Proč tajit, že mám facelift? Český Ken ukázal opuchlý obličej po náročné operaci

„Proč bych měl tajit, že jsem si nechal udělat facelift? Proč bych se měl stydět za to, že chci vypadat lépe – pro sebe, pro své sebevědomí, pro svůj pocit být zpátky ve své kůži? Otevřeně přiznávám, že jsem absolvoval deep plane facelift. Proč? Protože tabu kolem estetických zákroků nám zbytečně brání žít svobodněji a spokojeněji,“ píše Robert Paulat na Instagramu.

Robert Paulat ukázal na Instagramu video po náročném kosmetickém zákroku. (červen 2025)

„Stejně jako jsem kdysi veřejně přiznal, že jsem se stal tátou díky surogátnímu mateřství, dělám to i teď. Osvěta může zbourat předsudky a ulevit těm, kteří se třeba bojí o svých rozhodnutích mluvit. V Česku facelift stále vnímáme jako něco, co se nedělá nebo co bychom neměli veřejně přiznat. Přitom – proč dělat tajemství z toho, že pečujeme o svůj vzhled a pohodu? Proč předstírat, že čas neexistuje? Ano, deep plane facelift je náročný zákrok a rozhodně to není jen kosmetická úprava,“ uznává.

Vysvětluje také, že rozhodně nechce vypadat jako někdo jiný a mít jako někteří nepřirozeně napnutý obličej. „Chci vypadat jako já – jen spokojenější, odpočatější a s lepší energií. To je trend moderní estetické medicíny v roce 2025. Žádné přehnané změny, jen návrat k autenticitě a svěžesti. Chci, aby se o těchto věcech mluvilo otevřeně. Aby facelift nebyl strašákem, ale normální volbou pro každého, kdo o ni uvažuje,“ říká.

Sledujícím, kteří uvažují o podobném zákroku, prozradil, že už po čtrnácti dnech jsou vidět výsledky. „Finální efekt nastupuje za tři měsíce,“ dodal Paulat, který se proslavil jako Český Ken díky svým plastickým a kosmetickým úpravám.

V roce 2021 se stal tatínkem, rodičovství si nemůže vynachválit. V rozhovoru pro iDNES.cz popsal, že otcovství mu změnilo priority.

„Vím, že ne všichni budou Andreaskovi přát, ať už ve školce nebo ve škole. Bude to pro něj samozřejmě těžší než pro ostatní děti, protože nemá maminku. Budu mu vyprávět, že tady byla maminka, která ho odnosila a se kterou jsem kamarád. Není sice biologická matka, protože vajíčka jsme měli darovaná, ale bude ji znát od začátku,“ uvedl.

„Budu mu říkat: Tak z tohohle bříška jsi se narodil a jiná maminka nám dala vajíčka a ty máš taťku, který tě miluje. Pro spoustu lidí je to abnormalita, že jsem sám a mám dítě. Pro tu druhou polovinu lidí je to zase obrovský obdiv, že jsem samotný otec,“ prozradil Paulat po narození syna.