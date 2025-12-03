Chybí mi halušky, přiznává Sklenaříková. Supermodelka promluvila o dceři i lásce

Renato Salerno
  14:00
Slovenská modelka a herečka Adriana Sklenaříková (54) je po letech opět v Praze. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své dceři Nině a přiznala, že po rozvodu je momentálně velmi šťastná po boku nového partnera. Zavzpomínala také na dětství, divoké devadesátky a natáčení s Kim Basingerovou.

Přijala jste pozvání Terezy Maxové na galavečeři její nadace. Akce nesla podtitul Wall of Joy. Jaké je to, přijet po letech zase do Prahy?
Já Prahu zbožňuji. Je to moje třetí nejoblíbenější město, první je Paříž, druhé Řím, potom Praha a čtvrtý je New York. Když můžu, vždycky se chopím příležitosti a přijedu. Naposledy jsem tu byla tuším v roce 2017 nebo 2018.

Slovenská modelka a herečka Adriana Sklenaříková (Monako, 12. července 2025)
Adriana Sklenaříková
Adriana Sklenaříková-Karembeu se svou kolegyní, modelkou Naomi Campbellovou v roce 2008.
Adriana Sklenaříková při exkluzivní prezentaci výběru ikonických modelů módního domu Balmain (Charitativní galavečer Wall of Joy Nadace Terezy Maxové dětem (Rudolfinum, Praha, 1. prosince 2025)
Jste Prahou i tentokrát okouzlena?
Já jsem jí vždycky okouzlena. Studovala jsem tu, je to moje krásné město.

Čeká vás charitativní gala večer s Terezou Maxovou v Rudolfinu, který pořádá její nadace na pomoc dětem. Sama jste také maminkou. Jste od té doby více empatická vůči znevýhodněným dětem?
Určitě, to je jedna věc, ale já mám ještě jinou související zkušenost. Moje starka, moje babička, pracovala kdysi v kojeneckém ústavu na Slovensku. Chodila jsem tam každý víkend a velmi mě to ovlivnilo. Tam jsou malinké dětičky od narození do dvou let a bylo jich opravdu hodně.

Pomáhala jste tam babičce i o prázdninách?
Ano. A nedokázala jsem si ani představit, jaké by to bylo, kdybych sama neměla maminku ani tátu. No, tátu... To je jiná story. Ale nedokázala jsem si představit nemít maminku a kolem sebe lidi, kteří mě mají rádi. Úplně mě šokovalo, že něco takového může existovat. Tereza založila nadaci na pomoc dětem už velmi mladá, před téměř třiceti lety. Říkám bravo! Sama jsem ambasadorkou francouzského červeného kříže už šestadvacet let a vím, že je to těžká práce. Dokážu ocenit, když má někdo vůli a doufá, že může někomu pomoci, kdo neměl stejný začátek jako my.

Teď žijete v Monaku, je to tak?
Žiji mezi Marrákešem, Monakem a Paříží.

Kdybyste si do těchto měst mohla importovat něco ze Slovenska, co by to bylo?
Halušky! (smích) Ale to je pravda! Nejprve bych importovala moji mámu a potom skutečně, přísahám bohu, to naše slovenské jídlo, které mi fakt chybí. Teď bydlím v hotelu, takže si to nemůžu ani uvařit, přitom bych uměla. Ale jak říkám, v první řadě bych přivezla mámu, ona bydlí daleko a nechce už cestovat, nesnáší to.

Musíte tedy vy jezdit za ní.
Musím. Ale už jen proto, abych mohla jít do práce, musím přelétat z jednoho kontinentu na druhý. Snažím se, ale není to jednoduché.

Jste z éry supermodelek. Jaké byly vaše módní devadesátky?
Můj bože. V roce 1992 jsem přišla do Paříže, to byly bláznivé časy, nádhera. Byla jsem slušná studentka medicíny na Karlově univerzitě! Spala jsem čtyři hodiny denně a najednou jsem byla ve světě, o kterém jsem do té doby nevěděla, že existuje – ve světě umění, kreativity a rokenrolu. Bylo to proměnlivé, den a noc. Jsem velmi ráda, že jsem si tu dobu užila, bylo tam hodně peněz a zábavy.

Když jsme u té zábavy, když si obujete podpatky, kdo je vyšší, vy nebo americký drag queen RuPaul? Narážím na to, že byste měla být hostující porotkyní v jeho show RuPaul’s Drag Race.
Vyšší je RuPaul, rozhodně! Mám s ním natáčet ve Francii, ano. Doufám, že to vyjde. Nabídli mi to loni a já jsem nemohla. Doufám, že teď bych to už mohla dát, moc by se mi to líbilo.

Poštěstilo se vám účinkovat v legendárním snímku z roku 1994, mluvím o filmu Pret-a-Porter. Jak vzpomínáte na natáčení?
Bylo to super, natáčelo se s Kim Basingerovou, Marcellem Mastroiannim a Sophií Lorenovou. Jednu scénu jsme natáčeli v metru a Kim ke mně přišla a povídá: ‚Jsi v pohodě?‘ A já: ‚Ne, protože nemám scénář.‘ Robert Altman mi řekl jen: ‚Prostě improvizuj.‘ Ona na to: ‚Nenávidím improvizovat, neumím to.‘ Byla úplně ve stresu, do toho přišel Marcello Mastroianni: ‚Vy jste krásná, víte o tom?‘ Bylo to moc milé, cítila jsem se jako návštěvník filmu z jiné planety. Krásný zážitek.

Jste maminkou dcery Niny, pozorujete na ní, že je vám v něčem povahově podobná?
Mojí dceři dlouho nedocházelo, že mě poznávají cizí lidé na ulici. Zpočátku nerozuměla tomu, proč mě lidé na ulici sami pozdraví, nebo se zapovídají a já vždy rychle odpovím, případně poděkuji a rozloučím se. Dcera se vždycky ptala: „Mami, kdo je to?“ A já na to že nevím. „Mami, jak to, že nevíš? Vždyť tě ta teta pozdravila!“ A já na to, že jsem přece také odpověděla.“ A dcera: „Mohla ses trochu víc rozpovídat, ne?“ A já na to: „Nino, ale já tu paní neznám!“ Mé dítě si myslelo, že jsem špatně vychovaná. (smích) Snažila jsem se jí to vysvětlit, teď to už chápe. Říkala mi, že ve škole jí spolužáci říkali, že jsem slavná. Vysvětlila jsem jí, že ne a že když jsem občas vidět v televizi, lidé si hned myslí, že mě znají, ale tak to není. A dcera na to: „Okay. Ale ty jsi moje hvězda!“ Moje dcera bude jednou herečka, to vám říkám rovnou tady do kamery, to vím od chvíle, co se narodila. Má charakter, který já jsem nikdy neměla. Je to hezké.

Rozhovor spolu děláme ve vánočně nazdobené Praze. Vánoce jsou časem lásky, naděje i radosti. Co je momentálně vaší největší radostí?
Mou největší radostí je vědět, že moje dítě je v pohodě, že jsem s ní, že moje rodina je zdravá a všechno je ok. A že žiji v lásce a jsem zamilovaná. To já musím vždy. Mám přítele, který je neskutečný a jsem moc šťastná. To je důležité.

