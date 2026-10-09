Přehání to s hubnutím? Modelka Adriana Lima překvapila fanoušky svou proměnou

Adriana Lima se v Paříži nejprve ukázala v krátké kožené bundě, takže ze svého těla ukázala jen nohy. I tak bylo ale znát, že modelka výrazně zhubla.
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Oteklá po plastice? Ne, jen unavená máma tří dětí, napsala Adriana Lima
„Její nohy jsou tenčí než moje ruce,“ upozornil jeden z fanoušků modelky pod jejími fotkami na sociální síti. „Ozempic a liposukce,“ tipuje nejvíc fanoušků. „Jmenuje se to Ozempic, ale ona říká, že zhubla, protože hodně cvičí. Nevěřím jí,“ píše se v dalším komentáři a ostatní mu dávají za pravdu, protože po cvičení by prý měla nohy svalnaté a ne tenké.
Později šla Adriana Lima přehlídku, kde odhalila více těla, které má dle svých slov vypracované právě tvrdým tréninkem. Modelka se věnuje boxu a zeštíhlení zřejmě bylo jejím cílem právě pro nadcházející přehlídku slavné značky spodního prádla.
Fanoušci nicméně upozorňují, že oblíbená modelka se v posledních letech hodně změnila. Už v roce 2023 Lima vzbudila pozdvižení odulým obličejem, což vzbudilo spekulace o plastické operaci. Modelka to tehdy vysvětlovala únavou z výchovy tří dětí.
Deník Daily Mail ale nechal posoudit její proměnu plastickou chiruržku Jennifer Levineovou. Ta řekla, že si Adriana Lima zřejmě nechala aplikovat výplně, nitě a některé neuromodulátory jako je botox. Zřejmě podstoupila i chirurgický lifting obočí, což změnilo její výraz.