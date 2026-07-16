Bianca Censori opět provokuje. V tělovém korzetu působila modelka téměř nahá

Bianca Censori opět potvrdila, že se nebojí provokovat. Australanka byla spatřena při procházce ulicemi Los Angeles po boku svého manžela, rapera Kanyeho Westa, a znovu vzbudila rozruch svým extravagantním outfitem.
Na obchůzky městem zvolila těsný tělový top bez ramínek, který doplnila lesklými legínami s vysokým pasem v podobném odstínu. Celý model završily tmavohnědé kozačky nad kolena. Díky tělové barvě oblečení působila z větší vzdálenosti téměř nahá, což okamžitě přitáhlo pozornost kolemjdoucích i fotografů.
Bianca navíc vynechala veškeré šperky, takže veškerá pozornost směřovala právě k jejímu výraznému modelu. Její manžel tentokrát vsadil na podstatně střídmější styl. Vyrazil v černé kožené bundě, tmavých kalhotách a světle hnědých botách.
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Kanye West utratil 9 milionů za ples pro přátele. S Censori slavili ve Versailles
Manželé byli zachyceni při průchodu garáží, odkud následně odjeli autem za dalším programem. Dvojice má za sebou rušné týdny plné cestování. Nedávno uspořádali velkolepou oslavu raperových 49. narozenin ve Versailles, kde měli soukromý maškarní večírek pro úzký okruh hostů.
Poté se přesunuli také na prestižní umělecký veletrh ve Švýcarsku, kde Bianca opět vzbudila pozornost v přiléhavém zlatém trikotu.
Americký raper, producent a módní návrhář Kanye West, který si nyní říká také Ye, je s australskou architektkou Biancou Censoriovou spojován od konce roku 2022, kdy spolu uspořádali soukromý svatební obřad. Jejich vztah pravidelně poutá pozornost zejména kvůli Bianciným odvážným módním kreacím a společným veřejným vystoupením.