Násilí, vydírání a manipulace. Sklenaříková promluvila o vztahu s miliardářem

„Už léta čelím neustálým tlakům a opakovaným pokusům o destabilizaci ze strany otce mé dcery. Nina se stala nástrojem a předmětem vydírání a vyjednávání, která jsou stejně absurdní i nesnesitelná, ze strany toho, kdo je stále mým manželem,“ napsala slovenská topmodelka na Instagramu ve francouzštině.
„Dlouho jsem se rozhodla nereagovat, jen se usmát a mlčet, abych ochránila své dítě a zachovala to, co by mělo zůstat mimo veřejný prostor. Dokonce jsem někdy zamlčela i svým blízkým zkoušky, kterými jsem prošla: zranění, hrozby, falešné a ponižující obvinění, verbální i fyzické násilí,“ uvedla.
Nyní se rozhodla promluvit, jelikož se cítí posílená odvahou těch žen, které promluvily před ní. „Už nechci mlčet. Utekla jsem před násilím, ale ono mě dobíhá právě ve chvíli, kdy se snažím znovu postavit na nohy. Už nemůžu mlčet, když se moje dcera Nina stává nástrojem manipulací a právních kroků, jejichž cílem je mě ponížit, zasáhnout a za každou cenu mě připravit o střídavou péči,“ napsala.
„Nikdy bych si nepřála vystavovat tyto intimní a bolestivé skutečnosti, které by měly zůstat v soukromí. No teď je mou povinností bránit klid mého dítěte, naši bezpečnost, můj nový život, jakož i moje práva matky a ženy. Dnes se proto rozhoduji prolomit ticho a obrátit se na spravedlnost, ve kterou věřím,“ dodala modelka.
Adriana Sklenaříková žije mezi Marrákešem, Monakem a Paříží. Několik měsíců tvoří pár s francouzským zpěvákem Markem Lavoinem.
Jejím prvním manželem byl francouzský fotbalista Christian Karembeu. Vzali se v roce 1998 a rozvedli v roce 2012.
Marocko-francouzský podnikatel Aram Ohanian jako desetiletý emigroval z arménského Jerevanu do Paříže. Pak se přestěhoval do Maroka. Tam se poznal s modelkou a dohromady se dali v roce 2011. Bylo to v době, kdy skončilo Sklenaříkové manželství s fotbalistou.
Sklenaříková kvůli kariéře dlouho těhotenství odkládala a bezdětná odešla i z prvního manželství. S druhým manželem podstoupila dvakrát umělé oplodnění a po neúspěchu zvažovali i adopci. Nakonec se jí podařilo otěhotnět a v létě 2018 přivedla na svět dceru. Modelce bylo v té době 46 let. Rozchod manželé oznámili v prosinci 2022. Žili spolu dvanáct let, z toho osm jako manželé.
18. února 2015