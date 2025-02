Rozhovor spolu děláme na přehlídce a vy na sobě máte boty s opravdu vysokými podpatky. Jak na to, aby přitom příliš nebolely nohy?

Platformy jsou skvělé, protože to vyváží. Když je ten podpatek hodně úzký a tenký, je to hodně nepřirozené. Takhle s širokým platformovým podpatkem se to vyrovná. Ty boty jsou vysoké a vypadá to tedy hrozivě, ale jsou opravdu kupodivu velmi pohodlné.

Kolik teď měříte i s těmi podpatky na nohou?

Myslím, že ty podpatky mají tak patnáct cenťáků, takže metr devadesát šest, to je slušné! Ale tak zase jsme na přehlídce. Normálně na nákupy v tom nechodím, že ano.

Modelky a jejich tělo, jejich základní kapitál. Jak moc úzkostlivě jste řešila své tělo po porodu?

Vždycky si hlídám, abych neřekla, že já „vlastně nic nedělám“ a kdesi cosi. Byla jsem po porodu překvapená, že to nejde dolů tak rychle. S mojí váhou to vždycky předtím bylo easy.

Trošku jsem nad tím přemýšlela, ale v té chvíli tu byly jiné priority. Svého šlachovitého těla jsem si už užila hodně a teď bylo na místě, aby ty priority byly zkrátka někde jinde. A pak zase přišel čas na mě a je to zase tam, kde to má být. Asi tak.

Jak moc pomohou lichotky od manžela versus lichotky od ostatních žen? Je známo, že ženu vždy hodně potěší pochvala od jiné ženy. Jak je to na těch pomyslných vahách?

Vyrovnaně. Mě to velmi těší, když mě manžel pochválí a on umí pochválit opravdu hezky, že si toho člověk váží. Když mě pochválí blízká kamarádka, samozřejmě si toho také velmi vážím a je to pro mě důležité.

Má to dva různé metry. Muž v tom vidí ještě i takovou tu smyslnost a sexualitu, žena se na to dívá z pohledu, jak to té ženě sluší celkově, zase trochu jiným okem. Oba ty pohledy jsou hodně důležité.

Když propagujete různé věci na sociálních sítích a domlouváte spolupráce se ženami, nejsou tam někdy třecí plochy kvůli tomu, že mají vůči vám averzi, protože jste modelka? Ženy by měly spolu držet partu, ne?

Měly by držet partu. Mně se tohle neděje. Nebo alespoň věřím tomu, že když si mě klient vybírá, tak to nechává občas na mě. Už se to tolik neděje, ale kdysi někdo zkoušel ten můj „rukopis“ a text trochu měnit a chtěl něco trošku jinak, a to se mi tedy dělalo opravdu hrozně blbě.

Nebaví mě promovat něco nějakým způsobem, jak chce klient. Mělo by to být tak, že klient si mě bere právě proto, že já tu propagaci dělám nějakým svým způsobem.

Když influenceři něco propagují, je to kolikrát „cringe“, jak se dnes říká, tedy velmi trapné a nevhodné, že se až člověk občas za ně stydí. Připadá vám to také někdy jako novodobý teleshopping?

Určitě, musí se to vyvažovat. Zrovna nedávno jsem nad tím přemýšlela, že tím, že občas dělám spolupráce a jsou to i velké věci v rámci různých reklamních kampaní, já za těmi značkami stojím, dávám tomu svůj čas, energii, přemýšlím nad tím, aby to bylo pro ostatní inspirativní.

Kromě toho dělám i věci, které nejsou placené a jsou také inspirací. Například i různé vaření a módní inspiraci, kde to není žádné placené partnerství. Myslím, že by se to mělo nějak vyvažovat. Každý člověk chce něco trochu jiného a já se jim to snažím dávat, aby se mezi námi vytvářela nějaká virtuální důvěra.

Které odvětví, konkrétní produkty a spolupráce už by pro vás byly moc tenký led nebo červená zóna?

Asi nic není moc tenký led. Bála jsem se kdysi propagace nějakých menstruačních kalhotek. Dneska už jsem taky dál a vím, že i tyhle věci jsou důležité. Nějakým způsobem se asi dá zpropagovat všechno. Teď mě nenapadá nic, nad čím by se nedalo zapřemýšlet a udělat to třeba nějak vtipně nebo zajímavě.

Takže i sex shop vás může oslovit?

To asi ne. Já si myslím, že když máte partnera a máte hezký a fungující vztah, tak je divné propagovat vibrátory, nebo že si to můžete doma zpestřovat. Mně by to vlastně připadalo ve stavu manželství ponižující.