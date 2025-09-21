Bella Hadidová je v nemocnici, topmodelku trápí chronická lymeská borelióza

Bella Hadidová byla hospitalizována. Na sociálních sítích sdílela fotografie, na nichž leží na nemocničním lůžku napojená na infuze. Topmodelku trápí od roku 2012 chronická lymeská borelióza, kvůli které má mimo jiné dlouhodobé potíže s rovnováhou, bolesti páteře a svalů, závratě i rozmazané vidění.
Bella Hadidová se svou matkou Yolandou (18. září 2025)

foto: Instagram @yolanda.hadid

Bella Hadidová (18. září 2025)
Bella Hadidová na přehlídce Victoria's Secret v New Yorku (15. října 2024)
Bella Hadidová (18. září 2025)
Bella Hadidová podstoupila různé druhy léčby, aby se zbavila chronických...
„Omlouvám se, že se vždycky odmlčím. Miluji vás,“ napsala Bella k fotografii na Instagramu, na které je na nemocničním lůžku. Důvod hospitalizace Bella přímo neuvedla. Její matka však v komentářích napsala: „Bojovnice s lymeskou boreliózou.“

Topmodelka Bella Hadidová je hospitalizována kvůli lymeské borelióze.

Na svém profilu na Instagramu Yolanda Hadid uvedla, že její dcera je hospitalizována už déle než měsíc. Jako matka prý vždy cítí obrovskou beznaděj a velice trpí, když nemůže své dceři nijak pomoci. „Pro mnoho lidí je náročné pochopit na první pohled neviditelné problémy způsobené chronickou lymskou boreliózou. Snažím se jít svým dětem příkladem a být silná, ale sledovat utrpení mého dítěte je příšerně těžké.“

Bella Hadidová se svou matkou Yolandou (18. září 2025)
Bella Hadidová (18. září 2025)
Bella Hadidová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2024)
Bella Hadidová (18. září 2025)
„Žádné dítě by nemělo trpět nevyléčitelnou chronickou nemocí. Bello, obdivuji tvoji statečnost a ochotu bojovat za své zdraví, a to navzdory četným neúspěchům. Jsem hrdá na to, jak velký jsi bojovník. Nejsi na to sama. Slibuji ti, že s tebou budu na každém kroku a vždy tě budu podporovat. Bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat,“ vzkázala dceři.

„Probojovala ses dalším měsícem léčby. Vím, že Bůh je dobrý, zázraky se dějí každý den. Modlím se za tvoje brzké uzdravení, lásko,“ dodala Yolanda Hadidová. Sestra topmodelky Gigi Hadidová připojila také podpůrný komentář: „Miluji tě! Doufám, že se brzy zase nabereš síly a bude ti dobře.“

Chronická lymeská borelióza je infekční onemocnění, způsobené bakteriemi přenášenými klíšťaty. Jedná se o vážný zdravotní problém, který se může projevit závažnými symptomy a mít pro pacienty dlouhodobé až celoživotní následky.

Kvůli klíštěti jsem skončil v kómatu, přiznal František Ringo Čech

Bella, která žije v posledních letech s reklamním výtvarníkem Markem Kalmanem, nedávno v rozhovoru pro magazín Vogue popsala své potíže: „Myslím, že nikdo opravdu nechápe, jaké to je mít chronické onemocnění, pokud si to sám neprožije. Většinu dní je pro mě dokonce těžké dát si třeba jen sprchu, jak moc jsem vyčerpaná. Pokud mám někdy volný den a zvládnu sprchu a připravit si snídani, beru to jako velký úspěch,“ řekla.

„Náš dnešní rozhovor začal ve tři odpoledne. Pravda je, že do jedenácti hodin jsem byla v nesnesitelných bolestech. Měla jsem velmi náročné ráno,“ popsala jedna z nejlépe placených topmodelek světa.

Lymská borelióza se přenáší kousnutím infikovaného klíštěte. Rodina modelky má farmu v Pensylvánii, kde se podle jejich matky Yolandy všichni s infekcí setkali. Boreliózu měla v minulosti i ona a její syn – bratr modelek – Anwar Hadid.

Časté nákazy od klíšťat

  • Lymská borelióza – infekce způsobená bakteriemi rodu Borrelia, které postihují kůži, pohybový aparát, nervový systém či srdce. Inkubační doba trvá přibližně od dvou do 30 dní, ale někdy i déle. Zabírají antibiotika.
  • Klíšťový zánět mozku – infekce vyvolaná virem klíšťové encefalitidy. Mezi časté příznaky patří teplota, bolesti hlavy a neurologické příznaky. Specifická protivirová léčba není, ale proti nemoci se lze naočkovat.

ANKETA: Jste očkováni proti klíšťové encefalitidě?

