Adriana Sklenaříková slaví 55. Fanoušky šokovala účesem i vítězstvím ve Zrádcích

Adriana Sklenaříková se narodila 17. září 1971 ve slovenském Brezně, tatínek byl Čech, maminka Slovenka. Po maturitě se nejprve vydala po stopách maminky a začala v Praze studovat medicínu. Ve třetím ročníku ovšem dlouhonohou blondýnu zlákala nabídka pařížské modelingové agentury. „Přitom ty nejhorší zkoušky na medicíně, anatomii a histologii, už měla za sebou,“ vzpomínala modelčina matka v rozhovoru pro iDNES.cz.
V devadesátých letech byla Adriana Sklenaříková fenoménem. Objevila se v magazínech GQ, Elle či Cosmopolitan, odchodila přehlídky pro Kenzo, Paca Rabanne, Thierryho Muglera, Ninu Ricci a Yves Saint Laurenta.
Nepřehlédnutelnou se stala díky výšce 185 cm a především nekonečným nohám, které se s délkou 124 centimetrů dostaly i do Guinnessovy knihy rekordů jakožto nejdelší ženské nohy na světě.
|Pořadí
|Žena
|Délka nohou
|1.
|Maci Currin (USA)
|levá 135,2 cm, pravá 134,3 cm
|2.
|Ekaterina Lisina (Rusko)
|levá 132,8 cm, pravá 132,2 cm
|3.
|Svetlana Pankratova (Rusko)
|132 cm
|4.
|Adriana Sklenaříková
|124 cm
Slovenskou krásku mohli fanoušci obdivovat i na filmovém plátně. Zahrála si ve francouzské komedii Asterix a Olympijské hry po boku Alaina Delona a Gérarda Depardieu. Zahlédnout jsme ji mohli i v menší roli Madam Krásné v pokračování legendárních Básníků, menší role měla také ve francouzských filmech a seriálech.
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Mám hluboké obavy o dceřinu budoucnost, říká Sklenaříková. Soud rozhodl o péči
V prostředí plném pozlátka se vyjímal její dlouholetý vztah s někdejším francouzským fotbalovým reprezentantem Christianem Karembeu, jehož příjmení po svatbě v roce 1998 přidala ke svému. Na jaře 2011 ale pár, který se kvůli manželově putování po evropských klubech a Adrianině cestování za prací nikdy pořádně neusadil, oznámil rozchod.
V červnu 2014 se Adriana vdala podruhé, a to za podnikatele Arama Ohaniana. Ve svých 46 letech se pak v roce 2018 dočkala vytouženého potomka. Dcera Nina přišla na svět po několika potratech a umělých oplodněních.
Manželé oznámili rozchod v prosinci 2022. Jejich následný spor o péči o dítě se dostal až před monacký soud, který jí svěřil dceru do péče přesně na polovinu času. „A to navzdory všem marným pokusům o zastrašování, destabilizaci a lžím na úkor mého soukromého života,“ uvedla Sklenaříková v oficiálním prohlášení. Nina zůstává bydlištěm v Marrákeši, kde žije a chodí do školy.
Letos v květnu překvapila Adriana, kterou francouzská média označují většinou jen příjmením Karembeu, svým vítězstvím v reality show Zrádci.
Slovenská kráska vstoupila do hry jako jedna ze „zrádkyň“ a svou identitu dokázala skrývat až do samotného závěru. Ve finále vytvořila úspěšnou dvojici s komikem Issou Doumbiou. Herec, který si zahrál například ve filmu Asterix a Obelix: Říše středu, v průběhu soutěže zvažoval, že Adrianu obětuje, nakonec se však rozhodl svůj tým nezradit.
Novinářka Isabelle Moriniová-Boscová přiznala, že ji pravda opravdu zasáhla a po oznámení vítězky se dokonce rozplakala. „Adrianě jsem hned jasně řekla, že právě ona by byla dokonalou zrádkyní. Takový typ agentky KGB, u které tomu nikdo nechtěl věřit,“ prozradila soutěžící.
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Byla jako agentka KGB. Adriana Sklenaříková vyhrála ve Francii show Zrádci
Do hry se jí přitom nechtělo. „Jenže pak mě manažer přemlouval s tím, že by mi pořad mohl pomoci se všemi trápeními, která v životě mám, včetně rozvodu, že bych si mohla odpočinout, že možná potřebuju větší náraz, aby se vše pročistilo. A víte co? Měl pravdu,“ prozradila v rozhovoru Novinkám.
Díky Zrádcům Adriana ve svých 54 letech zjistila, že je silný a odolný člověk. „Zrádci mi připomněli, že člověk někdy musí důvěřovat vlastnímu instinktu, zachovat klid a nenechat se zlomit ani ve chvíli, kdy neví, komu může věřit.“