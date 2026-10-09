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Přehání to s hubnutím? Modelka Adriana Lima překvapila fanoušky svou proměnou

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  8:00
Adriana Lima na Pařížském týdnu módy 2026

Adriana Lima na Pařížském týdnu módy 2026 | foto: Profimedia.cz

Adriana Lima na Pařížském týdnu módy 2026
Adriana Lima na Pařížském týdnu módy 2026
V roce 2025 byla na přehlídkovém molu pro onu značku znovu. Módní comeback...
Adriana Lima
57 fotografií
Pár týdnů před tím, než oblékne prádlo Victoria’s Secret, se jeden z nejslavnějších andílků této značky ukázal na týdnu módy v Paříži. A vzbudil bouřlivé reakce. Adriana Lima (45) tentokrát nepředvedla křivky, na které jsou její fanoušci zvyklí.

Adriana Lima se v Paříži nejprve ukázala v krátké kožené bundě, takže ze svého těla ukázala jen nohy. I tak bylo ale znát, že modelka výrazně zhubla.

Oteklá po plastice? Ne, jen unavená máma tří dětí, napsala Adriana Lima

„Její nohy jsou tenčí než moje ruce,“ upozornil jeden z fanoušků modelky pod jejími fotkami na sociální síti. „Ozempic a liposukce,“ tipuje nejvíc fanoušků. „Jmenuje se to Ozempic, ale ona říká, že zhubla, protože hodně cvičí. Nevěřím jí,“ píše se v dalším komentáři a ostatní mu dávají za pravdu, protože po cvičení by prý měla nohy svalnaté a ne tenké.

Adriana Lima na přehlídce Victoria's Secret (Šanghaj, 20. listopadu 2017).

Později šla Adriana Lima přehlídku, kde odhalila více těla, které má dle svých slov vypracované právě tvrdým tréninkem. Modelka se věnuje boxu a zeštíhlení zřejmě bylo jejím cílem právě pro nadcházející přehlídku slavné značky spodního prádla.

Fanoušci nicméně upozorňují, že oblíbená modelka se v posledních letech hodně změnila. Už v roce 2023 Lima vzbudila pozdvižení odulým obličejem, což vzbudilo spekulace o plastické operaci. Modelka to tehdy vysvětlovala únavou z výchovy tří dětí.

Adriana Lima na Pařížském týdnu módy 2026
Adriana Lima na Pařížském týdnu módy 2026
Adriana Lima na Pařížském týdnu módy 2026
V roce 2025 byla na přehlídkovém molu pro onu značku znovu. Módní comeback roku! hlásaly titulky.
57 fotografií

Deník Daily Mail ale nechal posoudit její proměnu plastickou chiruržku Jennifer Levineovou. Ta řekla, že si Adriana Lima zřejmě nechala aplikovat výplně, nitě a některé neuromodulátory jako je botox. Zřejmě podstoupila i chirurgický lifting obočí, což změnilo její výraz.

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