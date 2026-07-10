Česká topmodelka Eva Herzigová se po 25 letech vztahu vdává, svatba bude v Itálii

Česká topmodelka Eva Herzigová vstoupí do manželství. Podle informací italského deníku La Stampa si v sobotu vezme dlouholetého partnera Gregoria Marsiaje, potomka známé turínské průmyslové rodiny. Dvojice tvoří pár od roku 2001 a společně vychovala tři syny.
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Občanský obřad se má uskutečnit v pozdních odpoledních hodinách v historickém paláci Carignano v centru Turína. Budova, v níž dnes sídlí Muzeum italského národního obrození, se pro svatební obřad otevře až po skončení návštěvní doby. Právě zde po sjednocení Itálie v roce 1861 poprvé zasedla Poslanecká sněmovna nově vzniklého státu.
Podle informací deníku La Stampa budou svatební oslavy spíše komorní. Zatím není jasné, zda mezi hosty budou i někdejší kolegyně Herzigové z modelingového světa. V Turíně dlouhodobě žije také česká modelka Alena Šeredová, která zde působí jako honorární konzulka České republiky.
O tom, že se pár chystá uzavřít sňatek, se spekulovalo už několik měsíců. Italský deník Corriere della Sera připomněl, že začátkem května se na úřední desce turínské radnice objevilo oznámení o zamýšleném uzavření manželství. Dokument však tehdy neuváděl termín svatby.
Herzigová a Marsiaj spolu žijí už čtvrt století, během této doby se jim narodili tři synové, George, Philipp a Edward. Přestože jejich vztah patří k nejstabilnějším v českém i světovém showbyznysu, k oltáři se rozhodli vykročit až nyní. Svatba tak symbolicky stvrdí dlouholeté partnerství, které trvá už bezmála pětadvacet let.
Eva Herzigová patří k nejúspěšnějším českým modelkám všech dob. Rodilá Litvínovačka se narodila 10. března 1973. Do světa modelingu prorazila na začátku 90. let, kdy se stala tváří ikonické kampaně na podprsenky Wonderbra se sloganem „Hello Boys“.
Reklama z ní udělala světovou hvězdu a následně spolupracovala s nejprestižnějšími módními domy a značkami, jako jsou Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Versace nebo Valentino. Objevila se na titulních stranách magazínů Vogue, Elle, Harper’s Bazaar či Marie Claire.
Vedle modelingu se věnovala také herectví. Zahrála si například ve filmu Modigliani nebo v českém snímku Cha Cha Cha. Přestože patří mezi nejznámější české ženy ve světě, své soukromí si pečlivě střeží a na veřejnosti se objevuje spíše výjimečně.