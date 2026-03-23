Násilí, vydírání a manipulace. Sklenaříková promluvila o vztahu s miliardářem

  14:48
Modelka Adriana Sklenaříková (54) i před blízkými skrývala, co prožívá v manželství s marocko-francouzským podnikatelem Aramem Ohanianem. Rozešli se už v roce 2022 a mají spolu dceru Ninu (7). Nyní promluvila o toxickém vztahu.

„Už léta čelím neustálým tlakům a opakovaným pokusům o destabilizaci ze strany otce mé dcery. Nina se stala nástrojem a předmětem vydírání a vyjednávání, která jsou stejně absurdní i nesnesitelná, ze strany toho, kdo je stále mým manželem,“ napsala slovenská topmodelka na Instagramu ve francouzštině.

„Dlouho jsem se rozhodla nereagovat, jen se usmát a mlčet, abych ochránila své dítě a zachovala to, co by mělo zůstat mimo veřejný prostor. Dokonce jsem někdy zamlčela i svým blízkým zkoušky, kterými jsem prošla: zranění, hrozby, falešné a ponižující obvinění, verbální i fyzické násilí,“ uvedla.

adrianakarembeusklenarikova
23. března 2026 v 10:04, příspěvek archivován: 23. března 2026 v 14:40
Nyní se rozhodla promluvit, jelikož se cítí posílená odvahou těch žen, které promluvily před ní. „Už nechci mlčet. Utekla jsem před násilím, ale ono mě dobíhá právě ve chvíli, kdy se snažím znovu postavit na nohy. Už nemůžu mlčet, když se moje dcera Nina stává nástrojem manipulací a právních kroků, jejichž cílem je mě ponížit, zasáhnout a za každou cenu mě připravit o střídavou péči,“ napsala.

Marc Lavoine a Adriana Sklenaříková na plese Beauty Ball v Bratislavě (16. ledna 2026)

„Nikdy bych si nepřála vystavovat tyto intimní a bolestivé skutečnosti, které by měly zůstat v soukromí. No teď je mou povinností bránit klid mého dítěte, naši bezpečnost, můj nový život, jakož i moje práva matky a ženy. Dnes se proto rozhoduji prolomit ticho a obrátit se na spravedlnost, ve kterou věřím,“ dodala modelka.

Adriana Sklenaříková žije mezi Marrákešem, Monakem a Paříží. Několik měsíců tvoří pár s francouzským zpěvákem Markem Lavoinem.

Jejím prvním manželem byl francouzský fotbalista Christian Karembeu. Vzali se v roce 1998 a rozvedli v roce 2012.

Aram Ohanian a Adriana Sklenaříková (Praha, 17. února 2015)
Aram Ohanian a Adriana Sklenaříková (Monako, 27. července 2018)
Aram Ohanian a Adriana Sklenaříková se vzali 14. června 2014.
Marc Lavoine a Adriana Sklenaříková na plese Beauty Ball v Bratislavě (16. ledna 2026)
43 fotografií

Marocko-francouzský podnikatel Aram Ohanian jako desetiletý emigroval z arménského Jerevanu do Paříže. Pak se přestěhoval do Maroka. Tam se poznal s modelkou a dohromady se dali v roce 2011. Bylo to v době, kdy skončilo Sklenaříkové manželství s fotbalistou.

Sklenaříková kvůli kariéře dlouho těhotenství odkládala a bezdětná odešla i z prvního manželství. S druhým manželem podstoupila dvakrát umělé oplodnění a po neúspěchu zvažovali i adopci. Nakonec se jí podařilo otěhotnět a v létě 2018 přivedla na svět dceru. Modelce bylo v té době 46 let. Rozchod manželé oznámili v prosinci 2022. Žili spolu dvanáct let, z toho osm jako manželé.

18. února 2015
Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

Móda z party po Oscarech: Sexy výstřihy i rafinované modely, pánové překvapili také

Móda na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)

Součástí filmových Oscarů jsou i následné večírky. Na party magazínu Vanity Fair nebyla nouze o spoustu známých tváří, které se například neukázaly na červeném koberci. Zatímco některé hvězdy se na...

