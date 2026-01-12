Zima se ve škole cestovního ruchu nese ve znamení řady zajímavých akcí

Nové zájemce o studium škola přivítá v rámci dnů otevřených dveří v lednu.
Žáci se v uplynulých týdnech zúčastnili několika inspirativních exkurzí. Ti z učebních a nástavbových oborů navštívili Grandhotel Pupp v Karlových Varech. „Prohlédli si standardní i luxusní pokoje, hotelovou restauraci a kuchyni a seznámili se také s organizační strukturou hotelu a nároky na gastronomický personál,“ uvedla ředitelka školy Zdeňka Erhartová. Zajímavostí byly například bar z českého křišťálu známý z filmu Casino Royale nebo dvojče lustru z Buckinghamského paláce. Exkurze poskytla žákům komplexní pohled na fungování luxusního hotelu a moderní gastronomie.
Studenti vyšší odborné školy se pak v rámci exkurze do Skotska zlepšovali v konverzaci v anglickém jazyce. Prohlédli si také řadu zajímavých kulturních památek, například slavnou Rosslynskou kapli, zámek Holyrood, Edinburský hrad nebo královskou jachtu Britannia.
Neméně zajímavá byla i návštěva Prahy. Žáci učebních oborů navštívili Pražské židovské město, muzeum čokolády Choco-Story a především restauraci Červený Jelen. V ní získali cenné zkušenosti z práce profesionálního gastronomického týmu a poznali provoz restaurace zblízka.
Nezaháleli ale ani ti, kteří zůstali ve škole. V rámci kurzu rostlinného vaření si žáci třetího ročníku oboru gastronomie vyzkoušeli pokrmy mezinárodních kuchyní – od italských ravioli přes falafel a hummus až po guacamole a dýňové risotto s kešu a parmezánem. Pracovali ve čtyřech týmech, hodnotili své výtvory a soutěžili o nejlepší umístění.
Součástí prosincového programu byla i sommelierská soutěž Brněnský vánoční pohár. Žákyně třetího ročníku Bára Chramostová získala vynikající 4. místo z celkem 28 účastníků, což potvrzuje vysokou úroveň odborné přípravy studentů školy.
Předvánoční čas byl také obdobím, kdy škola připravuje akce pro veřejnost. 15. prosince se konala tradiční akce „Vánoce v předstihu“ pro klienty Českého červeného kříže. „Naši žáci servírovali vánoční pokrmy, při večeři hrála živá kapela a program zpestřily koledy,“ líčí zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování Eva Pluchová.
Ve škole se rovněž konaly turnaje ve volejbale a fotbale a školní kola olympiád v českém a anglickém jazyce. Olympiád se zúčastnili studenti všech oborů školy, což dokládá široký zájem o jazykovou přípravu. Nejlepší žáci budou školu reprezentovat v okresních kolech.
To vše svědčí o tom, že škola dokáže skloubit kvalitní odbornou výuku s akcemi pro veřejnost, sportovními aktivitami a zahraničními zkušenostmi. Žákům a studentům přináší nezapomenutelné zážitky i praktické dovednosti.
Zájemci o studium mohou navštívit Dny otevřených dveří. Ty se konají v sobotu 10. ledna od 9:00 do 13:00 a ve středu 28. ledna od 12:00 do 17:00. Návštěvníci se mohou těšit na prezentace jednotlivých oborů, prohlídku školy a konzultace s učiteli i žáky.