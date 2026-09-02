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Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě

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  9:35
Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na sociálních sítích několik videí a fotografií.

Filmové Vary

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Modelka Andrea Verešová potěšila své fanoušky fotkami v plavkách z dovolené v Chorvatsku. (srpen 2026)
Andrea Verešová ukázala fotky i videa luxusní jachty, na které trávila s manželem a přáteli dovolenou v Chorvatsku.(srpen 2026)
Modelka Andrea Verešová potěšila své fanoušky fotkami v plavkách z dovolené v Chorvatsku. (srpen 2026)
Modelka Andrea Verešová potěšila své fanoušky fotkami v plavkách z dovolené v Chorvatsku. (srpen 2026)
60 fotografií

Na snímcích pózuje Verešová v bikinách na palubě luxusního plachetního katamaránu. V jednom z příspěvků se pochlubila svou štíhlou postavou a k fotografii připsala, že „honí poslední paprsky léta“ a ještě není připravená nechat léto odejít. Na dalších záběrech pózuje v metalických bikinách a užívá si slunečné dny u moře.

Pozornost vzbudilo kromě modelky také samotné plavidlo, na kterém trávila Andrea dovolenou. Plachetní katamarán je dlouhý více než 18 metrů, pořizovací cena podobných lodí pohybuje přibližně mezi třemi a 4,5 milionu eur, tedy zhruba 75 až 110 miliony korun. Týdenní pronájem může vyjít přibližně na milion korun, přičemž do této částky se ještě nemusí započítávat provozní náklady a palivo.

Máma je jako Ježíš. Uzdravuje lidi, říká Vanessa Volopichová o Andree Verešové

Slovenská modelka se na několika fotkách z dovolené objevila také po boku svého manžela, advokáta a podnikatele Daniela Volopicha. Dvojice se vzala v roce 2007 a společně mají dvě děti, dceru Vanessu, narozenou v roce 2007, a syna Daniela Tobiáše, který přišel na svět v roce 2009.

Andrea Verešová pochází z Žiliny, vystudovala práva na Západočeské univerzitě v Plzni a získala titul magistr. K modelingu se dostala už v mládí a postupně se účastnila několika soutěží krásy, včetně Miss Slovensko a Elite Model Look. Část své modelingové kariéry strávila také v Paříži.

Vedle modelingu vystupovala v mnoha reklamách, moderovala a objevila se rovněž v několika filmech, konkrétně ve snímcích Princ a já (2004), Panic je nanic (2006), Špindl 2 (2019) a Perinbaba a dva světy (2023).

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