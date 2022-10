Hledá se Miss. Z původní soutěže krásy bude reality show

Hledá se Miss je název nové show soutěže krásy Česká Miss Essens. Ta si po změně majitelů, koronavirové přestávce a uzavřeném ročníku bez vítězek pro diváky připravila novinky. Dívky budou muset zabrat, aby si zajistily úspěch a postup do finále, kde jedna z nich získá titul Česká Miss Universe.

V roli moderátora show se představí herec Tomáš Měcháček. První díl z předtočených epizod bude sestávat z krátkých pohovorů s účastnicemi castingových kol. Z přihlášených 8 952 soutěžících bude vybráno 50 semifinalistek, které se ve druhém díle budou ucházet o postup do top 20.

Dívky se okamžitě po ukončení semifinálového kola odeberou na Hraniční zámeček, kde je bude čekat celkem šest výzev, které je dovedou až do samotného finále, které bude 11. prosince 2022 na televizi Prima.

V průběhu osmi dílů budou vybrány před velkým finále dvě dívky, které budou reprezentovat pro letošní rok Českou republiku na světových soutěžích Miss Universe a Miss Earth.

Roman Holárek, Andrea Bezděková, Pavlína Němcová a Michal Kovář

O dívkách bude rozhodovat také čtyřčlenná porota, jak to bývá v podobných zahraničních soutěžích typu Hledá se topmodelka. „Mám radost, že tato podoba Miss je jiným a novým formátem, míchá se to s prvky modelingu, a proto si mě také přizvali, že k tomu budu mít co říct i díky své kariéře,“ říká porotkyně a modelka Pavlína Němcová.

Druhou porotkyní je Andrea Bezděková, která v roce 2016 zvítězila v soutěži Česká Miss. „Já s dívkami neuvěřitelně soucítím, protože se mi samozřejmě vybavují moje zážitky. Mně se líbí, že kolikrát ty holky ani nevědí, jak moc jsou krásné, a my jim jejich sebevědomí můžeme zvednout. Zároveň mám pocit, že právě to, že se tato show chce vymanit z těch všech soutěží krásy, které tady jsou, je moc dobře. A já doufám, že právě tato soutěž bude tou jedničkou,“ míní modelka.

Vítězky České Miss 2016 Kristýna Kubíčková, Andrea Bezděková a Natálie Kotková

Dalším z porotců je majitel modelingové agentury Pure Model Management Roman Holárek, který je také autorem nového konceptu soutěže krásy. Na přípravě pracoval s týmem téměř rok. „Věřím, že této soutěži jsme schopni navrátit její prestiž a vymanit se z kontroverzností z minulosti. Tato soutěž bude každoročně objevovat nejkrásnější dívky z Česka, kterým naše agentura již od začátku poskytne management, což u podobných soutěžící krásy neexistuje,“ prohlásil.

Čtvrtým z porotců je Michal Kovář. „Vybrat krásné dívky je relativně jednoduché, ale vybrat správně dívky do dalších kol, to tak jednoduché není. Zjistil jsem, že mám častokrát úplně jiný názor než ostatní porotci, kteří jsou z branže,“ řekl majitel firmy Essens.

Česko má tři soutěže Miss

Říká se, že Češky a Slovenky patří mezi nejkrásnější ženy světa. Možná i proto na Slovensku už několik let relativně úspěšně vedle sebe fungují dvě soutěže Miss. V Česku jsou dokonce tři.

Kromě České Miss Essens, která je pokračovatelkou původní soutěže v roce 1989 obnovené Milošem Zapletalem, funguje v Česku také Miss Czech Republic, což je soutěž Miss Face ukrajinské modelky Taťány Makarenko, která změnila název v roce 2018. Tehdy se k stávajícím dvěma soutěžím přidala také Miss České republiky, původně Miss Léta, kterou organizoval podnikatel Robert Novotný.

Každý z organizátorů posílá své vítězky na jiná světová finále soutěže krásy. Dívky z České Miss Essens reprezentují na Miss Earth a Miss Universe. O licenci na světové finále Miss World, kterou v roce 2006 jako první Češka v historii vyhrála Taťána Kuchařová, organizátoři v minulosti přišli.

20. září 2022

Taťána Makarenko své vítězky posílá právě na Miss World a také soutěže Miss Supranational, Miss International, Miss Grand International a Miss Intercontinental. Nově se mohou do její soutěže přihlašovat dívky s fyzickým či jiným druhem handicapu, ale také ty, které jsou transgender, či transsexuální. Všechny dívky se mohou identifikovat jako heterosexuální, homosexuální, bisexuální nebo asexuální.

Robert Novotný dívky posílal na světové soutěže typu Miss Globe, Miss Aura International, Miss Global City, Miss Fashion TV, Miss Planet World, Miss Summer World, Miss Tourism World, Miss Tourism City, World Supermodel, World Miss University, Miss Civilization World nebo Miss Motors International.