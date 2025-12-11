Influencerky chtějí vyhrát Miss Czech Republic. Na kritiku jsem zvyklá, říká Alagia

Na semifinále Miss Czech Republic, kde se dívky předvedly v plavkách, nechyběly ani známé influencerky Dominique Alagia a Hana Dědková, které mohou diváci znát z reality show Love Island. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvily o tom, jak zvládají kritiku a proč by měly vyhrát právě ony. Ředitelka soutěže Taťána Makarenko i letos finančně a mentorsky podpoří dívky, které chtějí podnikat a mají jasnou vizi a cíl.

Okouzlující modelka a Miss World 2024 Krystyna Pyszková, loňská vítězka Linda Górecká, modelky Daniela Zálešáková, Markéta Mörwicková a v neposlední řadě ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko rozhodly o osudu dívek, které postoupily do semifinálového kola soutěže a již brzy se utkají o post další královny krásy.

Na semifinále Miss Czech Republic nechyběly ani známé české influencerky Hana Dědková (vlevo) a Dominique Alagia (vpravo). Praha, 8. prosince 2025
Semifinalistlky Miss Czech Republic (Praha, 8. prosince 2025)
„Mám šílenou radost, hrozně se na tuhle cestu těším. Ta cesta bude dlouhá, není to samozřejmost a mám na čem makat. Musím se naučit chodit, i když se to zdá jako lehká věc, člověk si to musí zapamatovat, chci do toho dát všechno,“ říká Dominique Alagia.

Dominique Alagia

Na kritiku a přísnost ze strany ředitelky Miss Czech Republic Taťány Makarenko je jedna z nejpopulárnějších českých influencerek podle svých slov připravena. „Konstruktivní kritika je úžasná, když to člověk umí podat, tak to vezmu a ještě více mě to motivuje. Kdyby mi pořád někdo říkal, jak jsem dokonalá, tak mě to ani nebaví. Myslím si, že tak to má být, jinak člověk nikdy nebude nejlepší. Už odmalička jsem na kritiku zvyklá, takže mi to vůbec nebude vadit.

„To, že někdo má čísla na sociálních sítích a bude chtít je využít k dobré věci, tak to má smysl a je to nějaký její benefit a to, co jí hraje do karet. To ale neznamená, že budu přehlížet díky těmto benefitům nějaké mínusy, které může mít a určitě má, protože nikdo nejsme stoprocentní. Řeším komplexně každou jednu dívku zvlášť,“ vysvětluje Taťána Makarenko.

Domi Alagia sesadila Kovyho z prvního místa nejpopulárnějších influencerů

Jednou ze semifinalistek Miss Czech Republic je i modelka a influencerka Hana Dědková. „Já si myslím, že je důležité, abychom si šli za svými sny. Já jsem se rozhodla si je plnit, takže to je jeden z nejhlavnějších důvodů, proč jsem tu. Myslím si, že může být přínosné, že mám na to, abych dobře reprezentovala. Připadám si teď mnohem více sebevědomá a jsem připravena na všechno, co přijde. Sleduju to už dlouho, jsem v tom už několik let a jsem ready,“ říká.

Novinkou od minulého roku je i kategorie Best Startup, ve které mohou dívky přednést své podnikatelské záměry a my vybereme ty, které chceme finančně podpořit. Nejen finančně, ale i mentorsky. Chceme, aby dívky byly podnikatelky a měly v nás oporu. Uvidíme, co představí letošní finálová desítka a milerádi vybereme další slečny, které podnikatelsky podpoříme,“ dodává Makarenko.

