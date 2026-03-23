Mrzelo mě, že si bulvár dělá legraci z mého vaření, přiznává Aneta Vignerová

Renato Salerno
Aneta Vignerová v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že ji zaskočilo a zamrzelo, když se v bulváru dočetla, že její domácí vaření, které pravidelně sdílí ve videích na Instagramu, je prý bizár. Modelka a nově i herečka promluvila také o omezené době kariéry v modelingu i o výletu do New Yorku s manželem Petrem Kolečkem.

Rozhovor spolu vedeme na akci věnované zdravému chrupu a ústní hygieně. Je zbytečné ptát se modelky a herečky na to, zda jí záleží na jejích zubech?
Já myslím, že by na tom mělo záležet každému člověku. Je to taková disciplína, která by měla k péči o zdraví neodmyslitelně patřit. A k tomu dentální hygiena co půl roku. Já mám super zubařku, dojíždím za ní do Odolene Vody a vždycky, když jsem měla nějaký průšvih, tak mi vždycky pomohla. Měla jsem různé problémy se zuby, nebylo to vždycky ono. Vizuálně to možná vypadalo hezky, ale zdravotně to mnohdy bylo špatné.

Aneta Vignerová sdílí na Instagramu pravidelně videa z domácího vaření, která si její sledující zamilovali. Nadšený manžel Petr a syn Jiřík pak výsledek maminčina snažení vždy s nadšením a radostí ochutnávají.
61 fotografií

Když se rozhlédnete do řad kolegyň modelek a zhodnotíte to, jsou ty holky většinou závislé na kofeinu a nikotinu?
Já si myslím, že díky těm různým bělícím páskám a vymoženostem to dnes člověk hodně dokáže balancovat. Ale když pojedete zdravý životní styl, tak si ty pásky do pusy asi dávat nebudete, protože to taky není úplně košér vůči zubům. Ale samozřejmě, že chrup trpí, kofein, černý čaj, všechno, co barví.

Sklovina to odnáší.
Ale zase jsou věci, které prostě lidi milují a nechtějí se toho vzdát jen kvůli tomu, aby měli úplně bílé zuby. Já si myslím, že ty úplně bílé až svítící zuby taky nejsou úplně výhra. Já jsem pro takový ten zlatý střed. Když se na tebe usmívají jen ty zářivě bílé zuby, tak si vždycky uvědomím, jak to pak vypadá bez toho nasazovacího chrupu.

Odstrašujícím případem je hlavně současný trend takzvaných tureckých fazet.
Ano, já vůbec nechápu, co je to za trend. Ta nepřirozenost je úplný kýč.

Propagovat v manželství vibrátory by mi připadalo ponižující, říká Vignerová

V poslední době se z vás stala gastroinfluencerka. Jak to vzniklo?
Vzniklo to úplně normálně, spontánně. Vařím doma, chci si to různě oživit a jednoho dne jsem přilepila na okno na přísavky telefon a začala jsem vařit a sdílet to. A ty ženské to prostě milují. Jsem moc ráda. Na dlouhé vaření dnes moc není čas. Samozřejmě, že miluju, udělat si někdy dobrou svíčkovou a rajskou, to všechno my všechny většinou ovládáme, ale chceme také trochu zpestření té každodennosti v těch malých věcech. To, co připravuji, nejsou vždycky hlavní jídla. Také jsou to svačiny nebo nějaké dobré snacky na ráno. Ať to mámě trochu oživené.

Spoustu lidí to inspiruje, ale pak přijde český bulvár a bodne vám kudlu do zad za to, že jste si dovolila udělat nějaký zvláštní recept.
A víte co, mě tehdy spíš zamrzelo a zarazilo, že to někdo pojal jako bizár a dělal si z toho legraci. Ale nevím... Kdo to trochu sleduje a kouká na to, tak ho to přece nemůže pohoršit.

anetavignerova

Tak tohle ? Top přitom taková blbina
Postup :
Toastový chleb , slaninu s sýr nebo hermelínem

23. srpna 2025 v 19:58, příspěvek archivován: 22. března 2026 v 11:19
oblíbit odpovědět uložit

Není nakonec více než polovina českého šoubyznysu bizár?
No vidíte, tím si možná odpovídáme. (smích)

Jaké jsou vaše aktuální pracovní plány?
Letíme s manželem na týden do New Yorku, máme takový svůj trip. Hrozně se na to těším, už si vybírám outfity. Hrozně jsem si teď ujela na seriálu o Kennedyových, to je prostě boží. Pokaždé čekám, až vyjde nový díl a těším se, že půjdeme v New Yorku i na nějaká místa, kam chodili a tak. A práce? Čeká mě spousta věcí. Těším se i do Varů, letos tam pojedu se seriálem, který jsme dotočili a letos se bude vysílat v televizi. Jsem z toho nervózní, jak to bude nakonec celé vypadat.

Dá se říct, že jste ve dvaceti vnímala, že má kariéra modelky omezenou dobu trvání, ale teď jste odhodlaná a možná i namotivovaná jít dopředu a říkáte si, že máte všechno vlastně možná ještě před sebou?
Víte, že jo? Já to i tak cítím, že ta práce a všechno je teď pro mě stabilnější a mnohem hezčí. Má to úplně jiný řád, než když dvacetiletá holka prodává jenom tím svým zevnějškem. Dneska už je to vlastně jako celá taková jako obálka a za ty roky i vybudované jméno. Myslím si, že všechny se chceme líbit a hezky se oblékat a vůbec se to nezaráží v nějakém konkrétním věku. Starší modelky frčely vždycky, jen se na to méně upozorňovalo a nedávalo se jim tolik prostoru. Je to hrozná škoda, protože jsme krásné v každým věku. Nesmí se to zanedbávat.

Ale vy se přece ještě nebudete označovat za starší modelku!
Blíží se mé 40. narozeniny, takže... Letos tedy ještě ne, je mi 38! (smích) Ale už mi prostě není osmnáct let, což je tedy kruté, ale je to tak.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.