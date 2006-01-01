Česko má na svém kontě další titul ze světové soutěže krásy. Před pár dny se novou Miss Earth 2025 stala Natálie Puškinová. Třináct let před ní si tento titul odnesla Tereza Fajksová. Světovou Miss World se v roce 2006 stala Taťána Kuchařová a stejný úspěch zopakovala v roce 2024 Krystyna Pyszková.
Autor: Koláž iDNES.cz
Taťána Kuchařová v národní soutěži krásy v roce 2006 soutěžila s číslem 10.
Autor: Alexander Dobrovodský, iDNES.cz
Korunku Miss World získala ve Varšavě. Druhé místo v klání o nejkrásnější dívku světa obsadila Miss Rumunska Ioana Valentina Boitorová (vpravo) a třetí skončila Australanka Sabrina Houssamiová.
Autor: Reuters
Se šéfem soutěže Miss ČR Milošem Zapletalem jí pojí dlouholeté přátelství. Na snímku jsou spolu na finále Miss ČR 2009.
Autor: Marek Navrátil
Svůj titul modelka opravdu zúročila.
Autor: Matúš Tóth
Věnuje se nejen modelingu. Založila Nadaci Krása pomoci, která pomáhá nejen seniorům.
Autor: Petr Jandera
Taťána Kuchařová a Madeleine Albrightová
Autor: Ondřej Němec
V roce 2013 tančila Janem Onderem ve StarDance.
Autor: David Raub
Na konci června 2016 se provdala za hudebníka Ondřeje Brzobohatého.
Autor: Facebook / Taťána Kuchařová
Manželství nevyšlo a konec poznamenaly táhnoucí se soudní spory a propírání v bulváru.
Autor: Ondřej Němec
Taťána Kuchařová v OSN v New Yorku (2025)
Autor: Archiv T. Kuchařové
Další světovou vítězkou Miss World se stala Krystyna Pyszková.
Autor: Instagram @missczechrepublic
Blondýnka reprezentovala Česko na světovém finále díky vítězství v soutěži Miss Czech Republic 2022.
Autor: Profimedia.cz
Blondýnku na národní soutěži 7. května 2022 korunovala světová Miss World 2006 Taťána Kuchařová.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Krystyna Pyszková na tiskové konferenci po vítězství na Miss World. Na snímku společně s ředitelkou Miss Czech Republic Taťánou Makarenko
Autor: Radek Vebr, MAFRA
Rodačka z Třince také zisk světového titulu zúročila.
Autor: Alsusa Izmailova
Díky němu procestovala celý svět.
Autor: Archiv K.Pyszkové
Krystyna Pyszková na Miss World 2025 v Indii
Autor: Archiv K.Pyszkové
Miss World 2025 se stala Thajka Opal Suchata Chuangsriová. Svou korunku královny krásy jí předala právě Krystyna Pyszková.
Autor: AP
Krystyna Pyszková na Česko-Slovenském plese v Obecním domě
Autor: Tilen Vajt / Pavel Dvořák, Expres.cz
Modelka založila také nadační fond Pyszko Foundation, kde se zaměřujeme na podporu lidí s postižením a vzdělávání.
Autor: Archiv K.Pyszkové
Modelka se letos na filmovém festivalu v Karlových Varech pochlubila novinkou, že se švýcarským podnikatelem, miliardářem Byronem Baciocchim čeká miminko.
Autor: Instagram Krystyny Pyszkové
Její dcera Aurora se narodila v září 2025.
Autor: Instagram / Krystyna Pyszková
České krásky, které uspěly na světové Miss World: Krystyna Pyszková a Taťána Kuchařová
Autor: Profimedia.cz
Světovou královnou krásy se v roce 2012 stala také Tereza Fajksová.
Autor: archiv České Miss
V národní soutěži skončila třetí s titulem Česká Miss Earth 2012. Českou Miss World 2012 se stala pozdější moderátorka Linda Bartošová (vlevo) a Českou Miss 2012 byla Tereza Chlebovská, nyní Kadeřábková (uprostřed).
Autor: Petr Topič, MAFRA
Tereza Fajksová si vezla na Miss Earth šaty z dílny mladé módní návrhářky Miriam Janásové.
Autor: archiv České Miss
Tereza Fajksová po vyhlášení vítězky Miss Earth 2012
Autor: Herminapress
Češka neskrývala překvapení a později i radost.
Autor: Herminapress
Tereza Fajksová (druhá zleva) s ostatními finalistkami Miss Earth 2012
Autor: Archiv České Miss
V prosinci 2013 se modelka na světové finále Miss Earth vrátila.
Autor: Miss Earth Pageant
Tereza Fajksová jistý čas pomáhala s propagací České Miss.
Autor: Česká Miss / Herminapress
Se svými kolegyněmi se často vídá na nejrůznějších akcích. Na snímku je v Brně s vítězkou soutěže Česká Miss 2008 Eliškou Bučkovou.
Autor: Tino Kratochvil
S předváděním na módních přehlídkách neskončila.
Autor: Herminapress
Nyní je ovšem hlavně maminkou. S Lubošem Gregorem mají syna Sebastiena a dceru Lilien.
Autor: Instagram / Tereza Fajksová
O zatím poslední úspěch české krásy ve světě se postarala Natálie Puškinová.
Autor: Miss Czech Republic
Blondýnka nejdřív soutěžila v Miss Czech Republic 2025.
Autor: Julia Shymko
Finalistka Miss Czech Republic 2025 Natálie Puškinová
Autor: Julia Shymko
Šéfka Miss Czech Republic Taťána Makarenko (uprostřed) a Natálie Puškinová (druhá zprava).
Autor: Profimedia.cz
Vítězkou Miss Czech Republic 2025 se stala Linda Górecká (třetí zleva). Ale i další dívky získaly tituly a účast na světových finále. Natálie Puškinová (třetí zprava) reprezentovala právě na Miss Earth.
Autor: Profimedia.cz
Miss Earth 2025 se stala Natálie Puškinová. Titul Miss Earth-Air získala Soldis Ivarsdottir z Islandu, Miss Earth-Water se stala Mu Anh Trinh z Vietnamu a Miss Earth-Fire se stala Waree Ngamkham z Thajska.
Autor: AP