Zima se ve škole cestovního ruchu nese ve znamení řady zajímavých akcí

Komerční sdělení
Zimní období je na Střední škole a vyšší odborné škole cestovního ruchu v Českých Budějovicích každoročně obdobím nejen intenzivní výuky, ale také nejrůznějších akcí pro žáky i veřejnost. Nejen v této době tu propojují vzdělávání s kulturními, sportovními a gastronomickými zážitky.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Zima se na škole cestovního ruchu nese ve znamení řady zajímavých akcí | foto: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12

Nové zájemce o studium škola přivítá v rámci dnů otevřených dveří v lednu.

Žáci se v uplynulých týdnech zúčastnili několika inspirativních exkurzí. Ti z učebních a nástavbových oborů navštívili Grandhotel Pupp v Karlových Varech. „Prohlédli si standardní i luxusní pokoje, hotelovou restauraci a kuchyni a seznámili se také s organizační strukturou hotelu a nároky na gastronomický personál,“ uvedla ředitelka školy Zdeňka Erhartová. Zajímavostí byly například bar z českého křišťálu známý z filmu Casino Royale nebo dvojče lustru z Buckinghamského paláce. Exkurze poskytla žákům komplexní pohled na fungování luxusního hotelu a moderní gastronomie.

Studenti vyšší odborné školy se pak v rámci exkurze do Skotska zlepšovali v konverzaci v anglickém jazyce. Prohlédli si také řadu zajímavých kulturních památek, například slavnou Rosslynskou kapli, zámek Holyrood, Edinburský hrad nebo královskou jachtu Britannia.

Neméně zajímavá byla i návštěva Prahy. Žáci učebních oborů navštívili Pražské židovské město, muzeum čokolády Choco-Story a především restauraci Červený Jelen. V ní získali cenné zkušenosti z práce profesionálního gastronomického týmu a poznali provoz restaurace zblízka.

Nezaháleli ale ani ti, kteří zůstali ve škole. V rámci kurzu rostlinného vaření si žáci třetího ročníku oboru gastronomie vyzkoušeli pokrmy mezinárodních kuchyní – od italských ravioli přes falafel a hummus až po guacamole a dýňové risotto s kešu a parmezánem. Pracovali ve čtyřech týmech, hodnotili své výtvory a soutěžili o nejlepší umístění.

Zima se na škole cestovního ruchu nese ve znamení řady zajímavých akcí
Zima se na škole cestovního ruchu nese ve znamení řady zajímavých akcí

Součástí prosincového programu byla i sommelierská soutěž Brněnský vánoční pohár. Žákyně třetího ročníku Bára Chramostová získala vynikající 4. místo z celkem 28 účastníků, což potvrzuje vysokou úroveň odborné přípravy studentů školy.

Předvánoční čas byl také obdobím, kdy škola připravuje akce pro veřejnost. 15. prosince se konala tradiční akce „Vánoce v předstihu“ pro klienty Českého červeného kříže. „Naši žáci servírovali vánoční pokrmy, při večeři hrála živá kapela a program zpestřily koledy,“ líčí zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování Eva Pluchová.

Ve škole se rovněž konaly turnaje ve volejbale a fotbale a školní kola olympiád v českém a anglickém jazyce. Olympiád se zúčastnili studenti všech oborů školy, což dokládá široký zájem o jazykovou přípravu. Nejlepší žáci budou školu reprezentovat v okresních kolech.

To vše svědčí o tom, že škola dokáže skloubit kvalitní odbornou výuku s akcemi pro veřejnost, sportovními aktivitami a zahraničními zkušenostmi. Žákům a studentům přináší nezapomenutelné zážitky i praktické dovednosti.

Zima se na škole cestovního ruchu nese ve znamení řady zajímavých akcí

Zájemci o studium mohou navštívit Dny otevřených dveří. Ty se konají v sobotu 10. ledna od 9:00 do 13:00 a ve středu 28. ledna od 12:00 do 17:00. Návštěvníci se mohou těšit na prezentace jednotlivých oborů, prohlídku školy a konzultace s učiteli i žáky.

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Chci návrat ke klausovské pravici a kapitalismu, říká kandidát na šéfa ODS

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Radim Ivan, místostarosta městského obvodu...

Místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih a kandidát na předsedu ODS Radim Ivan mluvil v Rozstřelu na iDNES.cz otevřeně o tom, proč chce vést Občanskou demokratickou stranu, proč podle něj ODS...

