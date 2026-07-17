Máma je jako Ježíš. Uzdravuje lidi, říká Vanessa Volopichová o Andree Verešové

Filmové VarySledovat další díly na iDNES.tv
Na filmovém festivalu tentokrát představila svůj nový parfém a vyvedla širší rodinu. Dceru Vanessu, manžela i jeho dceru z prvního manželství Valentinu.
Vanessa Volopichová má za sebou náročné období. Utrpěla vážné zranění kolene a hrozilo jí, že zůstane na vozíčku. Nakonec se po několika operacích postavila zpátky na nohy a dokonce uvažuje, že se by ke snowboardingu, ve kterém úspěšně reprezentovala republiku, vrátila.
„Chtěla jsem dát čas rekonvalescenci, mezitím jsem se věnovala hodně studiu a docela mě to chytlo. Příští roku budu maturovat z biologie a chemie a pak si podám přihlášku na medicínu. Nebude jednoduché se na ni dostat, protože maturují silné ročníky, hlásit se bude hodně dětí, ale snad se mi to podaří,“ prozradila svoje plány.
S vysokoškolským stylem studia má už zkušenosti, protože sportovní gympl, na který chodí i její bratr Daniel, absolvovala podobným způsobem. Věnovala se kariéře a do školy chodila na přezkoušení. „Fascinují mě přírodní vědy, neshledávám radost v ničem jiném než ve škole a pak ještě ve sportu,“ říká.
Disciplínu a zodpovědnost si osvojila během závodění a přenesla i do osobního života. V pubertě se ale i ona rodičům občas vzepřela. „Revolta proběhla, to je normální, ale už je to pryč, pochopila jsem, že rodiče to se mnou myslí dobře,“ říká.
Pokud se vrátí na svahy, uvědomuje si, že bude muset být na sebe opatrnější. „V minulosti jsem zkoušela spolupracovat s psychologem, ale žádný mi nevyhovoval. Možná, že bych tomu měla dát znovu šanci,“ říká. „Potřebuji k závodění přistupovat jinak, naučit se regulovat svoji ctižádost a touhu po vítězství, abych si znovu neublížila.“
Na zasněžené svahy ji přivedl otec. Stejně jako své dvě dcery z předchozího manželství Josefínu a Valentinu, které se věnovaly sjezdovému lyžování. Ona s mladším bratrem pak přešly na snowboard. „Holky jsou o něco starší, ale máme super vztah, i když jsme se v dětství tolik nevídaly,“ pochvaluje si Vanessa.
Jméno má tak trošku po Vanesse Paradis, exmanželce Johnnyho Deppa. „Mamce se vždycky moc líbilo a táta s ní souhlasil,“ vysvětluje modelčina dcera.
Na filmové plátno jako francouzská herečka a zpěvačka se ale ještě nedostala. „Zatím nebyl čas, i když nějaké nabídky ke mně už přes mámu přišly. Možná v budoucnu k tomu dojde. Jako malá jsem chodila do dramaťáku, tak snad bych to zvládla,“ vypráví.
Daleko větší zkušenost s kamerou má její matka Andrea Verešová. V době, kdy dělala modeling v Paříži, natočila spoustu reklam. A zároveň byla vybrána na roli krásné Heleny ve filmu Troja režiséra Wolfganga Petersena.
„Zavolali mi z castingové agentury, že bych se jim do té role velmi hodila. Byly jsme tři, které jsme se dostaly až do posledního kola. Já, jedna Francouzka, která hrála v Bondovi, a Diane Krugerová. Ta tu roli nakonec získala. Já jsem před kamerovými zkouškami, na které mě zvali, svoji účast zrušila. Čekaly mě státnice. Ten termín byl jeden jediný, další by vypsali až za půl roku, nechtěla jsem celá studia hodit jen tak za hlavu. Tenkrát pro mě i moje rodiče byla škola prioritou. To jsem ještě netušila, že nakonec zůstanu v showbyznysu a právu se věnovat nebudu,“ vypráví modelka.
„Člověk nemá litovat ničeho, ale tohle je jedna z věcí… Kdybych dostala podobnou příležitost znovu, tak bych ji určitě využila,“ říká Verešová, která se v drobných rolích objevila v seriálech Místo zločinu Plzeň a Svatby v Benátkách.
Pořád vypadá krásně, i když se jí blíží pomalu padesátka. „Věřím, že krása vychází zevnitř, takže hlavně se snažím být v psychické pohodě. Dobře se stravovat a mít dostatek spánku. A užívám kolagen, který jsem sama vyvinula,“ prozrazuje.
„Chodím i do Institutu estetické medicíny v Praze a decentně využívám možností, které nabízí. Hlavně co se týče regenerace pleti. V mém věku je už ale člověk rád jenom za to, že funguje a je zdravý,“ dodala s tím, že vždycky cvičila jógu a pilates, poslední rok ale začala navštěvovat posilovnu.
„Vanesska nás mile překvapila, že chce být doktorkou. Když jí to vyjde a zvládne to, protože medicína je velmi těžký obor, budeme moc rádi,“ říká.
Zatím to vypadá, že by se zaměřila na fyzioterapii. Sedmnáctiletý syn nastoupí v září na střední školu v Anglii. Nejprve na rok, a když se mu tam zalíbí, bude ve studiu v zahraničí pokračovat. „Baví ho počítače, byznys a média,“ prozrazuje Verešová. K tomu se věnuje golfu a tenisu.
Vanessa mluví o své matce s obdivem. „Je hrozně srdečná a štědrá. Je krásný člověk, takový Ježíš. Léčí lidi kolem sebe, rozdává radost,“ vypráví. „A tatínek nás chrání a pečuje o nás. Má starost, aby se nám něco nestalo. Je pohotový a když jsem v nesnázích, hned mi pomůže.“
„Děti jsou moje láska a dobré vztahy v rodině největším zadostiučiněním. Ale jsem velmi přísná máma, i když zároveň laskavá. Snažím se být spravedlivá,“ dodává Andrea Verešová.
|
29. ledna 2026