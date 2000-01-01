náhledy
Ambasadoři značky L’Oréal se v Paříži ukázali na show s názvem „Svoboda, rovnost, sesterství. Protože vy za to stojíte.“ Po molu před pařížskou radnicí v rámci tamního týdne módy se vedle hvězd jako Jane Fondová, Helen Mirrenová prošla i česká herečka Aňa Geislerová. Podívejte se i na další známé tváře.
Ambasadorky značky L’Oreal na show v Paříži, kde se předvedla také Aňa Geislerová (vlevo vzadu).
Před dvěma lety se show pod Eiffelovou věží účastnila zpěvačka Dara Rolins (na snímku z akce s Helen Mirrenovou), která je také ambasadorkou značky.
