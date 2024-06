Jsem sexy, vypadám skvěle. Zvyšte si sebevědomí pomocí afirmací, radí modelka

„Když mi bylo devět let, poprvé jsem se zamyslela nad krásou. Vždycky jsem byla větší dítě, statná, atletická holka. Lidé o mně říkali, že jsem ‚velká a silná‘. Ale pak jsem jednou v obchodním domě viděla neznámou dívku. Měla dlouhé, štíhlé nohy, ploché břicho a dospělá prsa. Blonďaté vlasy jí ve vlnkách dokonale spadaly na ramena. Byla jsem tak mladá a přesto jsem věděla, že je opravdu moc hezká. Chtěla jsem být jako ona,“ zavzpomínala Ashley Grahamová v rozhovoru pro magazín People.

Tenkrát ještě ani zdaleka netušila nic o modelingu. „Dokonce jsem ani nevěděla, co je to móda. Ale chtěla jsem to, co měla ona. Chtěla jsem budit pozornost svým vzhledem,“ vysvětluje.

U Grahamové závisela sebeláska na zpětné vazbě od ostatních. Modelka prozradila, že už na střední škole ji děti kvůli celulitidě a nepevné postavě nazývaly „tvarohová stehna“. „Začala jsem tehdy toužit po přijetí druhými a po empatii skupiny přátel, kteří by věděli, co kromě vzhledu mohu jako člověk nabídnout,“ dodala.

Všechno se změnilo, když se stala plus size modelkou. Když jí bylo dvanáct let, v obchodním centru v americké Omaze si jí všiml scout z modelingové agentury hledající nové talenty a Grahamová dostala jen pár týdnů poté štědře zaplaceno za své první focení. Dospělí jí začali říkat, že její vzhled se dá dobře prodat a zpeněžit.

„Byla jsem ‚velká krasavice‘, ‚na tak velkou holku dost pěkná‘ nebo ‚krasavice od krku nahoru‘. Vždycky to byla dvojí nálepka: hezká a plus size. Ve škole na mě učitelé i spolužáci nechápavě mžourali a snažili se najít, co na mně vidí módní průmysl,“ popisuje.

O víkendech lítala dospívající Ashley Grahamová jako hvězda fotit módní zakázky do New Yorku, v pondělí pak chodila stejně jako další děti v jejím věku do školy a čelila nadávkám a posměškům spolužáků. V té době však neměla po svém boku nikoho, kdo by jí pomohl pochopit její hodnotu.

Sebevědomí ve svém plnoštíhlém těle získala až postupem času. Vzhled je však něco, s čím dodnes občas bojuje. Podle Grahamové si tím ale prochází každá modelka.

„Nás modelky neustále někdo rozebírá ze všech stran. Stále nám říkají, co je na nás fyzicky hezké a co ne, jak nesplňujeme současnou laťku a co všechno na sobě musíme změnit. Stačí to k tomu, aby to každý z nás chtěl občas vzdát. I ty nejlepší. I já to jednou málem udělala na začátku kariéry,“ přiznává.

Být plnoštíhlou modelkou není v období dospívání nic jednoduchého. Grahamová během prozradila i to, že měla vždy pocit, že se musí snažit dvakrát tolik než ostatní dívky a to jen proto, že je „o trochu větší, než ony“.

„Jednoho dne jsem s pláčem zavolala mámě. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a cítila jsem, že už to dál nezvládnu dělat. Řekla mi něco, na co nikdy nezapomenu: ‚Tvé tělo někomu změní život. Musíš jít dál‘,“ vzpomíná. „V ten moment jsem si uvědomila, že svou hodnotu si musím určit jen já sama,“ vysvětluje jedna z nejlépe placených plus size modelek světa.

Ostatním ženám radí, aby vyzkoušely v současnosti velmi moderní věc – pozitivní afirmace. Afirmace jsou dnes módním pojmem, dříve se o nic příliš nemluvilo. Jedná se o krátké věty, které slouží k podpoře našeho sebevědomí, rozvoji sebelásky a získání toho, co v životě chceme.

Jsou to věty jako například: „Jsem odvážná, jsem chytrá, jsem krásná, jsem šikovná a šťastná“. Hlavním cílem afirmací je, si je pravidelně denně opakovat a hlavně v tu chvíli upřímně věřit tomu, co říkáme, jako by to byl nezvratitelný fakt.

Ashley Grahamová také zdůrazňuje, že ženy si musí uvědomit, že je naprosto normální, když se jejich těla postupem času mění. „Je to naprosto v pořádku a normální. Ve čtyřiceti zkrátka nebudete vypadat stejně, jako v osmnácti. Musíte být hrdí na všechno, co vaše těla dokázala. Moje tělo pomohlo zvýšit sebevědomí mnoha jiným plnoštíhlým ženám a to mě moc těší. Vždycky jsem chtěla, aby se ve mně jiné ženy viděly. Aby věděly, že každé uznání, kterého se mi dostane, je stejně tak moje, jako jejich. Sebeláska znamená vědět, kým jste, a mít se upřímně rád i se všemi vašimi nedostatky,“ dodala modelka.