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Sexy obdařená dojička. Bianca Censori je hvězdou klipu Kanye Westa

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  8:11
Hudebník Kanye West (49) vydal nové video, v němž hraje a které režírovala jeho manželka Bianca Censori (31). Australská architektka a modelka se proměnila v dojičku. Promo video je ke skladbě Gemini Season z Kanyeho aktuálního alba Bully.
Bianca Censori ve videoklipu k písni Gemini Season (2026)

Bianca Censori ve videoklipu k písni Gemini Season (2026) | foto: Profimedia.cz

Kanye West a Bianca Censori ve videoklipu k písni Gemini Season (2026)
Bianca Censori ve videoklipu k písni Gemini Season (2026)
Bianca Censori a Kanye West ve Westwoodu (11. května 2026)
Bianca Censori a Kanye West v Los Angeles (23. května 2026)
43 fotografií

Bianca Censori ve videoklipu sedí v sexy spodním prádle a podpatcích na židli s vlasy spletenými do dvou copánků. Za ní je černobílá kráva s kulisou zasněžených hor. Když nadojí mléko přímo do láhve, přijde raper a dá jí napít, při čemž jí polije poprsí.

Dvojice je známá svou zálibou v provokacích a bláznivých outfitech. Nedávno vyrazili na další rande a opět vzbudili pozornost. Censori měla tělový overal s velkým výřezem v přední části. Vzhled doplnila o lodičky s otevřenou špičkou v barvě slonové kosti a vlasy měla upravené do rozcuchaných copů ve stylu 60. let. Po jejím boku byl její manžel a raper Kanye West, který zvolil černou koženou bundu, kalhoty a bílé tričko.

Kanye West a Bianca Censori ve videoklipu k písni Gemini Season (2026)

Pár společně oslavil v Amsterdamu 49. narozeniny hudebníka. Bianca Censori u této příležitosti sdílela na sociálních sítích osobní vyznání. „Všechno nejlepší k narozeninám, miluji tě víc než život,“ napsala ke společné fotografii na Instagram a svého manžela označila jako svou „navždy“ lásku. Fotografie je zachycovala tváří v tvář s ústy u sebe, oddělené sklem.

Censori si rapera vzala v roce 2022. Přestože se objevily spekulace o konci jejich vztahu, jsou stále spolu. Často se objevují v médiích právě i díky provokativním outfitům. Poprask způsobili například ma loňských cenách Grammy, kde měla Bianca kožich a zcela průsvitné šaty. Sama však zdůraznila, že nikdy k takovým volbám nebyla ze strany Westa nucena. „Nedělala bych nic, co bych sama nechtěla dělat,“ prohlásila v rozhovoru pro magazín Vanity Fair.

Kanye West a Bianca Censori na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)

Zároveň popsala, že na tvorbě jejích outfitů se podílí společně s manželem a že je ráda, když je může konzultovat s někým, koho považuje za génia. „Byla to spolupráce, nikdy to nebylo tak, že by mi někdo něco nařizoval. Kdybyste byla vdaná za Gianniho Versaceho, nedal by vám šaty nebo něco takového?“ dodala.

Bianca Censori také uvedla, že má dlouhodobou posedlost nahotou, která se projevuje i v její tvorbě. „Byla jsem všude nahá. Nikdy jsem se od toho neodpojila. Neustále jsem dokola ukazovala stejné obrazy. Žiju své umění,“ prohlásila.

Bianca Censori a Kanye West v New Yorku (červen 2025)

Dle jejích slov jí nevadí, že lidé její nahotu interpretují jinak, než jak ji zamýšlí. „Nikdy jsem nešla domů a neplakala do polštáře kvůli tomu, co o mně kdo řekl, protože mě fascinuje, když je reakce jiná než záměr, protože to je to, co žije v každém,“ dodala rodačka z Melbourne. „Je v pořádku, že se záměr ztratil. Nevadí to. Byla jsem schopná se vyjádřit. To bylo jediné, na čem záleželo.“

Kanye West začátkem roku zaplatil své manželce pobyt v rehabilitačním zařízení ve Španělsku. Měla tenkrát řešit své emocionální potíže a podle Vanity Fair se měla „samoléčit benzodiazepiny“. „Potřebovala jsem na sobě pracovat. Protože jsem měla vzorce chování, které ubližovaly nejen mně, ale i lidem kolem mě,“ uvedla nyní Bianca Censori.

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