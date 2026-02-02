Miss Adéla Štroffeková zdraví v bikinách ze Zanzibaru. Z blondýny je brunetka

Vítězka Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková (23) vyrazila na dovolenou do Zanzibaru, odkud zásobuje své příznivce fotkami v bikinách. Modelka loni překvapila návratem ke své přirozené hnědé barvě vlasů. Podle svých slov mimo jiné proto, že její někdejší vzhled působil kvůli kombinaci blond hřívy a výrazných prsou „poněkud prvoplánově“.
Modelka a miss Adéla Štroffeková na dovolené (Zanzibar, leden 2026)

Modelka a miss Adéla Štroffeková na dovolené (Zanzibar, leden 2026) | foto: koláž iDNES.cz

Modelka a Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková (Zanzibar, leden 2026)
Modelka a Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková (Zanzibar, leden 2026)
Modelka a Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková (Zanzibar, leden 2026)
Modelka a Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková (Zanzibar, leden 2026)
Držitelka titulu Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková si po náročném období plném povinností dopřává zasloužený odpočinek. V posledních dnech pravidelně zdraví své sledující na Instagramu z exotického Zanzibaru.

Modelka a Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková (Zanzibar, leden 2026)

Modelka předvádí skvělou postavu v bikinách a ukázala i fotky z laguny a výletu na safari. Nejvíce fotek je však z pláže. „Písek na kůži, sůl ve vlasech a hodiny skákání do vln. Pro mě čisté štěstí,“ připsala k sérii fotografií.

Modelka a miss Adéla Štroffeková na dovolené (Zanzibar, leden 2026)
Modelka a Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková (Zanzibar, leden 2026)
Modelka a Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková (Zanzibar, leden 2026)
Modelka a Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková (Zanzibar, leden 2026)
Záběry z tropického ráje zaujaly mnoho fanoušků, kteří nešetří obdivnými komentáři. Někteří spekulují o tom, že má za sebou plastiku prsou a rtů, ale Štroffeková dlouhodobě zdůrazňuje, že nepodstoupila žádné zákroky a ani je neplánuje.

Vedle slunce, pláží a moře si Adéla na dovolené užívá i přítomnosti svého přítele Davida. Už čtyři roky je šťastně zadaná a ani po vítězství v soutěži krásy se vztah nerozpadl. Otázky ohledně zásnub či svatby nechává bez konkrétní odpovědi a naznačuje, že zatím není kam spěchat.

S partnerem spojuje modelku velká společná vášeň – cestování. „Jsem velmi ráda, že mám po svém boku někoho, kdo má v tomhle stejný zápal jako já a rád objevuje celý svět. Rádi poznáváme nová místa a nevadí nám ani cestovat hodně daleko. Jak říkám, žijeme jen jednou, pojďme poznat svět, jak jen to jde,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.

Nemohla jsem si vedle sebe přát nikoho lepšího, říká miss Štroffeková o příteli

Adéla Štroffeková se kromě modelingu věnuje také své prezentaci na sociálních sítích, kde sdílí momenty ze svého profesního i osobního života. Po vítězství v prestižní soutěži krásy se stala jednou z nejvýraznějších tváří současné české modelingové scény.

V minulosti dělala mimo jiné i práci fitness trenérky, o svém těle říká, že postavu má vydřenou a vysportovanou. „Od malička miluji sport. Tancovala jsem, závodně jsem plavala, opravdu hodně jsem sportovala. I když mě živil modeling, trenérství jsem dělala kvůli lidem – v tom smyslu, že mě to hodně baví, hlavně skupinové lekce. Je to skvělá komunita, se kterou člověk rád tráví čas a předává vlastní zkušenosti,“ uvedla modelka, která loni mnohé překvapila tím, když se vrátila ke své přirozené barvě vlasů, tedy hnědé.

„Moje vlasy dostaly zesvětlováním strašně zabrat, začala jsem si je odbarvovat na blond už někdy ve čtrnácti letech. Dalším důvodem návratu k mé přirozené barvě bylo to, že že mám trochu více vyvinutý hrudník a s tou blonďatou hřívou to byl takový skoro prvoplánový look. Teď se cítím skvěle. Ale k tomu si člověk přijde sám a asi i věkem,“ vysvětlila své rozhodnutí.

ANKETA: Líbí se vám Adéla Štroffeková více jako brunetka, nebo jako blondýnka?

Miss Adéla Štroffeková zdraví v bikinách ze Zanzibaru. Z blondýny je brunetka

Jeho tahali za rukáv, jí dali loktem. Viktor Dyk s manželkou o životě rockové hvězdy

Premium
Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...

Jako rocker má za sebou Viktor Dyk bouřlivé časy. Před lety se však jeho svět na chvíli zastavil, když utrpěl vážná poranění po pádu. Přehodnotil životní priority a na život se dívá trochu jinak....

31. ledna 2026

Bianca Censori chtěla Westa opustit, než nastoupil dobrovolně do léčebny

Bianca Censori a Kanye West v New Yorku (červen 2025)

Kanye West (48) a Bianca Censori (31) byli na pokraji rozvodu. Podle zdroje časopisu People byla Censori v manželství nešťastná a chtěla Westa opustit. Pak se ale uvolil, že bude řešit své psychické...

31. ledna 2026  13:40

