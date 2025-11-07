Hvězda OnlyFans Bella Thorne předvedla postavu v bikinách na dovolené v Mexiku

  12:12
Americká zpěvačka, herečka a modelka Bella Thorne (28) si prodlužuje plavkovou sezónu a společně se snoubencem Markem Emmsem vyrazili na dovolenou k moři. Bývalá Disney hvězda, která je momentálně jednou z nejúspěšnějších tvůrkyň na OnlyFans, zazářila v sexy bikinách a předvedla své křivky. Pár podle zahraničních médií plánuje brzkou svatbu.

Bella Thorne se fanouškům pochlubila fotkami z dovolené na sociálních sítích. Herečka září v černých bikinách a předvádí svou postavu, sdílela také fotky svého partnera v plavkách.

Bella Thorne a její snoubenec Mark Emms na dovolené v Mexiku. Fanoušci na sociálních sítích kritizují, že herečka výrazně přibrala. (Cabo San Lucas, 4. listopadu 2025)

„Nejlepší chvíle s mou láskou,“ okomentovala snímky a nezapomněla zmínit ani název společnosti Otaduy Yachts, od které dostali snoubenci k zapůjčení jachtu. Pár si podle záběrů sdílených ve videích na Instagramu užíval nádherný výhled na pobřeží i skvělé jídlo.

Bella Thorne a zámožný majitel populárního newyorského baru The Mulberry, Mark Emms, jsou spolu více než tři roky. Poznali se na narozeninové oslavě topmodelky Cary Delevingne v roce 2022, po devíti měsících randění požádal Emms úspěšnou podnikatelku v jejím domě v Kalifornii o ruku, vybral si k tomu Den matek.

Herečka v jednom z rozhovorů prozradila, že Emms jí koupil celkem pět prstenů, než si vybrala ten pravý. „Dal mi jeden prsten, který byl naprosto nádherný, a já na něm neviděla žádnou chybu. Ale nakonec jsme zkusili čtyři další. Toto je můj pátý,“ řekla v rozhovoru pro magazín The Messenger.

Díky sexy fotkám má za den milion dolarů. Bella Thorne trhla rekord na OnlyFans

Hvězda filmu Půlnoční láska prozradila, že každý prsten nosila dva týdny, aby si ho vyzkoušela. „Řekl mi: Chci, aby byl perfektní. Musí to být něco, u čeho si budeš naprosto jistá, že tě to vystihuje. Takže se to nakonec, metodou pokus–omyl, proměnilo v ten poslední prsten,“ vysvětlila.

Rozpovídala se i o své představě „pohádkové“ svatby. Ta by se měla konat ve Velké Británii, odkud pochází její snoubenec, podnikatel Mark Emms. „Přála bych si být při obřadu obklopena vysokými a mohutnými stromy a spoustou třpytivých světýlek,“ řekla herečka.

Bella Thorne (2020)

Herečka potěšila v minulosti mnoho svých příznivců také tím, že záměrně vypustila na sociální sítě své nahé fotky, aby vzala vítr z plachet hackerům. V současnosti je jednou z nejúspěšnějších tvůrkyní na platformě OnlyFans.

V roce 2019 natočila Thorne sado-maso snímek pro známý web s pornem. Film Him And Her s BDSM tématikou získal na Pornhub Awards cenu Vision Award.

Bella Thorne je v showbyznysu téměř od narození. Už v šesti měsících byla díky svým rodičům hvězdou televizní reklamy. Později zářila jako teenage idol v seriálech na stanici Disney Channel. V osmadvaceti letech je nyní úspěšnou spisovatelkou, autorkou, režisérkou, herečkou, modelkou, zpěvačkou a influencerkou, kterou jen na Instagramu sleduje více než 23 milionů lidí.

