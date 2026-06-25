Dělníci „uvěznili“ Andree Bezděkové auto na chodníku. Modelka si i tak poradila

Když Andrea Bezděková večer zaparkovala své auto, nic nenasvědčovalo tomu, že ji druhý den čeká pořádné překvapení. Po návratu k vozu zjistila, že přímo za ním vyrostl hluboký výkop se zátarasy. Na první pohled se zdálo, že odjet je prakticky nemožné.
„Přísahám, že ještě včera večer tam žádná cedule nebyla!“ napsala modelka k videu, které zveřejnila na Instagramu. Nejprve ukazuje své auto uvězněné mezi plotem a čerstvě vyhloubeným příkopem, o chvíli později už ale sedí za volantem a odjíždí. Jak se jí to podařilo, si nechala pro sebe.
Celou situaci vzala s humorem. „Víš, co považuji za svoji superpower? Že se z každé své šlamastiky stejně nakonec vždycky elegantně dostanu,“ vzkázala fanouškům.
Pod příspěvkem se okamžitě rozjela živá debata. Sledující nechápali, jak se mohla do podobné situace dostat, a ještě víc je zajímalo, jak z ní nakonec vybruslila. „To fakt udělali? Nebo jsi nakonec jela jiným autem?,“ divila se jedna z fanynek. Další v komentářích přiznávají, že zažili něco podobného, nebo vtipkují, že Bezděková musela autem jednoduše „přelétnout“ výkop, případně někomu zaplatit.
Modelka však žádné vysvětlení nepřidala. Zda jí pomohli dělníci, nebo našla jiné řešení, tak zůstává tajemstvím.