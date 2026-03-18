Hvězda Pobřežní hlídky Brooks Naderová a její sestry vyrazily polonahé do ulic

Americká modelka Brooks Naderová (29) znovu upoutala pozornost fotografů. Tentokrát se objevila v ulicích New Yorku v opravdu nepřehlédnutelném outfitu – topu a minisukni pokrytými pouze průhlednými plastovými bublinkami. A nebyla sama. Stejný odvážný styl oblékly také její tři sestry Mary Holland (27), Grace Ann (26) a Sarah Jane (24).
Sestry Naderovy při natáčení reklamy pro značku Jukebox (New York, březen 2026)

Čtveřice sester Naderových se prošla po Manhattanu v dokonale sladěných modelech, které připomínaly „bubble dress“, jenž kdysi proslavila popová hvězda Lady Gaga. Outfit žen tvořily crop topy a minisukně pokryté plastovými bublinami našitými na látku v tělové barvě. Modelky look doplnily béžovými botami na vysokém podpatku.

Sestry se takto objevily v ulicích v rámci kampaně pro značku dámské kosmetiky Jukebox, která chystá na trh uvedení nových produktů. Celou akci doprovázeli fotografové i zvědaví kolemjdoucí, protože čtveřice proměnila chodník doslova v improvizované módní molo.

Brooks Naderová patří v posledních letech mezi výrazné tváře modelingu. Do širšího povědomí se dostala po vítězství v soutěži Sports Illustrated Swim Search 2019 a později se objevila i na obálce slavného plavkového vydání magazínu.

Všechny čtyři modelky mohou diváci vídat i na televizních obrazovkách. Společně účinkují v reality show Love Thy Nader (S láskou sestry Naderovy), která sleduje jejich život v New Yorku a kariéru ve světě módy.

Brooks Naderová před týdnem oznámila, že se připojila k obsazení připravovaného rebootu seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch), který vzniká pro televizní stanici Fox. Ztvární postavu sebevědomé plavčice Selene.

Účastnice televizní show Dancing With the Stars (obdoba českého StarDance) se v seriálu objeví po boku herce Stephena Amella, známého ze seriálu Arrow, jenž si zahraje jednu z hlavních rolí – Hobieho Buchannona.

elderordonez1

Brooks Nader and her sisters Sarah Jane Nader, Grace Ann Nader, and Mary Holland Nader were seen out in New York City this morning wearing bubble-themed looks for Jukebox.
#brooksnader #newyork #jukebox #instagram #beautiful

11. března 2026 v 2:20
Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

