Lituji, že jsem šla na liposukci, přiznává hvězda nové Pobřežní hlídky

Americká modelka Brooks Naderová (29) se už v minulosti svěřila, že podstoupila několik kosmetických úprav. Má botox, upravený nos a díky populárnímu hollywoodskému léku GLP-1 výrazně zhubla. Nyní přiznala, kterého zákroku zpětně nejvíce lituje.

„Před lety jsem podstoupila liposukci. A navždy toho lituji, protože jsem ji vlastně vůbec nepotřebovala,“ přiznala hvězda nové Pobřežní hlídky Brooks Naderová.

Brooks Naderová v ikonických červených plavkách při natáčení nové Pobřežní hlídky (březen 2026)
Sestry Naderovy při natáčení reklamy pro značku Jukebox (New York, březen 2026)
Modelka Brooks Naderová
Natáčení nové Pobřežní hlídky je v plném proudu. Brooks Naderová na fotografii druhá zprava (Venice Beach, 18. března 2026)
Dodala, že zákrok, při kterém se odstraňuje tuk z určitých částí těla, u ní způsobil i nepříjemné zdravotní problémy a měl vedlejší účinky. „Mám pocit, že mi to na některých částech těla vytvořilo dolíčky a nerovnosti, které tam dříve nebyly. Měli bychom se více zaměřovat na své zdraví a přirozené cesty k tomu vypadat dobře a méně na posedlost různými těmito zákroky,“ uvedla.

Není to poprvé, co modelka otevřeně promluvila o estetických úpravách, které podstoupila. V roce 2025 přiznala v rozhovoru pro magazín Bustle, že si nechala upravit nos. S nadsázkou zmínila i kritiku, kterou za něj následně schytala.

„Lidé říkají, že teď vypadám jako Michael Jackson,“ prohlásila účastnice televizní show Dancing with the Stars, která se netají ani dalšími úpravami.

Hvězda Pobřežní hlídky Brooks Naderová a její sestry vyrazily polonahé do ulic

Brooksová má fazety na zubech a rovněž podstupuje estetické injekční zákroky, jako je botox. Úpravy si vždy plánuje na období, kdy nemá pracovní povinnosti. „Každé Vánoce mě můžete zastihnout v situacích, kdy vypadám jako Freddy Krueger,“ žertovala.

Přestože je už několik let úspěšnou modelkou, skutečný průlom v kariéře podle svých slov zažila až poté, co začala užívat lék typu GLP-1 na hubnutí. „Když jsem dlouho nedostala žádnou práci, ptala jsem se své tehdejší modelingové agentury: Můžeme získat zpětnou vazbu od klientů? Co je u mě za problém? Přímá a velmi ostrá odpověď byla, že musím zhubnout přibližně 13 kilogramů a uvidí se,“ zavzpomínala.

„Faktem je, že až když jsem začala s GLP-1, moje kariéra se pořádně rozjela. Neříkám, že je to v pořádku. Neříkám, že je to správné. Každý je jiný, ale já zhubla 13 kilogramů a začala jsem získávat mnoho skvělých nabídek,“ přiznala.

Téma jejího vztahu k tělu se objevilo i v první řadě reality show s názvem S láskou sestry Naderovy (Love Thy Nader), ve které vystupuje s celou rodinou – svými rodiči i třemi sestrami modelkami, Mary Holland (27), Grace Ann (26) a Sarah Jane (24).

„Nejvíc mě překvapilo, kolik lidí mi pak napsalo: ‚Jsem také závislý na GLP-1. Stydím se o tom mluvit, protože kolem toho je stigma. Je to pro mě nutná berlička‘,“ řekla americká modelka pro magazín Bustle. „Pravda je, že to pořád používám. Je to berlička i pro mě. Není to zdravé. Měla bych s tím přestat, to říkám upřímně a moc dobře to vím,“ dodala.

Lituji, že jsem šla na liposukci, přiznává hvězda nové Pobřežní hlídky

