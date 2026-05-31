Byla jako agentka KGB. Adriana Sklenaříková vyhrála ve Francii show Zrádci

Autor:
  13:38
Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková slaví ve Francii nečekaný úspěch. V populární reality show Les Traîtres, francouzské verzi Zrádců, dokázala utajit svou roli až do samotného finále a společně s komikem Issou Doumbiou zvítězila.
Adriana Sklenaříková v Cannes (20. května 2026)

Adriana Sklenaříková v Cannes (20. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Adriana Sklenaříková, která už desítky let patří k nejznámějším Slovenkám ve Francii, přidala ke své bohaté kariéře v modelingu další nečekaný úspěch. V šesté řadě reality show Les Traîtres, francouzské verzi celosvětově úspěšného formátu Zrádci, skončila ve vítězném duu.

Před kamerami poté otevřeně přiznala, že během natáčení probděla celé noci. „Nikdy v životě jsem nezažila takový tlak. Bylo to velmi intenzivní. Spala jsem každý den jen minimum hodin. Někdy bylo opravdu těžké lhát a zradit tak ostatní, ale nakonec jsem díky Zrádcům zjistila, že jsem silný a odolný člověk,“ řekla francouzským novinářům.

Násilí, vydírání a manipulace. Sklenaříková promluvila o vztahu s miliardářem

Jedním z nejsilnějších momentů reality show byly reakce ostatních soutěžících po odhalení Slovenky, známé ve Francii také pod příjmením Karembeu, jakožto zrádkyně.

Novinářka Isabelle Moriniová-Boscová přiznala, že ji pravda opravdu zasáhla a po oznámení vítězky se dokonce rozplakala. „Adrianě jsem hned jasně řekla, že právě ona by byla dokonalou zrádkyní. Takový typ agentky KGB, u které tomu nikdo nechtěl věřit,“ prozradila soutěžící.

Čtyřiapadesátiletá slovenská kráska vstoupila do hry jako jedna ze „zrádkyň“ a svou identitu dokázala skrývat až do samotného závěru. Ve finále vytvořila úspěšnou dvojici s komikem Issou Doumbiou. Herec, který si zahrál například ve filmu Asterix a Obelix: Říše středu, v průběhu soutěže zvažoval, že Adrianu obětuje, nakonec se však rozhodl svůj tým nezradit.

Podle francouzských médií patřila Sklenaříková po většinu soutěže mezi podezřelé hráče, přesto se jí vždy podařilo odvrátit pozornost od své skutečné role. Klíčové okamžiky přišly až v samotném závěru, kdy loajální hráči postupně vyřadili své vlastní spojence a zrádcům otevřeli cestu k triumfu.

Když Adriana ve finále odhalila, že celou dobu patřila mezi zrádce, způsobila mezi soupeři i diváky pořádný šok. Francouzská média její výkon označují za mimořádně přesvědčivý a vyzdvihují především její schopnost zachovat klid i ve velmi vypjatých situacích.

Spolu s Issou Doumbiou společně získali výhru 45 500 eur (tj. přibližně 1,1 milionu korun), přičemž každý z nich věnuje svou polovinu výhry na charitativní účely. Adriana podpoří Červený kříž.

Čeští diváci se mohou na další, v pořadí třetí řadu populární detektivní show Zrádci, těšit už letos na podzim.

