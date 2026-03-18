Čtveřice sester Naderových se prošla po Manhattanu v dokonale sladěných modelech, které připomínaly „bubble dress“, jenž kdysi proslavila popová hvězda Lady Gaga. Outfit žen tvořily crop topy a minisukně pokryté plastovými bublinami našitými na látku v tělové barvě. Modelky look doplnily béžovými botami na vysokém podpatku.
Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf
Sestry se takto objevily v ulicích v rámci kampaně pro značku dámské kosmetiky Jukebox, která chystá na trh uvedení nových produktů. Celou akci doprovázeli fotografové i zvědaví kolemjdoucí, protože čtveřice proměnila chodník doslova v improvizované módní molo.
Brooks Naderová patří v posledních letech mezi výrazné tváře modelingu. Do širšího povědomí se dostala po vítězství v soutěži Sports Illustrated Swim Search 2019 a později se objevila i na obálce slavného plavkového vydání magazínu.
Všechny čtyři modelky mohou diváci vídat i na televizních obrazovkách. Společně účinkují v reality show Love Thy Nader (S láskou sestry Naderovy), která sleduje jejich život v New Yorku a kariéru ve světě módy.
Brooks Naderová před týdnem oznámila, že se připojila k obsazení připravovaného rebootu seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch), který vzniká pro televizní stanici Fox. Ztvární postavu sebevědomé plavčice Selene.
Účastnice televizní show Dancing With the Stars (obdoba českého StarDance) se v seriálu objeví po boku herce Stephena Amella, známého ze seriálu Arrow, jenž si zahraje jednu z hlavních rolí – Hobieho Buchannona.