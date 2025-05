Mění titul a korunka krásy vítězkám Miss skutečně život?

Záleží, zda si to připustíš a zda to potom umíš využít. Pokud ano, tak život mění.

Jak moc vás osobně posunul svět modelingu a svět královen krásy tam, kde teď jste?

Určitě hodně, nebudu lhát. I když teď už jsou jiné trendy. A už je teď takové klišé, se říká „býti Miss“. Missek je strašně mnoho a mám pocit, že lidé to už sledují méně a to i kvůli sociálním sítím. Ale stále si myslím, že je to prestiž a velká výzva, zúčastnit se takové soutěže. Pro mě to byla velká šance. Otevřelo mi to dveře do různých zajímavých oblastí, dalo mi to velmi mnoho zkušeností a nové příležitosti. Já soutěži Miss fandím a jsem ráda, že jsem měla tu čest se jí kdysi zúčastnit a vyhrát.

Andrea Verešová na Miss Czech Republic (Praha, 3. května 2025)

Uvědomovala jste si tenkrát, že to je taková pomyslná milionová šance?

Ano a hlavně v mé době se to tak ještě dělalo, mnoho dívek se zúčastňovalo soutěže Miss i kvůli výhrám. Já jsem v Miss byla, dá se říci, jen pár roků po revoluci, takže každá koruna byla tehdy dobrá. Také jsem vyhrála malý byt a dvě auta. Vyhrála jsem Miss sympatie i Miss Slovenské republiky. Pro mladé děvče to bylo samozřejmě opravdu hodně.

Co to bylo tenkrát za auto? Škoda Favorit?

(smích) Toyota Yaris. Malinké, ale bezpečné. A samozřejmě lepší než nic.

Jaká by podle vás měla být vítězka Miss Czech Republic?

Dnes už se více mluví o tom, že krása je pomíjivá. Díky různým úpravám a filtrům mohou být děvčata nyní samozřejmě krásná skoro všechna. Ale důležitá je osobnost, to, co dívka vyzařuje, její energie a vystupování. To všechno hraje dohromady v jeden celek. Potom vidíte, zda je to ta správná osobnost, která zaujme.

Ve který moment života jste začala vnímat, že už na vás lidé nepohlížejí jen jako na modelku a krásku z Miss?

Když jsem studovala vysokou školu. Studovala jsem pět let na Karlově Univerzitě v Praze, tam vám krásná tvář nepomůže. Tam musíte mít něco v hlavě a mít vědomosti.

Hodně jste toho také díky práci modelky procestovala...

Ano, působila jsem v Paříži, v Londýně, Itálii, všude mi vždy pomohla znalost jazyků. Já umím mluvit ne úplně dobře česky a už ani dobře slovensky, za což se mi hodně lidí směje. Ale představte si, že umím dokonale francouzsky a dobře anglicky a italsky. Učila jsem se i německy a španělsky. Jazyky mě baví a na češtině ještě zapracuju, nebojte. Jinak obecně určitě pomůže, když se člověk domluví, má nějaké vzdělání a všeobecný přehled. I díky studiu práv jsem si dokázala nějaké pracovní a jiné smlouvy sama sepsat nebo upravit.

Když to vezmeme z pohledu módy, také není radno podceňovat outfity. Co jste vynesla na finále Miss Czech Republic?

Model od Zuzky Lešák Černé, což je plzeňská rodačka, bydlí za rohem a je to moje kamarádka. Řekla jsem si, že na Miss Czech Republic podpořím české návrháře.

A ten kámen, co máte na hrudi... Má pro vás speciální význam?

Mám velkou radost, že jsem ho mohla vynést. Šaty jsou z růžových flitrů, kamínky na šperku jsou z růžového zlata a ten růžový kámen, o tom se říká, že je to srdcový kámen. Podporuje city, lásku a ochraňuje srdce. Dostala jsem ho po porodu syna Daníka, takže je to pro mě takové symbolické.