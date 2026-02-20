Adriana Lima (44) a Candice Swanepoelová (37) jsou hlavními hvězdami nové reklamní kampaně Victoria’s Secret. Návrat slavných supermodelek po letech působí jako symbolické připomenutí éry, kdy právě ony patřily k nejvýraznějším „andílkům“ slavné značky spodního prádla.
Nová kolekce VS Signature 2026 staví na sebevědomí a ženskosti, přičemž Adriana i Candice zde vystupují nejen jako modelky, ale i jako módní ikony, které dokážou oslovit hned několik generací fanoušků.
Spojení Adriany Limy se značkou Victoria’s Secret sahá do roku 1999, kdy se kráska poprvé objevila na mole legendární přehlídky. Během následujících dvaceti let se Lima i Swanepoelová staly jedněmi z nejvýraznějších tváří show, kterou obě jako hlavní hvězdy několikrát otevíraly i uzavíraly.
Když se Adriana Lima v roce 2018 s legendárními přehlídkami rozloučila, mnozí to vnímali jako konec jedné kapitoly módní historie. O to větší pozornost vyvolal její návrat po několika letech, nejprve loni na přehlídkové molo a nyní i do velké reklamní kampaně.
Pro Limu má spolupráce i silný osobní rozměr. V rozhovorech opakovaně uvádí, že Victoria’s Secret pro ni nikdy nebyla jen pracovní příležitostí, ale důležitou životní etapou, během které vyrostla z mladé nezkušené modelky v globální superstar.
Fanoušci oceňují, že Adriana Lima si i po čtyřicítce a třech dětech udržuje výjimečnou formu a charisma, které jí umožňují konkurovat mnohem mladším modelkám.
Adriana pochází z brazilského Salvadoru, s modelingem začala už jako teenagerka ve svých patnácti letech. Díky výrazným modrým očím v kombinaci s dlouhými tmavými vlasy se rychle prosadila mezi světovou elitou a postupně se stala jednou z nejlépe placených modelek planety.
Kromě spolupráce se známou značkou spodního prádla pracovala i na řadě kampaní pro luxusní módní domy. Objevovala se také na obálkách prestižních magazínů a dlouhodobě patří mezi nejvlivnější ženy módního průmyslu.
V soukromí je Lima trojnásobnou matkou. Z manželství s bývalým profesionálním srbským basketbalistou Marko Jarićem má dvě dcery, po rozvodu se sportovcem pak našla štěstí v náručí filmového producenta Andreho Lemmerse, se kterým mají dnes už tříletého syna.
Modelka si své soukromí pečlivě střeží a své děti na veřejnosti ukazuje jen velmi zřídka. V rozhovorech a na sociálních sítích však opakovaně zdůrazňuje, že mateřství zásadně změnilo její priority a role matky je pro ni v současnosti nejdůležitější věcí v životě.