cindy Crawfordová v New Yorku (9. ledna 2026)

Blefaroptóza, pokles očního víčka, je přitom běžné onemocnění. Modelka jej řeší očními kapkami a řešení našla až před dvěma lety díky doporučení své dermatoložky. Ta jí poradila oční kapky Upneeq a od té doby je podle ní stav skutečně lepší.

„Řekla mi, že moje oči díky nim budou působit otevřeněji a bděleji. Zkusila jsem je. Nejprve jen při focení, nebo když jsem chtěla vypadat opravdu dobře. Když jsem ale zjistila, že je můžu používat každý den, řekla jsem si: Proč ne? To, co na Upneequ miluji, je, že nejde o velký zákrok. Nemusíte pod nůž,“ dodala.

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