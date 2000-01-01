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Některé patří už k andílkům veteránkám, jiné si premiéru na přehlídce luxusního spodního prádla odbyly teprve nedávno. Brazilky Adriana Lima a Alessandra Ambrosio se na molu Victoria’s Secret objevily už v letech 1999 respektive 2000. Podívejte se, jak vypadaly na začátku kariéry andílků i jiné modelky.
Autor: Koláž iDNES.cz
Anglická modelka Rosie Huntington-Whiteley začala předvádět prádlo luxusní značky v roce 2006.
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Brazilská modelka Alessandra Ambrosio a její první přehlídka pro Victoria’s Secret v Cannes v roce 2000
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Alessandra Ambrosio, která je 45 let, na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City v roce 2026.
Autor: Reuters
Jedním z nejzkušenějších andílků je Brazilka Adriana Lima, která prádlo předváděla už v roce 1999.
Autor: Getty Images
Nyní 45letá modelka měla během kariéry několik přestávek od andílkování. Takhle vypadala na letošní show.
Autor: Reuters
Jihoafrická modelka Candice Swanepoel na přehlídce Victoria’s Secret v Los Angeles v roce 2007
Autor: ČTK
Modelka, která letos v lednu oslavila čtyřicátiny, nechyběla ani na poslední přehlídce Victoria’s Secret.
Autor: Profimedia.cz
Gigina o rok mladší sestra Bella Hadidová se na přehlídce Victoria’s Secret poprvé ukázala v Paříži v roce 2016.
Autor: Profimedia.cz
Namibijská modelka Behati Prinsloo se poprvé coby andílek Victoria’s Secret představila v roce 2009.
Autor: Profimedia.cz
Behati Prinsloo, které je 38 let, na letošní přehlídce Victoria’s Secret v Culver City.
Autor: Profimedia.cz
Kroesová v lednu 2027 oslaví 42. narozeniny a na letošní show předvedla několik modelů.
Autor: Reuters
V listopadu modelka oslaví 38. narozeniny a takto vypadala na letošní přehlídce Victoria’s Secret.
Autor: AP
Čínská modelka Liu Wen na přehlídce Victoria’s Secret předváděla už v roce 2009.
Autor: Profimedia.cz
Premiéru coby andílek a rovnou v diamantové podprsence Fantasy za miliardu letos měla 29letá influencerka a hvězda reality show Kylie Jennerová.
Autor: Reuters