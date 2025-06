Nemohla jsem si vedle sebe přát nikoho lepšího, říká miss Štroffeková o příteli

Řekněte nám vaše dojmy z Miss World?

Byla to obrovská zkušenost a velký zážitek, na který nikdy nezapomenu. Musím říct, že tam byly momenty, kdy jsem měla dojetím na krajíčku. Ať už to byla celá welcome ceremony nebo když jsme se všechny dívky z celého světa společně postavily na stage, Bylo to opravdu neskutečné a jsem vděčná, že jsem mohla naši Českou republiku reprezentovat. Těším se, až to jednou budu vyprávět svým dětem a vnoučatům.

Jak se vám líbilo v Indii?

Musím se přiznat, že mě nikdy nenapadlo jet právě do této země, není to má vysněná destinace, ale byla jsem hodně překvapená tím, jak jsou tam milí lidé. Popravdě jsem měla obavu z jídla, čistoty a vůbec jiného životního stylu, musela jsem podstoupit i očkování před odjezdem, ale nakonec byl pobyt v Indii zážitek se vším všudy. Navíc mám ráda trochu ostřejší jídla, takže i to jsem si užila. A Indie jako taková, byla jsem se podívat na nějaké památky, ale upřímně, kam se to vše hrabe na naši historickou Prahu. Ale je fajn vidět i něco jiného, pak si člověk váží toho, co má doma.

Byla jste tam měsíc, byl tam s vámi někdo z Čech?

Nebyl, letěla jsem sama. Před odletem se mi ale celý tým věnoval úplně maximálně. Společně se stylisty i návrháři jsme připravovali outfity, další z týmu mi pomáhali připravit materiály, které se na vedení soutěže posílaly, ať už to bylo introducing video nebo video z charitativní činnosti a mnoho dalšího. Ale v Indii jsem pak byla sama. Náš program byl a postavený tak, že bych ani na nikoho neměla prostor.

David Šedivý a Adéla Štroffeková na finále Miss Czech Republic 2024 v pražském Foru Karlín (11. května 2024)

Hlídali vás hodně?

Ostraha byla na každém kroku, ochranku jsme měli i na chodbě před pokoji, nesměli jsme jít samy ani na záchod nebo se s někým zapovídat, vlastně jsme samy nemohly ani na recepci.

Ale na finále jste už sama nebyla, že?

To ne, tři dny před finále za mnou přijel táta i můj přítel, a samozřejmě Taťána Makarenko, Linda Górecká (nová Miss Czech Republic) i Petra Beníšková. Byla jsem nadšená, že je vidím, bylo to takové příjemné osvěžení. Ono se vám totiž po tom měsíci opravdu stýská.

Byla jste na pokoji sama nebo jste byla s další dívkou?

Byla jsem s Dánkou, což bylo docela vtipné, protože dali dohromady Českou republiku, která loni vyhrála Miss World, a Dánsko, které vyhrálo Miss Universe. Dánka byla skvělá, my jsme si hodně sedli hned, byla docela vtipná, navzájem jsme si pomáhali, a hlavně jsme si nedělali naschvály, což se na takových soutěžích občas děje. Na jedné světové soutěži mi moje spolubydlící schovala finálové šaty.

Jaká je na takové soutěži rivalita?

Musím říct, že jsem rivalitu nepociťovala vůbec, byla jsem z toho až v šoku, jak byly všechno holky milé. Mohla to sice být jakási póza, ale na druhou stranu jsou to všechno chytré holky, takže věděly, že by jim nějaká zákeřnost moc nepomohla. A taky je to úplně jiná soutěž než některé jiné. Je to hodně o charakteru, o charitativní činnosti, dívky to mají v hlavách srovnané a jsou vyrovnané. Byly jsme tam společně měsíc, což je dlouhá doba, tak, než abychom proti sobě zbrojily, tak jsme si to udělaly hezké. Upřímně si myslím, že je mnohem větší rivalita tady v Česku.

Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková

Byla tedy i nějaká negativní stránka?

Určitě ta vzdálenost, letěla jsem skoro 13 hodin, pak i to, že to není úplně nejčistější země, tak jsem měla obavy ze střevních potíží, ale nakonec bylo vše v pohodě. Takže asi ta dálka a dlouhá doba bez rodiny, jsem docela hodně fixovaná na rodinu, přítele, kamarádky. A pak ještě jedna věc, že nebyla jsem tam ani chvíli sama, neměli jsme naprosto žádné soukromí. První den vám přivedou spolubydlící, s ní jste 24/7 a mimo to i s dalšími dívkami. Jediné soukromí byla sprcha a toaleta.

Jaké pro vás bylo předávat žezlo nové Miss Czech Republic?

Přiznám se, že se mi moc nechtělo, ten rok utekl jako voda. Na druhou stranu si myslím, že rok je tak akorát. Byl to krásný rok, ale taky hodně náročný. A neskutečně mě posunul, to, co jsem všechno za tu dobu stihla, je neuvěřitelné. No a teď je čas jít zase dále. No a nová Miss, já jsem spokojená, protože jsem pro Lindu hlasovala, takže vyhrála má favoritka.

Jak vás tedy ten rok změnil konkrétně?

