Miss Adéla Štroffeková zdraví v bikinách ze Zanzibaru. Z blondýny je brunetka

Držitelka titulu Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková si po náročném období plném povinností dopřává zasloužený odpočinek. V posledních dnech pravidelně zdraví své sledující na Instagramu z exotického Zanzibaru.
Modelka předvádí skvělou postavu v bikinách a ukázala i fotky z laguny a výletu na safari. Nejvíce fotek je však z pláže. „Písek na kůži, sůl ve vlasech a hodiny skákání do vln. Pro mě čisté štěstí,“ připsala k sérii fotografií.
Záběry z tropického ráje zaujaly mnoho fanoušků, kteří nešetří obdivnými komentáři. Někteří spekulují o tom, že má za sebou plastiku prsou a rtů, ale Štroffeková dlouhodobě zdůrazňuje, že nepodstoupila žádné zákroky a ani je neplánuje.
Vedle slunce, pláží a moře si Adéla na dovolené užívá i přítomnosti svého přítele Davida. Už čtyři roky je šťastně zadaná a ani po vítězství v soutěži krásy se vztah nerozpadl. Otázky ohledně zásnub či svatby nechává bez konkrétní odpovědi a naznačuje, že zatím není kam spěchat.
S partnerem spojuje modelku velká společná vášeň – cestování. „Jsem velmi ráda, že mám po svém boku někoho, kdo má v tomhle stejný zápal jako já a rád objevuje celý svět. Rádi poznáváme nová místa a nevadí nám ani cestovat hodně daleko. Jak říkám, žijeme jen jednou, pojďme poznat svět, jak jen to jde,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.
Adéla Štroffeková se kromě modelingu věnuje také své prezentaci na sociálních sítích, kde sdílí momenty ze svého profesního i osobního života. Po vítězství v prestižní soutěži krásy se stala jednou z nejvýraznějších tváří současné české modelingové scény.
V minulosti dělala mimo jiné i práci fitness trenérky, o svém těle říká, že postavu má vydřenou a vysportovanou. „Od malička miluji sport. Tancovala jsem, závodně jsem plavala, opravdu hodně jsem sportovala. I když mě živil modeling, trenérství jsem dělala kvůli lidem – v tom smyslu, že mě to hodně baví, hlavně skupinové lekce. Je to skvělá komunita, se kterou člověk rád tráví čas a předává vlastní zkušenosti,“ uvedla modelka, která loni mnohé překvapila tím, když se vrátila ke své přirozené barvě vlasů, tedy hnědé.
„Moje vlasy dostaly zesvětlováním strašně zabrat, začala jsem si je odbarvovat na blond už někdy ve čtrnácti letech. Dalším důvodem návratu k mé přirozené barvě bylo to, že že mám trochu více vyvinutý hrudník a s tou blonďatou hřívou to byl takový skoro prvoplánový look. Teď se cítím skvěle. Ale k tomu si člověk přijde sám a asi i věkem,“ vysvětlila své rozhodnutí.