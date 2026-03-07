Válka narušila zahraniční cestu Miss. Bezpečnost dívek je hlavní, říká Makarenko

Účastnice soutěže Česká Miss měli jako každý rok odletět na soustředění do zahraničí. Plány jim ale narušilo rozpoutání konfliktu na Blízkém východě. Ředitelka soutěže Taťána Makarenko popsala pro iDNES.cz, jak situaci řeší.

„Jsem krizový manažer a každý rok se něco děje,“ říká s povzdechem Makarenko. „Letos je to náročnější,“ uznává. Kvůli konfliktu na Blízkém východě nemohou dívky odletět na plánované zahraniční soustředění do exotické destinace. „Dubaj ani žádný Blízký východ to nebude,“ povzdechla si.

„Já doufám, že i letos odletíme. Ale od chvíle, kdy to nastalo, to řeším a myslím, že jsem na dobré cestě to vyřešit. Zvládla jsem to přehodit na úplně novou destinaci. Bude to Evropa, protože Evropa je nyní bezpečná,“ prozradila ředitelka Miss.

„Je asi jedno, jaká destinace to je, je pro mě hlavní bezpečnost. Nedokážu si představit, že bychom odletěli někam, kde by dva týdny byl klid a potom by v další vlně přišlo bombardování. Je to velká zodpovědnost za všechny mladé ženy. Ony mají rodiče a určitě by se všichni báli, kdybychom tam odletěli a nevezmu si na triko, kdyby se cokoli stalo,“ dodala Makarenko.

Pro letošní vítězku nechala zhotovit novou originální korunku z českého křišťálu. Její výroba trvala 120 hodin práce a hodnota se těžko vyčísluje, ale odhaduje se na 150 až 200 tisíc.

Válka narušila zahraniční cestu Miss. Bezpečnost dívek je hlavní, říká Makarenko