Naučil mě disciplíně, vytrvalosti, trpělivosti. Vždy jsem byla workoholička a ambiciózní a vítězství v Miss mi dalo nový náboj do života. Pořád se něco dělo, byla jsem v jednom kole a to mám ráda. Občas si postěžuji, že nic nestíhám a že toho mám moc, ale když mám pak klid, tak mi chybí to nestíhání. Ten rok mi přivedl do života spoustu lidí, s mnohými jsme si vytvořili přátelský vztah, mám stejné nebo podobné zájmy a máme si toho hodně co říct a předat.

Co byste poradila dívkám, které se chtějí Miss Czech Republic zúčastnit?

Z vlastní zkušenosti bych jim řekla, ať se nebojí zkoušet nové věci, ať trochu i riskují a jdou si za svým snem. To, že jsem vyhrála bylo tím, že jsem se už předtím nebála jít do všeho tak trochu po hlavě. Účastnila jsem se jiných soutěží, v 17 jsem letěla do Číny, i když mě odrazovali. Dokud jsme mladí a máme ty možnosti, tak bychom je měli využívat a zkoušet. I tady platí to klasické „bez práce nejsou koláče“, musíte makat, abyste se dostali tam, kam chcete.

Adéla Štroffeková při focení vizuálu pro veletrh Styl a Kabo 2025

Jste jedna z mála Miss, které vydržel partnerský vztah, jak se vám to podařilo?

U mě nebyl naprosto žádný důvod cokoliv měnit. Lidi nám sice nevěřili, ale my jsme to měli jiné než třeba některé ostatní vítězky, myslím tím v tom, že u ostatních mohlo hrát roli to, že se přestěhovaly do Prahy, že byl jejich život plný akcí, cestování, večírků, ta změna je obrovská a ten vztah to hodně naruší. A můj partner už za sebou několik vztahů s Miss má, takže věděl, do čeho jde, navíc je o deset let starší, a hlavně jsem mu nikdy nedala důvod k tomu, aby mi nevěřil. Všechno jsme spolu řešili, na akce chodíme spolu. Sice mu taky některé věci nebyly příjemné, ale řekl, že mi ten rok dá, neskutečně mě podporoval a podporuje stále. Nemohla jsem si vedle sebe přát nikoho lepšího.

Máte jinou barvu vlasů, která je teda ta vaše vlastní?

Tahle hnědá, možná o něco málo světlejší. Moje vlasy tím zesvětlováním dostávaly strašně zabrat, začala jsem si je barvit už někdy ve čtrnácti letech. A ještě jeden důvod byl, tím, že mám trochu více vyvinutý hrudník, tak s tou blonďatou hřívou to byl takový skoro prvoplánový look. Teď se cítím skvěle, přirozeně. Ale k tomu si člověk přijde sám a asi i věkem. Čím jsem starší, tím více zjišťuji, že ne všechny věci jsou tak super, jak jsem si myslela. Dříve jsem si i hodně výrazně malovala, bez nalepených řas bych asi ani nevyšla ven a teď mám make-upu pomálu a stejné je to i s těmi vlasy. Je to teď i takový trend, vracet se k přirozenosti, hodně žen si nechává vytáhnout implantáty, rozpouštějí si rty. My ženy jsme krásné takové, jaké jsme a nemusíme za krásu utrácet statisíce.

Jaké jsou vaše pracovní plány?

Mám v plánu teď trošku odpočívat, samozřejmě jsou ještě nějaké pracovní povinnosti, ale opravdu jen ty důležité. No a potom uvidíme. Mám hodně plánu s charitativní organizací „Mezi námi“, se kterou spolupracuji. Propojují děti a seniory a je to úžasná záležitost.

Na veletrhu Styl a Kabo budete kromě jiného také součástí Fashion Lounge, jak se na to těšíte?

Velmi, budeme na jednom pódiu s modelkou, které je osmdesát let. Budeme si společně povídat o zkušenostech, jaké to bylo dříve, jaké to je teď a na to se moc těším. Budu mít hodně moc otázek, a hlavně se konečně potkáme osobně.

Adéla Štroffeková

Přestěhovala jste se k příteli, bydlíte takhle spolu poprvé?

To ne, my jsme se sestěhovali poměrně brzy po seznámení, asi po třech měsících, pak ale přišla krize, takže jsem se natruc odstěhovala. Ale to taky dlouho nevydrželo, tak jsem se přestěhovala zpátky, ale do toho jsem díky Miss vyhrála byt v Praze, takže jsem poslední rok tak trochu kočovala. Mezi bytem, přítelem a rodiči. Takže teď bydlíme už jen spolu.

Plánujete děti?

Přítel by samozřejmě chtěl klidně hned, už to nějaký ten pátek poslouchám, ale na druhou stranu musí chápat, že tím, že jsem mladší, tak mám ještě čas. Mám ještě spoustu plánů. Navíc jsem stará škola, takže v mém případě je pořadí jasné: prstýnek, svatba a pak budu rodit děti (smích). Ale samozřejmě děti chceme, bavíme se o tom od začátku vztahu a moc se na tuto etapu těším. Jen si uvědomuji, že je to pak už na celý život, takže bych ještě ráda využila volný čas, který máme.

Čekáte na vhodný čas?

Nevím, jestli se to dá takto říct a ani nevím, jestli někdy vůbec vhodný čas bude, ale jsem přesvědčená, že mám ještě prostor, ale jak říkám, moc se na to období těším.