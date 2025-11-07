Hvězda OnlyFans Bella Thorne předvedla postavu v bikinách na dovolené v Mexiku

Bella Thorne se fanouškům pochlubila fotkami z dovolené na sociálních sítích. Herečka září v černých bikinách a předvádí svou postavu, sdílela také fotky svého partnera v plavkách.
„Nejlepší chvíle s mou láskou,“ okomentovala snímky a nezapomněla zmínit ani název společnosti Otaduy Yachts, od které dostali snoubenci k zapůjčení jachtu. Pár si podle záběrů sdílených ve videích na Instagramu užíval nádherný výhled na pobřeží i skvělé jídlo.
Bella Thorne a zámožný majitel populárního newyorského baru The Mulberry, Mark Emms, jsou spolu více než tři roky. Poznali se na narozeninové oslavě topmodelky Cary Delevingne v roce 2022, po devíti měsících randění požádal Emms úspěšnou podnikatelku v jejím domě v Kalifornii o ruku, vybral si k tomu Den matek.
Herečka v jednom z rozhovorů prozradila, že Emms jí koupil celkem pět prstenů, než si vybrala ten pravý. „Dal mi jeden prsten, který byl naprosto nádherný, a já na něm neviděla žádnou chybu. Ale nakonec jsme zkusili čtyři další. Toto je můj pátý,“ řekla v rozhovoru pro magazín The Messenger.
Hvězda filmu Půlnoční láska prozradila, že každý prsten nosila dva týdny, aby si ho vyzkoušela. „Řekl mi: Chci, aby byl perfektní. Musí to být něco, u čeho si budeš naprosto jistá, že tě to vystihuje. Takže se to nakonec, metodou pokus–omyl, proměnilo v ten poslední prsten,“ vysvětlila.
Rozpovídala se i o své představě „pohádkové“ svatby. Ta by se měla konat ve Velké Británii, odkud pochází její snoubenec, podnikatel Mark Emms. „Přála bych si být při obřadu obklopena vysokými a mohutnými stromy a spoustou třpytivých světýlek,“ řekla herečka.
Herečka potěšila v minulosti mnoho svých příznivců také tím, že záměrně vypustila na sociální sítě své nahé fotky, aby vzala vítr z plachet hackerům. V současnosti je jednou z nejúspěšnějších tvůrkyní na platformě OnlyFans.
V roce 2019 natočila Thorne sado-maso snímek pro známý web s pornem. Film Him And Her s BDSM tématikou získal na Pornhub Awards cenu Vision Award.
Bella Thorne je v showbyznysu téměř od narození. Už v šesti měsících byla díky svým rodičům hvězdou televizní reklamy. Později zářila jako teenage idol v seriálech na stanici Disney Channel. V osmadvaceti letech je nyní úspěšnou spisovatelkou, autorkou, režisérkou, herečkou, modelkou, zpěvačkou a influencerkou, kterou jen na Instagramu sleduje více než 23 milionů lidí.