12. ledna 2026

„Měli bychom se zdržovat u krytu.“ Izraelci se obávají, aby z Íránu zase nelétaly rakety

Premium
Demonstranté zapalují auta v ulicích Teheránu. (9. ledna 2026)

Od naší spolupracovnice v Izraeli Více než 60 hodin bez internetu. Přes 500 zabitých. Novináři v Izraeli, který je kvůli napětí v Íránu ve stavu nejvyšší pohotovosti, tvrdí, že z informací, které se podaří získat, není zcela jasné,...

12. ledna 2026

Zima se ve škole cestovního ruchu nese ve znamení řady zajímavých akcí

Komerční sdělení
Zima se na škole cestovního ruchu nese ve znamení řady zajímavých akcí

Zimní období je na Střední škole a vyšší odborné škole cestovního ruchu v Českých Budějovicích každoročně obdobím nejen intenzivní výuky, ale také nejrůznějších akcí pro žáky i veřejnost. Nejen v...

12. ledna 2026

Už přes 84 tisíc pacientů. Lidí s rakovinou prostaty v Česku dlouhodobě přibývá

Premium
ilustrační snímek

Miroslava H. z Prahy dostaly k lékaři potíže s močením. Podezření na zvětšenou prostatu se potvrdilo. „Kromě toho mi ale dělali krevní testy a tam vyšlo, že mám nádor na prostatě v počátečním...

12. ledna 2026

Protesty v Íránu už mají přes 500 obětí, Trump zvažuje plány možného útoku

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...

Od začátku protivládních protestů v Íránu zemřelo nejméně 538 demonstrantů, přes 10 600 bylo zadrženo uvedla nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA). Íránská policie mezitím...

11. ledna 2026  12:25,  aktualizováno  22:02

Vyvineme pro Ukrajinu balistické střely s doletem přes 500 km, oznámili Britové

Mezikontinentální balistická střela Sarmat při testovacím odpalu na kosmodromu...

Británie pro Ukrajinu vyvine nový balistický raketový systém, který napadené zemi umožní lépe se bránit útokům z Ruska. Oznámila to v neděli britská vláda. Střely budou schopny nést hlavice s...

11. ledna 2026  21:03,  aktualizováno  21:35

Zemřela Miroslava Pešíková, osobnost našeho baletu a sólistka Národního divadla

Sólistka baletu pražského Národního divadla Miroslava Pešíková na snímku z 1....

Ve věku 79 let v neděli zemřela Miroslava Pešíková, významná osobnost českého baletu. Emeritní sólistka Baletu Národního divadla spojila celou svoji kariérou s naší první scénou. V roce 2023 byla...

11. ledna 2026  19:52,  aktualizováno  20:09

Chtějí nás zničit, líčí porodníci z Litoměřic. Po úmrtí dětí stále nesmějí pracovat

Premium
Nemocnice Litoměřice

Po úmrtí dvou novorozenců v litoměřické porodnici zůstávají dva lékaři mimo službu a řada žen, které tam chtěly rodit, přešla jinam. Šéfové nemocnice i nadřízené Krajské zdravotní se nechtějí...

11. ledna 2026  20:06

Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům

Nehoda osobního auta s cisternou v Choťánkách na Nymbursku. (11. ledna 2025)

V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt dva lidé. Tedy řidič a spolujezdec, kteří v osobním autě ujížděli policistům. Na místě se musí...

11. ledna 2026  17:28,  aktualizováno 

„Žáci nevěděli, že i ke kartě potřebují peníze.“ O financích se dá učit hravě

Znalosti o světě peněz se dětem v životě budou hodit. Přesto si žáci šlapanické...

Na tabletu svítí dvě fotky: kotouč měděného drátu a fialový kvítek se žlutými tyčinkami ve středu. Páťáci mají za úkol v krátkém kvízu tipovat, co je cennější. „Já to nechápu, jak může stát nějaká...

11. ledna 2026  19:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

11. ledna 2026  18:44

VIDEA TÝDNE: Zaujala střelba ve Státech, nahá herečka a mrzení se sněhem

Imigrační agent v USA zastřelil ženu

Jako každou neděli vám přinášíme souhrn nejsledovanějších videí týdne. Nejvíce vás zajímal případ, kdy agent ICE ve Spojených státech zastřelil matku tří dětí. Zatímco za agenta se postavil i Bílý...

11. ledna 2026  17:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.