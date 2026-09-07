Mám hluboké obavy o dceřinu budoucnost, říká Sklenaříková. Soud rozhodl o péči

Adriana Sklenaříková a francouzsko-marocký podnikatel Aram Ohanian se poznali v roce 2011 a vzali se v roce 2014. V srpnu 2018 se jim narodila dcera Nina. Manželé oznámili rozchod v prosinci 2022. Jejich následný spor o péči o dítě se dostal až před monacký soud.
Podle nového vyjádření Sklenaříkové jí soud prvního stupně Monackého knížectví svěřil dceru do péče přesně na polovinu času. Modelka rozhodnutí přivítala a označila ho za potvrzení své role v životě Niny.
„Soud prvního stupně Monackého knížectví právě vydal rozhodnutí, které mi zaručuje spravedlnost. Zásadní úloha, kterou hraji v životě své dcery Niny, byla uznána tím, že mi ji svěřil do péče přesně na polovinu času. A to navzdory všem marným pokusům o zastrašování, destabilizaci a lžím na úkor mého soukromého života,“ uvedla Sklenaříková v oficiálním prohlášení.
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Modelka zároveň zdůraznila, že její dcera pro ni zůstává nejvyšší prioritou. Přiznala však, že má nadále velké obavy o její budoucnost.
„Jak jsme soudci dokázali, Nina je mou absolutní prioritou a každé rozhodnutí, které jsem učinila, jsem učinila s ohledem na její blaho a rozvoj. Toto rozhodnutí potvrzuje, že v očích spravedlnosti je mé místo po jejím boku plné a úplné. Stále mám hluboké obavy o budoucnost své dcery. Budu za ni nadále bojovat, chránit její zájmy a zajistím, aby nic nikdy nepoškodilo vzácné pouto, které mezi námi je. Nina si zaslouží klid, stabilitu a bez ohledu na můj vztah s jejím otcem bezpodmínečnou lásku obou rodičů. Nebudu se k tomu dále vyjadřovat a žádám o respektování soukromí své dcery,“ dodala.
Sklenaříková se ke sporu s bývalým manželem veřejně vyjadřovala už dříve. V březnu 2026 uvedla, že podle ní dlouhodobě čelí tlaku a pokusům o destabilizaci ze strany otce své dcery. Zároveň popsala své vlastní zkušenosti, které označila za násilí a výhrůžky.
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Případ se v posledních měsících dostal do několika právních rovin. V červnu 2026 monacká prokuratura odmítla trestní oznámení podané právními zástupci Ohaniana proti Sklenaříkové.
Sklenaříková se mezitím snaží svůj soukromý život držet mimo média. O dceři ale v minulosti mluvila otevřeně. V rozhovoru pro iDNES.cz v prosinci 2025 označila za svou největší radost právě to, že je Nina v pořádku. „Mou největší radostí je vědět, že moje dítě je v pohodě, že jsem s ní, že moje rodina je zdravá a všechno je v pořádku. A že žiji v lásce a jsem zamilovaná,“ řekla.
Adriana tehdy také prozradila, že s dcerou mluví slovensky, zatímco Nina jí odpovídá francouzsky. „Moje dcera bude jednou herečka, to vám říkám rovnou tady do kamery, to vím od chvíle, co se narodila. Má osobnost, kterou já jsem nikdy neměla. Je to hezké,“ uvedla.
Sklenaříková se proslavila jako jedna z nejúspěšnějších slovenských modelek. V minulosti se objevila na titulních stranách řady světových časopisů a její kariéra ji zavedla mimo jiné do Francie. Dnes žije především mezi Monakem a Francií a věnuje se také charitativním aktivitám.
Po rozchodu s Ohanianem se jejím partnerem stal francouzský zpěvák a herec Marc Lavoine. Jejich vztah se stal veřejně známým v roce 2024.