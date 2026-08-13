Modelka Aneta Vignerová předvedla svou sbírku plavek. Na každý den má jiné bikiny

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Mrzelo mě, že si bulvár dělá legraci z mého vaření, přiznává Aneta Vignerová
„Každý den jedny plavky. Sbírám je od ledna, abych se konečně dočkala léta a mohla vám natočit plavkovou inspiraci. Tak schválně, které jsou váš favorit,“ ptá se Aneta Vignerová.
Následně se předvedla hned v osmi dvoudílných modelech různých barev a střihů. Modelka si stále udržuje skvělou postavu, v minulosti prozradila, že pravidelně cvičí pilates a chodí také na speciální přístroje, pilates reformery.
Vignerová patří mezi známé české modelky už řadu let. Do širšího povědomí veřejnosti se výrazně zapsala v roce 2009, kdy zvítězila v soutěži Miss České republiky. Tehdy jí bylo jednadvacet let. Korunku získala v říjnu 2009 a následně reprezentovala Česko také na světové soutěži Miss World.
Modelingu se věnuje dodnes a stále se objevuje před objektivy fotografů i na módních akcích a přehlídkách. Ani po narození syna se své profese nevzdala a postupně se k ní naplno vrátila.
V soukromí je jejím manželem scenárista a režisér Petr Kolečko. Dvojice má syna Jiříka, který se narodil v roce 2020. V březnu 2023 pak partneři překvapili veřejnost tajnou svatbou. Vignerová ji následně sama potvrdila a vysvětlila, že rozhodnutí udělali především kvůli sobě a svému synovi.
Jejich vztah přitom před svatbou prošel velmi turbulentním obdobím. Kolečko v roce 2022 od Vignerové na čas odešel k herečce Denise Nesvačilové. Rozchod tehdy potvrdil a Vignerová otevřeně hovořila o tom, že celá situace byla pro ni velmi bolestivá.
Milostný trojúhelník následně několik měsíců plnil stránky médií. Kolečko se však nakonec k matce svého syna vrátil a jejich vztah vyústil v nečekanou svatbu. Jen několik dní před ní přitom ještě fotografové zachytili scenáristu po boku Nesvačilové na udílení Českých lvů.
Vignerová se dnes ke své minulosti s manželem staví s nadhledem. V rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2024 uvedla, že v jejich vztahu nakonec zvítězila láska a urovnání priorit.