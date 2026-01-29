Verešová přiznala lososí sperma. Na křtu kalendáře byl Volopich i Jágr

Váš kalendář má jedno poselství. Jaké?
Jsem velmi ráda, že je stále zájem o moje fotky a kalendář. Těší mě to. Chtěla jsem ale, aby to nebylo jen o estetice, kráse a módě, ale aby měl kalendář i přesah, aby pomohl dobré věci. Proto jsme našli skvělý tým, který nafotil nádherné obrázky a celý výtěžek z prodeje putuje na nadační fond Pomáhejme dětem společně. Ten podporuje děti ze sociálně slabších rodin, dětských domovů, i pěstounských rodin. Tak pomůžeme dobré věci a těm, kteří to nejvíc potřebují.
Tady bude i dražba. Dokonce má přijít vaše stará láska a má se tady dražit jeden dres.
Po skoro dvaceti letech se potkáme takto poprvé s Jaromírem Jágrem na pódiu. Doufám, že se mu to podaří. Psal před hodinou, že s tím počítá. Také se rozhodl podpořit dobrou věc a přispět talentovaným dětem, které měly těžší osud, než jsme měli my. Takže jsem moc ráda, že takto společnými silami pomůžeme opravdu krásné myšlence.
Co váš manžel Daniel Volopich říkal na to, že přijde Jaromír Jágr?
On je v pohodě a já mám rada Dominiku. Ta bohužel nemůže přijet, je nemocná. Ale s ní jsem jako první komunikovala. My se potkáváme na přehlídkách, v showbyznysu, v zákulisí, na různých akcích. Musím říct, že mě okouzlila svojí skromností, pokorou, laskavostí a je to hrozně fajn baba, se kterou si rozumím.
Přes ní přišel o krůček dále zase Jaromír, s nímž jsme se začali více bavit a který krásně komunikuje i s mým manželem. Všichni jsme dospělí lidé, jsme nad věcí. Svoji minulost nezměníme a naopak jsme velmi vděční za věci, které nás posunuly tam, kde jsme nyní.
Nejsou ty smyslné fotky tak trošku bič na vás, protože musíte na sobě neustále pracovat, abyste stále byla sexy a žádoucí?
Jistým způsobem ano. Ono je to takové dvousečné, že na jednu stranu je stále takový jakoby silný metr. A jak se říká, dokonalost se neodpouští, ale vlastně zavazuje. Takže jsem si na sebe upletla bič. Lidi sledují, jestli jsi stále fit, ve formě.
Ale já už to dělám pro sebe, abych se sama cítila dobře ve své kůži. Abych byla sama se sebou spokojená. Kdybych byla nemocná, nebo se necítila dobře ve svém těle, nebyla bych fit, tak bych nemohla svoji rodinu opečovávat, starat se o všechny s takovou silou a vitalitou jako dnes.
|
Hvězdy ve Varech: Bývalí milenci Jágr s Verešovou po 20 letech opět spolu
Mám proto i svoje doplňky stravy, které se věnují právě vlasům, kráse, obsahují velkou dávku kolagenu, dalších minerálů, vitamínů. Je to švýcarská výroba.
Schválně neříkám jméno značky, protože asi nemůžu, ale udělala jsem něco, co skutečně funguje a pomůže nám cítit se dobře zevnitř. Protože jak víme, tak není důležité jen pečovat zvenku, ale důležité je to, jak se cítíme a jak se o sebe staráme zevnitř, co jíme a jaké doplňky stravy užíváme.
Vy sledujícím na sítích nemáte problém přiznat, jako teď nedávno na Instagramu, že jste byla na klinice a že udržujete ten exteriér dostupnými produkty.
Ono už s věkem nestačí jen drahý krém, nebo masáž, i když je důležité mít kvalitní péči. Nechala jsem se přemluvit na takovou hloubkovější hydrataci, mezoterapii. Vyzkoušela jsem, co teď letí a to je lososí sperma. Byla jsem na tom poprvé a musím říct, že s efektem jsem byla velmi spokojená.
Víte ona už i ta pokožka s věkem potřebuje více výživy a více hydratace. Tak proč ne? Proč nezkusit něco, co je stále v nějakých mezích, ale i v nějaké evoluci, protože dnešní doba už pokročila, jak v zubním lékařství, tak i v tom estetickém. Byla by hloupost nevyužít tyto možnosti. Proč chodit se zkaženými ošklivými zuby, anebo úplně vrásčitou pokožkou? Ale všeho s mírou!
|
16. února 2025