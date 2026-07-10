Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česká topmodelka Eva Herzigová se po 25 letech vztahu vdává, svatba bude v Itálii

Autor:
  19:03
Topmodelka Eva Herzigová

Topmodelka Eva Herzigová | foto: Profimedia.cz

Topmodelka Eva Herzigová
Topmodelka Eva Herzigová
Topmodelka Eva Herzigová
Topmodelka Eva Herzigová
55 fotografií
Česká topmodelka Eva Herzigová se po více než dvaceti letech společného života provdá za svého partnera Gregoria Marsiaje. Podle informací italských médií se svatební obřad uskuteční v sobotu v historickém centru Turína, kde pár dlouhodobě žije a vychovává tři syny.

Česká topmodelka Eva Herzigová vstoupí do manželství. Podle informací italského deníku La Stampa si v sobotu vezme dlouholetého partnera Gregoria Marsiaje, potomka známé turínské průmyslové rodiny. Dvojice tvoří pár od roku 2001 a společně vychovala tři syny.

Eva Herzigová promluvila o flirtu s DiCapriem i nevěře manžela

Občanský obřad se má uskutečnit v pozdních odpoledních hodinách v historickém paláci Carignano v centru Turína. Budova, v níž dnes sídlí Muzeum italského národního obrození, se pro svatební obřad otevře až po skončení návštěvní doby. Právě zde po sjednocení Itálie v roce 1861 poprvé zasedla Poslanecká sněmovna nově vzniklého státu.

Podle informací deníku La Stampa budou svatební oslavy spíše komorní. Zatím není jasné, zda mezi hosty budou i někdejší kolegyně Herzigové z modelingového světa. V Turíně dlouhodobě žije také česká modelka Alena Šeredová, která zde působí jako honorární konzulka České republiky.

Eva Herzigová je stále atraktivní i po čtyřicítce.
Topmodelka Eva Herzigová s partnerem Gregoriem Marsaiajem na návštěvě v Praze.
Eva Herzigová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 12. března 2023)
Amber Valetta, Linda Evangelista, Cindy Crawfordová, Eva Herzigová a Claudia Schifferová (1996)
55 fotografií

O tom, že se pár chystá uzavřít sňatek, se spekulovalo už několik měsíců. Italský deník Corriere della Sera připomněl, že začátkem května se na úřední desce turínské radnice objevilo oznámení o zamýšleném uzavření manželství. Dokument však tehdy neuváděl termín svatby.

Herzigová a Marsiaj spolu žijí už čtvrt století, během této doby se jim narodili tři synové, George, Philipp a Edward. Přestože jejich vztah patří k nejstabilnějším v českém i světovém showbyznysu, k oltáři se rozhodli vykročit až nyní. Svatba tak symbolicky stvrdí dlouholeté partnerství, které trvá už bezmála pětadvacet let.

Ikonická reklama na podprsenky Wonderbra ji katapultovala do modelingového nebe.

Eva Herzigová patří k nejúspěšnějším českým modelkám všech dob. Rodilá Litvínovačka se narodila 10. března 1973. Do světa modelingu prorazila na začátku 90. let, kdy se stala tváří ikonické kampaně na podprsenky Wonderbra se sloganem „Hello Boys“.

Reklama z ní udělala světovou hvězdu a následně spolupracovala s nejprestižnějšími módními domy a značkami, jako jsou Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Versace nebo Valentino. Objevila se na titulních stranách magazínů Vogue, Elle, Harper’s Bazaar či Marie Claire.

Vedle modelingu se věnovala také herectví. Zahrála si například ve filmu Modigliani nebo v českém snímku Cha Cha Cha. Přestože patří mezi nejznámější české ženy ve světě, své soukromí si pečlivě střeží a na veřejnosti se objevuje spíše výjimečně.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny

Helena Vondráčková a její hausbót na Slapech

Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...

MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle

Módní policie: slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového...

Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...

Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party

Móda z večírků na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2026

Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...

Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia

Andrea Verešová, Jaromír Jágr a Vendula Pizingerová na BigBoard party (Karlovy...

Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...

Móda z Varů: Některé dámy byly naostro. Předvedly sexy modely i nadité dekolty

Móda na UniCredit Bank party v Karlových Varech (5. července 2026)

Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...

Česká topmodelka Eva Herzigová se po 25 letech vztahu vdává, svatba bude v Itálii

Eva Herzigová je stále atraktivní i po čtyřicítce.

Česká topmodelka Eva Herzigová se po více než dvaceti letech společného života provdá za svého partnera Gregoria Marsiaje. Podle informací italských médií se svatební obřad uskuteční v sobotu v...

