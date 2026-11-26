Luxusní móda, známé světové značky a ceny výrazně nižší než při původním nákupu. Modelka Andrea Verešová (46) se rozhodla provětrat svůj šatník a na Instagramu nabízí část svého oblečení novým majitelkám. Založila si k tomu profil Star Bazar by Andrea, kde zveřejňuje jednotlivé kousky včetně jejich popisu, původní ceny a částky, za kterou je nyní prodává.
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Mezi nabízenými modely zaujmou například pouzdrové šaty značky Versace Jeans v zářivě limetkové barvě. Verešová je popisuje jako elegantní kousek s korzetovým střihem, ozdobnými pásky a vyšívaným pasem, který se hodí na večírek, svatbu i dovolenou. Zatímco jejich původní cena měla podle jejího inzerátu činit třicet tisíc korun, nyní je nabízí za 2 600 korun.
V podobné cenové kategorii se pohybují také další kousky značek Roberto Cavalli, Armani, Holt Maison de Luxe nebo Elisabetta Franchi. Nabídka zahrnuje především výraznější a odvážnější modely. Má však jeden háček: téměř všechno oblečení je ve velikosti XS, což může okruh potenciálních zájemkyň výrazně omezovat.
Modelka vysvětlila, proč se rozhodla část svého oblečení poslat dál. „Potřebuji uvolnit šatník, opravdu toho mám moc a do hodně šatů se už nevejdu.“ Důvodem je také proměna její postavy. Verešová před časem přiznala, že začala pravidelně posilovat a díky tomu přibrala.
„S novými křivkami se musím naučit žít, protože jsem vždy byla hodně hubená. Najednou mi je hodně oblečení těsné a musím nakoupit větší velikosti,“ vysvětlila modelka. Už dříve také uvedla, že oblečení, které sama nevyužije, někdy prodává na bazarech nebo věnuje dětským domovům.
Andrea Verešová patří k našim nejznámějším modelkám. Narodila se 28. června 1980 ve slovenských Košicích, v roce 1999 získala titul Miss Slovensko a následně se prosadila také v zahraničním modelingu. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze. Je manželkou právníka Daniela Volopicha, s nímž má dvě děti, dceru Vanessu a syna Daniela. Kromě modelingu se věnuje společenským akcím, módě a charitativním aktivitám.