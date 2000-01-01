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Češka Dominika Viktorie Kotoučková v Portoriku bojuje na světovém finále Miss Universe. Během přehlídky národních kostýmů předvedla model stylizovaný do Pražského Jezulátka. Podle některých lidí na sociálních sítích je to za hranou, jiní sexy model chválí. Podívejte se, v jakých národních kostýmech se ukázaly Češky na světových soutěžích krásy v minulosti.
Autor: Instagram / Miss Universe
Dominika Viktorie Kotoučková nahradila původní vítězku národní soutěže Miss Universe Česko Sophii Marii Osako, která se účasti na světovém klání vzdala.
Autor: Profimedia.cz
Loni se na Miss Universe v Bangkoku Michaela Tomanová proměnila v cibulákového jelena.
Autor: Reuters
Takto vypadal národní kostým inspirovaný českým granátem, který měla na Miss Universe 2023 Vanesa Švédová.
Autor: Česká Miss Essens
Karolína Kokešová se na Miss Universe 2021 proměnila ve lvici, nechyběl ani znak a zástava.
Autor: Česká Miss Essens
Klára Vavrušková v národním kostýmu na světové finále Miss Universe 2021. Inspirovaný byl modrotiskem.
Autor: Česká Miss Essens
Česká Miss 2019 Barbora Hodačová v národním kostýmu na světové finále Miss Universe
Autor: Česká Miss / M. Hávová
Česká Miss 2017 Michaela Habáňová v národním kostýmu, který symbolizuje lidový kroj a je nazvaný „My Czech Dream“ (můj český sen).
Autor: Česká Miss / David Váňa
Česká Miss 2016 Andrea Bezděková v národním kostýmu na světové finále Miss Universe
Autor: iDNES.cz Marek Navrátil
Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová v národním kostýmu pro Miss Universe
Autor: iDNES.cz Marek Navrátil
Česká Miss 2014 Gabriela Franková v národním kostýmu tentokrát bez tradiční trikolory
Autor: Česká Miss
„Je to národní kroj, který vezu na speciální disciplínu. My jsme ho šily s mamkou a se sestrou. Rozhodla jsem se, že chci změnu a nechci klasický moravský kroj, ale něco, co bude originálnější ,“ řekla Česká Miss 2013 Gabriela Lašková (tenkrát Kratochvílová).
Autor: hermina
Česká Miss 2011 Jitka Nováčková měla na Miss Universe speciální šaty odkazující na nábytkářskou tradici.
Autor: Profimedia.cz
Jitka Boho (tenkrát Válková) v národním kostýmu na Miss Universe v Las Vegas v roce 2010 odkazovala na hudební tradici Česka.
Autor: Profimedia.cz
Iveta Lutovská v roce 2009 měla motýlí šaty od Blanky Matragi, která se inspirovala secesí.
Autor: Marek Navrátil
Eliška Bučková v národním kostýmu na Miss Universe 2008. Také tento model byl inspirovaný Pražským Jezulátkem.
Autor: Profimedia.cz
České dívky na světové finále soutěže krásy většinou nosily kroje. Jako například Renata Langmannová (uprostřed) s Miss Trinidad & Tobago Kenishou Thomovou (vlevo) a Miss USA Tarou Connerovou při zkoušce národních krojů na Miss Universe 2006.
Autor: Reuters
Většina missek na světových soutěžích chce ale hlavně ohromit a tak i čeští organizátoři přistoupili právě na národní kostýmy. Nebývají jen na Miss Universe ale i na dalších soutěžích. Na Miss Grand International 2026 v Thajsku měla Hana Dědková kostým inspirovaný pražským orlojem.
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
Česká Miss Earth 2017 Iva Uchytilová v národním kostýmu od Šárky Žlábkové na světové finále Miss Earth
Autor: Miss Events / David Váňa
Česká Miss Earth 2015 Karolína Mališová v národním kostýmu z módní manufaktury Rodná Hrouda. Inspirací byla Vesna, slovanská bohyně jara, mládí a nespoutané lásky. Šaty jsou částečně ušity z recyklovaných materiálů.
Autor: iDNES.cz Marek Navrátil
Česká Miss Earth 2013 Monika Leová v národním kostýmu
Autor: hermina
Tereza Budková v modelu inspirovaném národními barvami, který měla na Miss Earth 2009.
Autor: Jiří Herman
Eva Čerešňáková v kostýmu na soutěž krásy Miss Earth 2007
Autor: Česká Miss
Také na další soutěže Miss byly dívky vyslány v národních kostýmech. Tento měla Česká Miss Supranational 2017 Tereza Vlčková. Připravila ho studentka oděvního průmyslu Klára Bednaříková.
Autor: Česká Miss / Roman Souček
Česká Miss World 2016 Natálie Kotková v národním kostýmu od manufaktury Stará Hrouda
Autor: Petra Odrazilová / MISS EVENTS a.s.
Kristýna Kubíčková v národním kostýmu na Miss Earth 2016 od návrhářky Marie Staré z dílny Rodná Hrouda s národním darem - květinovými náušnicemi s vltavínem. Kostým čerpal z lidových výšivek z oblasti Moravských Kopanic.
Autor: archiv Česká Miss
Česká Miss World 2015 Andrea Kalousová v národním kostýmu na světovou soutěž krásy
Autor: Herminapress
Veronika Machová v národním kostýmu na Miss World (2010)
Autor: Jiří Herman ml.