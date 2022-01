Klientům se nejvíce líbí moje obočí, prozradila vítězka Elite Model Look

Amélie Konšelová. Během tří let, co působí v modelingu, to občas chtěla vzdát. Ale držela se rady, kterou jí dali v agentuře: Buď trpělivá. A teď se jí to vyplatilo. Studentka kroměřížského arcibiskupského gymnázia zvítězila ve světovém finále modelingové soutěže Elite Model Look. | foto: Schwarzkopf Elite Model Look