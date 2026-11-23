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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Slovenská popstar Adéla Jergová předvedla postavu v miniaturních bikinách
Slovenská popová hvězda Adéla Jergová si užívá pozornost fanoušků nejen díky hudebním úspěchům. Na Instagramu zveřejnila fotografii v miniaturních růžových bikinách, ve kterých vynikla její postava....
Tři grácie jedou z pařby. Fotka Paris a spol. završila ohavnou éru bulváru
Britney, Paris a Lindsay. Tři celebrity, tři nejoblíbenější cíle hollywoodských paparazzi. Svatá trojice. Když je přesně před dvaceti lety vyfotili pohromadě, nebyl to jen důkaz nezvyklého...
Jennifer Lawrencová ukázala prsa po plastice. Prozradila i jejich velikost
Oscarová herečka Jennifer Lawrencová se v talkshow Andyho Cohena pochlubila nově upraveným poprsím. Před kamerami odhrnula šál a prozradila, že má nové implantáty. Odhalila také jejich velikost a...
Aňa Geislerová si pořídila hausbót v Praze. Ukázala své nové útočiště
Herečka Aňa Geislerová si splnila sen. V pražské smíchovské zátoce si pořídila hausbót, kterému sama říká bouda, hnízdo nebo zašívárna. Útulné místo na vodě si zařídila podle svého vkusu a nechybějí...
Pansexuálce Veronice tančili v nahé seznamce burlesku muž, žena i trans osoba
Produkční Veronika (35) z Prahy vystupuje jako burleska, úplně donaha šla ale před lidmi poprvé až v Naked Attraction. Do nahé seznamky se přihlásila nejen proto, že patří k jejím velkým fanynkám,...
Richard Genzer nebude v porotě StarDance. Vrátí se jiný slavný tanečník
Osmý večer taneční soutěže StarDance čeká za stolem porotců změna. Richard Genzer se tuto sobotu přímého přenosu nezúčastní kvůli dříve naplánovaným pracovním povinnostem. Na jeho místo usedne herec...
„Jasný agresor“ Soukup neuspěl s žalobou na Hanychovou. Chtěl omluvu i peníze
Někdejší majitel TV Barrandov Jaromír Soukup ve čtvrtek u Městského soudu v Praze pravomocně prohrál spor se svou bývalou partnerkou Agátou Hanychovou. Podnikatel od ní chtěl omluvu a 300 tisíc korun...
Andrea Verešová rozprodává šatník. Luxusní šaty nabízí modelka za zlomek ceny
Modelka Andrea Verešová se rozhodla udělat místo ve skříni a nabídnout část svého oblečení k prodeji. Mezi luxusními kousky nechybějí modely Versace, Roberto Cavalli či Armani. Důvodem je i změna...
Barborko, ozvi se! Lídr Tublatanky Maťo Ďurinda hledá po 20 letech dívku z klipu
Před dvaceti lety se objevila ve vánočním videoklipu slovenské skupiny Tublatanka a frontman Maťo Ďurinda na ni dodnes vzpomíná. Tehdy tříletá Barborka celou kapelu zaujala svým hereckým talentem....
KVÍZ: Poznáte podle obrázků pohádky a filmy?
Poznáte nejznámější a nejoblíbenější pohádky i filmy jen podle obrázků? Otestujte své znalosti v kvízu a zjistěte, jak jste na tom v porovnání s ostatními čtenáři iDNES.cz.
Myslel si, že bez něj nepřežiju, ale přepočítal se, říká Zuzana Belohorcová
Spadla na dno, ale odrazila se od něj. Teď by Zuzana Belohorcová chtěla pomoct ženám, které prožívají podobné zoufalství, jakým si sama prošla. Připravuje projekt Ex Zoufalky a aplikací Deswom...
Šlégr poodhalil soukromí. Manželka Lucie prozradila, co hokejista dělá každý večer
Jiří Šlégr a jeho manželka Lucie jsou spolu 16 let a tvrdí, že se téměř nehádají. Co je spojuje, čím se navzájem inspirují a jak slavný hokejista poznal, že se zamiloval? V rozhovoru pro iDNES.cz...
Herec mnoha rolí. Někdy mám pocit, jako bych žil už sedmý život, říká Ján Jackuliak
Král v pohádce, drsný zápasník i hororové monstrum. Ján Jackuliak si postupně plní své herecké sny, ale jeho seznam zdaleka není u konce. Před naleštěnou dokonalostí dává přednost filmům, v nichž je...
Devatenáctiletá Češka přepsala historii. Z Miss International veze bronz
Devatenáctiletá Laura Anna Glozarová dosáhla mimořádného úspěchu na světové soutěži krásy Miss International 2026. V japonském Tokiu vybojovala třetí místo a podle pořadatelů Miss Czech Republic se...
Zloději u Williama a Kate. Albánce chytili a obvinili z vloupání
Dvojice mužů, které britská policie zadržela v pondělí při pokusu proniknout do venkovského sídla prince Williama a jeho manželky Kate, čelí obviněním z vloupání a neoprávněného vstupu do chráněného...
Miss Universe je Portoričanka. Soutěž krásy poprvé vyhrála matka
Miss Universe 2026 zná vítězku. Sedmadvacetiletá Jennifer Barreto se stala první matkou, která kdy zvítězila v soutěži krásy. Zároveň je šestou reprezentantkou Portorika, jež získala prestižní...
Igor Timko: Rodiče zastavili snubní prsteny, aby kapela No Name mohla hrát
Třicet let na hudební scéně, vyprodané koncerty a hity, které si zpívají celé generace. Za úspěchem kapely No Name se ale skrývají i mnohem méně nablýskané začátky. Frontman Igor Timko v pořadu...