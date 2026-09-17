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Adriana Sklenaříková slaví 55. Fanoušky šokovala účesem i vítězstvím ve Zrádcích

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Jak šel čas s Adrianou Sklenaříkovou

Jak šel čas s Adrianou Sklenaříkovou | foto: Koláž iDNES.cz a ChatGPT

Adriana Sklenaříková v Show Jana Krause (premiéra 10. prosince 2025)
Cannes 2006 - Adriana Sklenaříková
Slovenská modelka a herečka Adriana Sklenaříková (Monako, 12. července 2025)
Adriana Sklenaříková-Karembeu na archivním snímku
65 fotografií
Je jí čerstvě 55 let, ale stále patří k nejznámějším Slovenkám ve světě modelingu. Adrianu Sklenaříkovou proslavily dlouhé nohy a kampaň na push-up podprsenky Wonderbra. Své fanoušky však několikrát pěkně šokovala. Jednou radikálním zkrácením své typické blond hřívy, nedávno zase vítězstvím v reality show Zrádci. V soukromí však zažívá velkou bolest kvůli sporům o dceru Ninu.

Adriana Sklenaříková se narodila 17. září 1971 ve slovenském Brezně, tatínek byl Čech, maminka Slovenka. Po maturitě se nejprve vydala po stopách maminky a začala v Praze studovat medicínu. Ve třetím ročníku ovšem dlouhonohou blondýnu zlákala nabídka pařížské modelingové agentury. „Přitom ty nejhorší zkoušky na medicíně, anatomii a histologii, už měla za sebou,“ vzpomínala modelčina matka v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jak šel čas s Adrianou Sklenaříkovou
Adriana Sklenaříková v Show Jana Krause (premiéra 10. prosince 2025)
Cannes 2006 - Adriana Sklenaříková
Slovenská modelka a herečka Adriana Sklenaříková (Monako, 12. července 2025)
65 fotografií

V devadesátých letech byla Adriana Sklenaříková fenoménem. Objevila se v magazínech GQ, Elle či Cosmopolitan, odchodila přehlídky pro Kenzo, Paca Rabanne, Thierryho Muglera, Ninu Ricci a Yves Saint Laurenta.

Nepřehlédnutelnou se stala díky výšce 185 cm a především nekonečným nohám, které se s délkou 124 centimetrů dostaly i do Guinnessovy knihy rekordů jakožto nejdelší ženské nohy na světě.

Ženy s nejdelšíma nohama podle Guinnessovy knihy rekordů (k 15. září 2026)
PořadíŽenaDélka nohou
1. Maci Currin (USA)levá 135,2 cm, pravá 134,3 cm
2.Ekaterina Lisina (Rusko) levá 132,8 cm, pravá 132,2 cm
3.Svetlana Pankratova (Rusko)132 cm
4. Adriana Sklenaříková124 cm

Slovenskou krásku mohli fanoušci obdivovat i na filmovém plátně. Zahrála si ve francouzské komedii Asterix a Olympijské hry po boku Alaina Delona a Gérarda Depardieu. Zahlédnout jsme ji mohli i v menší roli Madam Krásné v pokračování legendárních Básníků, menší role měla také ve francouzských filmech a seriálech.

Mám hluboké obavy o dceřinu budoucnost, říká Sklenaříková. Soud rozhodl o péči

V prostředí plném pozlátka se vyjímal její dlouholetý vztah s někdejším francouzským fotbalovým reprezentantem Christianem Karembeu, jehož příjmení po svatbě v roce 1998 přidala ke svému. Na jaře 2011 ale pár, který se kvůli manželově putování po evropských klubech a Adrianině cestování za prací nikdy pořádně neusadil, oznámil rozchod.

V červnu 2014 se Adriana vdala podruhé, a to za podnikatele Arama Ohaniana. Ve svých 46 letech se pak v roce 2018 dočkala vytouženého potomka. Dcera Nina přišla na svět po několika potratech a umělých oplodněních.

Manželé oznámili rozchod v prosinci 2022. Jejich následný spor o péči o dítě se dostal až před monacký soud, který jí svěřil dceru do péče přesně na polovinu času. „A to navzdory všem marným pokusům o zastrašování, destabilizaci a lžím na úkor mého soukromého života,“ uvedla Sklenaříková v oficiálním prohlášení. Nina zůstává bydlištěm v Marrákeši, kde žije a chodí do školy.

Letos v květnu překvapila Adriana, kterou francouzská média označují většinou jen příjmením Karembeu, svým vítězstvím v reality show Zrádci.

Slovenská kráska vstoupila do hry jako jedna ze „zrádkyň“ a svou identitu dokázala skrývat až do samotného závěru. Ve finále vytvořila úspěšnou dvojici s komikem Issou Doumbiou. Herec, který si zahrál například ve filmu Asterix a Obelix: Říše středu, v průběhu soutěže zvažoval, že Adrianu obětuje, nakonec se však rozhodl svůj tým nezradit.

Novinářka Isabelle Moriniová-Boscová přiznala, že ji pravda opravdu zasáhla a po oznámení vítězky se dokonce rozplakala. „Adrianě jsem hned jasně řekla, že právě ona by byla dokonalou zrádkyní. Takový typ agentky KGB, u které tomu nikdo nechtěl věřit,“ prozradila soutěžící.

Byla jako agentka KGB. Adriana Sklenaříková vyhrála ve Francii show Zrádci

Do hry se jí přitom nechtělo. „Jenže pak mě manažer přemlouval s tím, že by mi pořad mohl pomoci se všemi trápeními, která v životě mám, včetně rozvodu, že bych si mohla odpočinout, že možná potřebuju větší náraz, aby se vše pročistilo. A víte co? Měl pravdu,“ prozradila v rozhovoru Novinkám.

Díky Zrádcům Adriana ve svých 54 letech zjistila, že je silný a odolný člověk. „Zrádci mi připomněli, že člověk někdy musí důvěřovat vlastnímu instinktu, zachovat klid a nenechat se zlomit ani ve chvíli, kdy neví, komu může věřit.“

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