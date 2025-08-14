První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss World si kdysi nevedla vůbec špatně, skončila šestá.
Miss World v Londýně: Promenáda v plavkách během tiskovky v londýnském hotelu....

Miss World v Londýně: Promenáda v plavkách během tiskovky v londýnském hotelu. Zleva: Miss Jihoafrické republiky (Disa Duivesteinová), Miss Spojeného království (Miss Jennifer Lewisová) a Miss Československa (Alžbeta Strkulová), 10. listopadu 1967 | foto: Profimedia.cz

Alžbeta Štrkulová v roce 2020, kdy byla hostem oslav 40 let existence...
Miss World v Londýně: Zleva: Miss Japonsko (Chikako Toyamová), Miss Jihoafrické...
16. května 1967 uspořádala společnost Les Parfums Christian Diore, redakce...
Alzbeta Štrkulová, Dívka roku 1967, reprezentovala Československo na soutěži o...
Alžbeta Štrkulová se roku 1967 stala první československou královnou krásy, dlouho před kralováním miss Ivany Christové v roce 1989.

Tento úspěch ale neměl podle jejích slov na její další život takový vliv, jak by tomu bylo dnes. Štrkulová (po svatbě Šebová) se věnovala i herectví a působila v televizi jako jedna z prvních slavných československých hlasatelek.

Rodačka z Košic účinkovala v mládí ve folklorním souboru Čarnica, po maturitě začala studovat na nově vzniklé přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafárika.

V roce 1962 externě pracovala jako hlasatelka v televizi v Košicích. Půvabné tváře z obrazovky si všiml režisér Štefan Uher a obsadil ji do jedné z hlavních rolí ve filmu Tři dcery. Celkem Štrkulová natočila čtyři filmy.

Miss World v Londýně: Promenáda v plavkách během tiskovky v londýnském hotelu. Zleva: Miss Jihoafrické republiky (Disa Duivesteinová), Miss Spojeného království (Miss Jennifer Lewisová) a Miss Československa (Alžbeta Strkulová), 10. listopadu 1967
Alžbeta Štrkulová v roce 2020, kdy byla hostem oslav 40 let existence Televizního studia RTVS Košice.
Miss World v Londýně: Zleva: Miss Japonsko (Chikako Toyamová), Miss Jihoafrické republiky (Disa Duivesteinová), Miss Nový Zéland (Pamela Mcleodová), Miss Československo (Alžbeta Strkulová) a Miss Chile (Margarita Telezová), 9. listopadu 1967
16. května 1967 uspořádala společnost Les Parfums Christian Diore, redakce časopisu Vlasta a agentura Made in Publicity v pražském hotelu Moskva soutěž s názvem Hledáme dívku Diorling. Na snímku Alžbeta Štrkulová z Košic.
V roce 1967 vyhrála s mírami 96-64-98, výškou 168 centimetrů a váhou 58 kilo soutěž Dívka roku, která se tehdy konala v Ostravě. Na celostátní finále si modelka sama ušila plavky a získala si porotu, v níž zasedl i známý spisovatel Milan Kundera.

Ještě téhož roku reprezentovala Štrkulová Československo na soutěži Miss World v Londýně, kde v silné konkurenci 55 soutěžících obsadila 6. místo.

V 90. letech začala podnikat, přes tři roky strávila v USA, kde natočila několik i reportáží pro slovenskou televizi Markíza. Za svoji práci pro televizi obdržela cenu Zlatý krokodýl.

I po sedmdesátce vypadala někdejší Miss skvěle, jak mohli vidět diváci například v roce 2020, kdy byla hostem oslav 40 let existence Televizního studia RTVS Košice.

