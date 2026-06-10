Manžel mi chirurgické zákroky zakazuje, přiznala modelka Cindy Crawfordová

„Mám štěstí, že můj manžel je proti tomu. Pořád mi říká, že vypadám krásně i tak. Nemá rád ani make-up. Nejradši mě vidí bez make-upu,“ svěřila se šedesátiletá modelka. Přiznala ale, že některé neinvazivní procedury vyzkoušela, například lasery nebo ošetření PRP.
Crawfordová zároveň uvedla, že chápe, proč některé ženy plastickou operaci podstoupí. Jako příklad zmínila svou přítelkyni Kris Jennerovou, jejíž facelift loni vzbudil velkou pozornost. Sama však zastává názor, že podobné zákroky se nemají uspěchat. „Odkládejte všechno co nejdéle, protože pak už k tomu budete uvázané,“ radila v podcastu mladším ženám s tím, že po zákrocích často vznikne pocit, že se v nich musí pokračovat.
Cindy Crawfordová a Rande Gerber letos oslavili 28 let manželství. Společně mají dvě děti, dceru Kaiu a syna Presleyho. Při výročí modelka na sociálních sítích zveřejnila společné fotografie a manželovi vzkázala: „Je privilegium být za tebe vdaná. Miluju tě.“
Modelka také promluvila o svém zdravotním problému, se kterým se potýká už přes deset let. Trpí blefaroptózou, tedy poklesem horního víčka, kvůli kterému její oči po ránu nepůsobí tak svěže jako dříve. Přiznala, že při focení někdy museli vizážisté její víčka nadzvedávat, aby jí mohli správně nanést make-up. „Můžu vstát kdykoliv, ale můj obličej se probudí až v devět, takže radši neplánujte žádné detailní záběry,“ říkala prý hvězda při focení.
Blefaroptóza, pokles očního víčka, je přitom běžné onemocnění. Modelka jej řeší očními kapkami a řešení našla až před dvěma lety díky doporučení své dermatoložky. Ta jí poradila oční kapky Upneeq a od té doby je podle ní stav skutečně lepší.
„Řekla mi, že moje oči díky nim budou působit otevřeněji a bděleji. Zkusila jsem je. Nejprve jen při focení, nebo když jsem chtěla vypadat opravdu dobře. Když jsem ale zjistila, že je můžu používat každý den, řekla jsem si: Proč ne? To, co na Upneequ miluji, je, že nejde o velký zákrok. Nemusíte pod nůž,“ dodala.