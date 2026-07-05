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Modelky Beaty Rajské havarovaly cestou do Varů, jejich auto zachvátily plameny

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  13:37
Návrhářka Beata Rajská ukázala na svém Instagramu foto hořícího vozu po nehodě....

Návrhářka Beata Rajská ukázala na svém Instagramu foto hořícího vozu po nehodě. Cestovaly v něm modelky na její přehlídku na festivalu v Karlových Varech. (4. července 2026) | foto: Instagram @beatarajska

Beata Rajská obléká spoustu známých a populárních žen, její šaty můžete vidět...
Šárka Mohorková
Šárka Mohorková
Módní návrhářka Beata Rajská přiznává, že úspěch v českém designu není jen o...
58 fotografií
Cesta na tradiční módní přehlídku návrhářky Beaty Rajské v Karlových Varech se pro několik modelek změnila v dramatický zážitek. Jejich vůz po dopravní nehodě zachvátily plameny a dvě ženy skončily v nemocnici na preventivním vyšetření. Přesto se přehlídka nakonec uskutečnila podle plánu.

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Místo poklidné cesty na jednu z nejočekávanějších módních přehlídek karlovarského festivalu zažily modelky pořádný šok. Vůz, kterým mířily na přehlídku návrhářky Beaty Rajské, havaroval na silnici I/6 u Lubence na Lounsku. Po střetu s dalším automobilem oba vozy zachvátil požár a během chvíle z nich zůstaly jen ohořelé vraky.

Ve voze cestovaly čtyři modelky. Podle Rajské byly dvě z nich převezeny do nemocnice, kde podstoupily preventivní vyšetření na CT. „Skutečně to bylo velmi náročné, protože jsme museli posílat nové auto,“ uvedla návrhářka pro CNN Prima NEWS. Přesto ocenila svůj tým a všechny, kteří pomohli situaci rychle vyřešit.

Jednou z cestujících byla modelka Šárka Mohorková, která popsala, že jejich vůz stihl dobrzdit před kolonou, automobil za nimi už ale zastavit nedokázal. Po nárazu začalo jejich auto okamžitě hořet a ženy měly jen několik sekund na to, aby z něj utekly. „Stihly jsme vyskočit jen tak tak,“ svěřila se. Její auto i osobní věci v něm kompletně shořely.

Návrhářka Beata Rajská ukázala na svém Instagramu foto hořícího vozu po nehodě. Cestovaly v něm modelky na její přehlídku na festivalu v Karlových Varech. (4. července 2026)
Beata Rajská obléká spoustu známých a populárních žen, její šaty můžete vidět na mnoha společenských akcích. Ale nejdůležitější úkol dostala teprve nedávno – vytvořit róbu, kterou si vezme Eva Pavlová na korunovaci krále Karla III. Prestižnější zakázku v Česku dostat nemohla.
Módní návrhářka Beata Rajská přiznává, že úspěch v českém designu není jen o šampaňském, ale především o disciplíně.
Beata Rajská
58 fotografií

Navzdory dramatickým okamžikům se modelky po ošetření rozhodly pokračovat do Karlových Varů a na přehlídce nakonec nechyběly. Rajská při zahájení přehlídky přiznala, že z celé události jí ještě běhá mráz po zádech, protože některé modelky si musely v zákulisí půjčovat i boty – ty jejich totiž zůstaly ve shořelém kufru auta.

O autonehodě, ke které došlo v sobotu dopoledne před půl dvanáctou, informovali na sociálních sítích také ústečtí hasiči. „Již během příjezdu hasiči pozorovali z místa zásahu hustý černý dým. Průzkum potvrdil, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních automobilů, které byly po střetu zcela zachváceny plameny,“ uvedli na Facebooku.

„Po příjezdu jednotek bylo ověřeno, že se ve vozidlech již nikdo nenachází. Hasiči okamžitě zahájili hasební práce dvěma vysokotlakými proudy a zároveň provedli průzkum okolí, aby vyhledali účastníky nehody. Díky rychlému zásahu se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Při nehodě cestovalo celkem osm osob, z nichž dvě utrpěly zranění.“

Filmové Vary - univerzál

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