10. července 2026  19:03

Robert Rosenberg s přítelkyní odhodili plavky i zábrany. V jezeře se koupali nazí

Robert Rosenberg s Janičkou se na oblíbeném přírodním koupališti odvázali....

Bývalý herec filmů pro dospělé Robert Rosenberg si léto užívá naplno. Se svou partnerkou Janičkou vyrazil večer na motorce k jezeru Lhota, kde oba odložili plavky a osvěžili se koupelí bez jediného...

10. července 2026  13:33

Brad Pitt s partnerkou Ines poprvé sdíleli společné fotky na Instagramu

Brad Pitt a Ines de Ramonová na Instagramu (červenec 2026)

Po téměř čtyřech letech vztahu udělali další významný krok. Návrhářka šperků Ines de Ramonová (33) poprvé zveřejnila na svém Instagramu společné fotografie s hollywoodským hercem Bradem Pittem (62),...

10. července 2026  11:11

Neurazil mě, byl to dobrý vtip. Humor mám ráda, říká Žilková o Prachařovi

Veronika Žilková

Veronika Žilková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že na karlovarském festivalu splnila sen, když se setkala s americkým hercem Jessem Eisenbergem, před kterým úplně ztratila řeč. Herečka...

10. července 2026  10:10

Dara s Nedvědem si užívají romantiku v Itálii. Brzy se nastěhují do vysněné vily

Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8....

Po náročných týdnech si dopřávají zasloužený odpočinek. Dara Rolins (53) se snoubencem Pavlem Nedvědem (53) vyrazili k italskému jezeru Lago Maggiore, kde dokončují svou luxusní vilu. Čas si krátí...

10. července 2026  9:40

Z Mexika rovnou do Varů. Modelka Justýna Zedníková uvízla ve výtahu v Puppu

Modelka a Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková na dovolené v Mexiku...

Modelka a vítězka Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková (23) ještě před pár dny zásobovala sociální sítě fotografiemi v titěrných plavkách z dovolené v Mexiku. Po příjezdu na filmový festival do...

10. července 2026  8:30

Monika Timková konečně ukázala partnera. Je workoholik, říká

Monika Timková (19. června 2026)

Přišla a okamžitě odložila krásné černé psaníčko, které měla v ruce. A co bylo překvapivější, i svého přítele. Poprvé se společně objevili na Progresus party v karlovarském hotelu Imperial. Ale než...

10. července 2026

Nechci, aby byli povoláním syn, nebo dcera, říká Richard Chlad o svých dětech

Anna-Marie Kánská a Richard Chlad na party Progresus v Karlových Varech (8....

„Manželka je radši doma. Pracuje. Věnuje se svému novému podnikatelskému plánu,“ omlouval Richard Chlad na Progresus party v Karlových Varech nepřítomnost Anny Marie Kánské.

10. července 2026

Byl jsem třídní šašek, abych zapadl. Navzdory věku mám stařeckou duši, říká Kozub

Premium
Štěpán Kozub (Tisková konference ke komedii Někdo to rád v Plzni, Praha, 27....

Štěpán Kozub je výrazný a svérázný český herec, komik, režisér a zpěvák, také umělecký šéf Divadla Mír. Ale i tatínek šestileté dcery Anežky. V rozhovoru mluví o ní, také o svém dětství či současných...

9. července 2026

Nedopalky i ovulační test. Fanoušci kupovali odpadky po svatbě Taylor Swiftové

Taylor Swift na Zlatých glóbech (Los Angeles, 7. ledna 2024)

Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swiftové si za 25 dolarů (530 korun) kupovali odpadky posbírané v okolí arény Madison Square Garden v New Yorku, kde se zpěvačka minulý pátek provdala za hráče...

9. července 2026  13:45

Ana de Armasová ukázala vypracovanou postavu. Prozradila, jak si udržuje formu

Ana de Armasová v Berlíně (26. května 2025)

Kubánsko-španělská herečka Ana de Armasová (38), známá z filmů Blade Runner 2049, Blondýnka, nebo z bondovky Není čas zemřít, se na sociálních sítích podělila o fotografie z dovolené. Čas tráví s...

9. července 2026  13:38

Stárnout budete s botoxem i bez něj, říká láska Harryho Stylese Zoe Kravitzová

Zoe Kravitzová v New Yorku na premiéře filmu Život v hajzlu (26. srpna 2025)

Americká herečka a zpěvačka Zoe Kravitzová (37) prošla v posledních letech proměnou vzhledu, která mezi fanoušky vyvolala spekulace o možných estetických zákrocích. Dcera hudebníka Lennyho Kravitze...

9. července 2026  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.