„Před lety jsem podstoupila liposukci. A navždy toho lituji, protože jsem ji vlastně vůbec nepotřebovala,“ přiznala hvězda nové Pobřežní hlídky Brooks Naderová.
Dodala, že zákrok, při kterém se odstraňuje tuk z určitých částí těla, u ní způsobil i nepříjemné zdravotní problémy a měl vedlejší účinky. „Mám pocit, že mi to na některých částech těla vytvořilo dolíčky a nerovnosti, které tam dříve nebyly. Měli bychom se více zaměřovat na své zdraví a přirozené cesty k tomu vypadat dobře a méně na posedlost různými těmito zákroky,“ uvedla.
Není to poprvé, co modelka otevřeně promluvila o estetických úpravách, které podstoupila. V roce 2025 přiznala v rozhovoru pro magazín Bustle, že si nechala upravit nos. S nadsázkou zmínila i kritiku, kterou za něj následně schytala.
„Lidé říkají, že teď vypadám jako Michael Jackson,“ prohlásila účastnice televizní show Dancing with the Stars, která se netají ani dalšími úpravami.
|
Brooksová má fazety na zubech a rovněž podstupuje estetické injekční zákroky, jako je botox. Úpravy si vždy plánuje na období, kdy nemá pracovní povinnosti. „Každé Vánoce mě můžete zastihnout v situacích, kdy vypadám jako Freddy Krueger,“ žertovala.
Přestože je už několik let úspěšnou modelkou, skutečný průlom v kariéře podle svých slov zažila až poté, co začala užívat lék typu GLP-1 na hubnutí. „Když jsem dlouho nedostala žádnou práci, ptala jsem se své tehdejší modelingové agentury: Můžeme získat zpětnou vazbu od klientů? Co je u mě za problém? Přímá a velmi ostrá odpověď byla, že musím zhubnout přibližně 13 kilogramů a uvidí se,“ zavzpomínala.
„Faktem je, že až když jsem začala s GLP-1, moje kariéra se pořádně rozjela. Neříkám, že je to v pořádku. Neříkám, že je to správné. Každý je jiný, ale já zhubla 13 kilogramů a začala jsem získávat mnoho skvělých nabídek,“ přiznala.
Téma jejího vztahu k tělu se objevilo i v první řadě reality show s názvem S láskou sestry Naderovy (Love Thy Nader), ve které vystupuje s celou rodinou – svými rodiči i třemi sestrami modelkami, Mary Holland (27), Grace Ann (26) a Sarah Jane (24).
„Nejvíc mě překvapilo, kolik lidí mi pak napsalo: ‚Jsem také závislý na GLP-1. Stydím se o tom mluvit, protože kolem toho je stigma. Je to pro mě nutná berlička‘,“ řekla americká modelka pro magazín Bustle. „Pravda je, že to pořád používám. Je to berlička i pro mě. Není to zdravé. Měla bych s tím přestat, to říkám upřímně a moc dobře to vím,“ dodala.