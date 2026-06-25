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Dělníci „uvěznili“ Andree Bezděkové auto na chodníku. Modelka si i tak poradila

Autor:
  15:20
Modelka Andrea Bezděková

Modelka Andrea Bezděková | foto: Herminapress

Modelka Andrea Bezděková
Modelka Andrea Bezděková
Modelka Andrea Bezděková
Modelka Andrea Bezděková
47 fotografií
Česká Miss 2016, Modelka Andrea Bezděková (32), se na sociálních sítích podělila o nepříjemnou situaci, která nakonec pobavila tisíce fanoušků. Když se ráno vrátila ke svému zaparkovanému autu, zjistila, že za ním přes noc vznikl výkop se zátarasy. Jak se z pasti dostala, ale neprozradila.
andreabezdekova

Přísahám, že ještě včera večer tam žádná cedule nebyla!

23. června 2026 v 23:00, příspěvek archivován: 25. června 2026 v 14:49
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Když Andrea Bezděková večer zaparkovala své auto, nic nenasvědčovalo tomu, že ji druhý den čeká pořádné překvapení. Po návratu k vozu zjistila, že přímo za ním vyrostl hluboký výkop se zátarasy. Na první pohled se zdálo, že odjet je prakticky nemožné.

„Přísahám, že ještě včera večer tam žádná cedule nebyla!“ napsala modelka k videu, které zveřejnila na Instagramu. Nejprve ukazuje své auto uvězněné mezi plotem a čerstvě vyhloubeným příkopem, o chvíli později už ale sedí za volantem a odjíždí. Jak se jí to podařilo, si nechala pro sebe.

Modelka Andrea Bezděková
Modelka Andrea Bezděková sdílela na Instagramu video, kde ukázala, jak dělníci „uvěznili“ její auto na chodníku. (červen 2026)
„Z každé šlamastyky se nakonec vždycky elegantně dostanu,“ svěřila se o chvíli později z vozu Andrea Bezděková. (červen 2026)
Andrea Bezděková v roce 2016 vyhrála titul Miss České republiky. Ve volném čase ráda hraje tenis a tančí.
47 fotografií

Celou situaci vzala s humorem. „Víš, co považuji za svoji superpower? Že se z každé své šlamastiky stejně nakonec vždycky elegantně dostanu,“ vzkázala fanouškům.

Pod příspěvkem se okamžitě rozjela živá debata. Sledující nechápali, jak se mohla do podobné situace dostat, a ještě víc je zajímalo, jak z ní nakonec vybruslila. „To fakt udělali? Nebo jsi nakonec jela jiným autem?,“ divila se jedna z fanynek. Další v komentářích přiznávají, že zažili něco podobného, nebo vtipkují, že Bezděková musela autem jednoduše „přelétnout“ výkop, případně někomu zaplatit.

Modelka však žádné vysvětlení nepřidala. Zda jí pomohli dělníci, nebo našla jiné řešení, tak zůstává tajemstvím.

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