Crawfordová promluvila poprvé po smrti syna. Kaia sdílela dojemnou vzpomínku

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Tragický konec modela Presleyho Gerbera. Záchranáři byli na místě tři hodiny
„Jsme naprosto zdrceni ztrátou našeho milovaného syna a bratra,“ napsala rodina v příspěvku doplněném černobílým portrétem Presleyho. „Cítíme se nesmírně požehnaní, že jsme měli Presleyho 27 let v našich životech. Je to laskavá a krásná duše, která milovala a bude navždy milována,“ uvedli rodiče a jeho sestra.
Rodina také vyjádřila hrdost na to, jak Presley přistupoval k životu, a ocenila jeho laskavost a otevřenost. Poděkovali rovněž všem, kteří jim v těžké chvíli vyjádřili podporu, včetně lidí, které osobně neznají. „Jednou se znovu setkáme, náš sladký chlapče. Navždy tě budeme milovat. Máma, táta a Kaia,“ uzavřeli své rozloučení. Za pořízení zveřejněné fotografie Presleyho poděkovali fotografovi Sebastiánovi Faenovi.
Poprvé se k bratrově smrti veřejně vyjádřila také jeho mladší sestra Kaia Gerberová. Pětadvacetiletá modelka a herečka sdílela na Instagramu společné video s bratrem z dětství a připojila k němu krátký, ale dojemný vzkaz. „Miluji tě víc než cokoli na světě, až na Měsíc a zpět, znovu a znovu, a navždy budeš mým starším bratrem.“
K příspěvku připojila také rozsáhlejší osobní vzpomínku. Přiznala, že pro bolest ze ztráty bratra nedokáže najít slova a že žádná z knih, které přečetla, jí nedala odpovědi. Popsala, jak moc milovala být jeho sestrou a jak těžké je vyrovnat se s tím, že její láska k němu nyní nemá kam směřovat. Presleyho označila za člověka, který i přes všechno, čím si prošel, nikdy neztratil laskavost. Podle ní vždy věřil v dobro lidí, protože sám byl dobrým člověkem. Nejvíce si na něm cenila toho, že si navzdory všemu dokázal zachovat jemnost a citlivost.
Presley Walker Gerber zemřel 20. září 2026 v kalifornské Santa Monice. V době úmrtí se nacházel v zařízení Resolutions Living, které se zaměřuje na bydlení a podporu lidí zotavujících se ze závislostí. Policisté byli přivoláni k případu podezření na předávkování. Přesné okolnosti jeho smrti však zůstávají předmětem vyšetřování a oficiální příčina úmrtí dosud nebyla stanovena. Podle listu Los Angeles Times byla provedena pitva, ale závěr byl odložen kvůli potřebě dalších vyšetření.
Presley byl jediným synem Cindy Crawfordové a jejího manžela Randa Gerbera, podnikatele, který se dlouhodobě pohybuje v gastronomii a pohostinství. Jeho mladší sestrou je modelka Kaia Gerberová. Presley se stejně jako matka a sestra věnoval modelingu.
Na přehlídkovém mole debutoval v šestnácti letech pro italskou značku Moschino a později spolupracoval s dalšími módními domy. V roce 2018 se objevil také v reklamní kampani Calvin Klein se sestrou Kaiou a po boku matky v reklamě na Pepsi vysílané během finále americké ligy v americkém fotbale Super Bowl.
Presley v minulosti veřejně opakovaně hovořil o svých problémech s duševním zdravím a závislostí. Jeho smrt proto znovu otevřela otázky spojené s léčbou závislostí a podporou lidí, kteří se s podobnými obtížemi potýkají. Rodina nyní žádá především o soukromí a prostor pro truchlení.